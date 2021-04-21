صبغ شعر بلون بني فاتح بالمنزل بطريقة صالونات التجميل لوك مودرن لشعرك، تحتار السيدات والفتيات في طرق تغيير لون شعر بدلا من الذهاب إلى صالونات تجميل أو كوافير والخوف من إصابة الشعر بالضرر بسبب الأمونيا والأكسجين الذي يضر خصلة الشعر، ولكننا اليوم جئنا إليك بالحل من قبل خبيرة الشعر والتجميل في كبرى صالونات الشهيرة فيمكنك من خلال عدة نصائح تغيير لون شعر بمكون طبيعي يحافظ على شعرك من التقصف والجفاف وبعد صبغ لون بني فاتح سيكون شعرك ناعم حرير بعد صبغ مباشرة، فيمكنك الحصول على إطلالة أنيقة ساحرة في كافة مناسبات والأعياد وتغيير روتين شعرك بلون جذاب بني فاتح أو عمل مكس بالشعر بلون بني فاتح مع بني غامق اختاري ما يناسبك لشعر جميل يبهر الكثير.

صبغ شعر بلون بني فاتح من منزلك

لابد من اختيار صبغة الشعر التي تناسب لون شعرك لتفتيح لون شعر غامق إلى لون بني فاتح، كما لابد من قراءة كافة تعليمات قبل استعمال الصبغة، فلو كان لون شعرك أسود أو بني داكن فعليك أتباع الآتي:

لابد من اختيار درجات اكسجين التي تصل إلى 30% من الأكسجين للحصول على نتائج تفتيح رائعة وأنيقة. لو كان لو شعرك أحمر أو بني متوسط اللون ليس بداكن فلابد من اختيار اكسجين بدرجة 20%. ولو كان لو شعر بني فاتح فلن تحتاجي الأكسجين يكفي استخدام صبغة فقط فإنها تعزز لون شعر وتجعله لامع.

لابد من تطبيق صبغة الشعر على عدة مراحل والحرص على ترطيب الشعر أثناء الصبغ.

أولا أضيفي الصبغة التي تفضلينها ومعها درجة الأكسجين المناسبة لك سواء 30% أو 20%.

مع وضع مكون الرائع لترطيب الشعر وهو ملعقة كبيرة من حمام كريم المفضل لك مع بيضة واحدة ووضع كل تلك مكونات على صبغة.

تقلب مع صبغة والأكسجين جيدا جدا، ثم يقسم الشعر إلى أربع اجزاء، وطبقي الصبغة من الخلف إلى الأمام.

لابد من تغطية كل الشعر بالصبغة، لو كان شعرك طويل ضيفي كل أنبوب الصبغة، ولو كان قصير يكفي نصف الأنبوب فقط.

ثم ارتدي قبعة من بلاستيك أو لفي شعرك بورق فويل حتى يسخن قليلا ويساعد ذلك في فتح مسام خصل الشعر وتغيير لونها بسرعة.

تترك على الشعر لمدة 45 دقيقة، واختبري صبغة على شعر بغسل خصلة من خلف لو وصلت للون بني فاتح.

اغسلي شعرك بالماء ثم بالبلسم وحمام كريم وتأكدي من نزع كل صبغة من شعرك، قومي بعمل حمام كريم مرتين في الأسبوع حتى تصلي لنعومة لا مثيل لها بشعر بني فاتح لامع.

خطوات صبغ شعر خطوة بخطوة للون بني فاتح