طريقة عمل ماسك النشا والطماطم لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد

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ماسك النشا والطماطم ، من أقوى المسكات الطبيعية التي تمنح البشرة البياض الناصع وتزيل التجاعيد بشكل قوي، حيث يمتاز الماسك بخصائصه الفعالة في حماية البشرة، ومنع ظهور البثور والحبوب المزعجة، التي تقابل الكثير من النساء، ويلعب الماسك دور كبير في إغلاق مسام البشرة التي تتسبب في وجود الرواسب والأتربة على الوجه، ويساعد على شد البشرة وتفتيحها ويجعلها رطبة وناصعة البياض، وهناك أنواع كثيرة من الماسكات من أهمها ماسك الكركم والقهوة، ماسك الكركم والعسل، ماسك الكركم والموز، فإذا كنتي ترغبين في الحصول على وجه أبيض وخالي من التجاعيد، تعالي تعرفي معنا من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل ماسك النشا والطماطم الفعال، الذي يساعد على توحيد لون البشرة، وحمايتها من كل المشاكل التي تواجهها.
مكونات ماسك النشا والطماطم لتبييض الوجه
يتكون الماسك من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-
- ملعقتين من النشا.
- حبة من الطماطم.
- ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقتين من ماء الورد.
سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك النشا والطماطم لبشرة جميلة وجذابة وخالية من التجاعيد وهى كما يلي:-
- نحضر طبق صغير ونضع به ملعقتين من النشا.
- نقوم بقسم حبة من الطماطم إلى نصفين، ثم نغمس نصفها في النشا وندلك الوجه جيداً لمدة خمس دقائق، حتى نحصل على وجه أبيض ولامع.
- نترك الماسك على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم نغسله بالماء البارد وندهنه بماء الورد، وسوف تلاحظين أن وجهك أصبح أبيض وخالي من التجاعيد.
فوائد ماسك النشا والطماطم للوجه
سوف نتعرف على فوائد الماسك وهى كما يلي:-
- يساعد على التخلص من الدهون الزائدة، والجلد الميت، بسرعة فائقة.
- يساهم في غلق المسام الواسعة، ويحميها من الجفاف.
- يحتوي على فيتامين أ الذي يساعد على توازن البشرة، والتخلص من الزيوت المتراكمة تحت الجلد.
- يعطي البشرة ملمس ناعم مثل بشرة الأطفال.
- يساعد على إخفاء التجاعيد، والخطوط البيضاء، التي تظهر على الوجه.
- يعطي البشرة مظهر جمالي جذاب وبياض ناصع.
- يساعد في التخلص من الحبوب، والبثور السوداء، ويطهر الجلد.
- يعمل كمقشر طبيعي للبشرة، ويزيل البقع الداكنة والاسمرار.
- يخفي عيوب البشرة في أقل من دقائق ويوحد لونها.
طريقة عمل ماسك الطماطم والسكر لتقشير الوجه
سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الطماطم والسكر لتقشير الوجه وتنعيمه وهى كما يلي:-
- نحضر حبة من الطماطم ونقوم بقسمها إلى نصفين.
- نحضر طبق صغير ونضع به ثلاث ملاعق من السكر الحبيبات.
- نغمس قطعة الطماطم في السكر، وندلك بها الوجه برفق بحركة دائرية من الأسفل إلي الأعلى وتجنبي منطقة العين.
- نترك الماسك على الوجه لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً ويصبح الوجه مشدود.
- نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، ثم ندهنه بكريم مرطب حتى نحصل على أفضل النتائج.
- استخدمي الماسك مرتين في الأسبوع حتى تصبح بشرتك ناعمة وخالية من التجاعيد والجلد الميت.
الوسوم
ماسك النشا والطماطم ، من أقوى المسكات الطبيعية التي تمنح البشرة البياض الناصع وتزيل التجاعيد بشكل قوي، حيث يمتاز الماسك بخصائصه الفعالة في حماية البشرة، ومنع ظهور البثور والحبوب المزعجة، التي تقابل الكثير من النساء، ويلعب الماسك دور كبير في إغلاق مسام البشرة التي تتسبب في وجود الرواسب والأتربة على الوجه، ويساعد على شد البشرة وتفتيحها ويجعلها رطبة وناصعة البياض، وهناك أنواع كثيرة من الماسكات من أهمها ماسك الكركم والقهوة، ماسك الكركم والعسل، ماسك الكركم والموز، فإذا كنتي ترغبين في الحصول على وجه أبيض وخالي من التجاعيد، تعالي تعرفي معنا من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل ماسك النشا والطماطم الفعال، الذي يساعد على توحيد لون البشرة، وحمايتها من كل المشاكل التي تواجهها.
مكونات ماسك النشا والطماطم لتبييض الوجه
يتكون الماسك من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-
- ملعقتين من النشا.
- حبة من الطماطم.
- ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقتين من ماء الورد.
سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك النشا والطماطم لبشرة جميلة وجذابة وخالية من التجاعيد وهى كما يلي:-
- نحضر طبق صغير ونضع به ملعقتين من النشا.
- نقوم بقسم حبة من الطماطم إلى نصفين، ثم نغمس نصفها في النشا وندلك الوجه جيداً لمدة خمس دقائق، حتى نحصل على وجه أبيض ولامع.
- نترك الماسك على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم نغسله بالماء البارد وندهنه بماء الورد، وسوف تلاحظين أن وجهك أصبح أبيض وخالي من التجاعيد.
فوائد ماسك النشا والطماطم للوجه
سوف نتعرف على فوائد الماسك وهى كما يلي:-
- يساعد على التخلص من الدهون الزائدة، والجلد الميت، بسرعة فائقة.
- يساهم في غلق المسام الواسعة، ويحميها من الجفاف.
- يحتوي على فيتامين أ الذي يساعد على توازن البشرة، والتخلص من الزيوت المتراكمة تحت الجلد.
- يعطي البشرة ملمس ناعم مثل بشرة الأطفال.
- يساعد على إخفاء التجاعيد، والخطوط البيضاء، التي تظهر على الوجه.
- يعطي البشرة مظهر جمالي جذاب وبياض ناصع.
- يساعد في التخلص من الحبوب، والبثور السوداء، ويطهر الجلد.
- يعمل كمقشر طبيعي للبشرة، ويزيل البقع الداكنة والاسمرار.
- يخفي عيوب البشرة في أقل من دقائق ويوحد لونها.
طريقة عمل ماسك الطماطم والسكر لتقشير الوجه
سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الطماطم والسكر لتقشير الوجه وتنعيمه وهى كما يلي:-
- نحضر حبة من الطماطم ونقوم بقسمها إلى نصفين.
- نحضر طبق صغير ونضع به ثلاث ملاعق من السكر الحبيبات.
- نغمس قطعة الطماطم في السكر، وندلك بها الوجه برفق بحركة دائرية من الأسفل إلي الأعلى وتجنبي منطقة العين.
- نترك الماسك على الوجه لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً ويصبح الوجه مشدود.
- نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، ثم ندهنه بكريم مرطب حتى نحصل على أفضل النتائج.
- استخدمي الماسك مرتين في الأسبوع حتى تصبح بشرتك ناعمة وخالية من التجاعيد والجلد الميت.
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