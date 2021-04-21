طريقة عمل قدرة قادر بالكريم الكراميل اللذيذ ببيضتين فقط بأقل تكلفة ممكنة

يمكن معرفة طريقة عمل قدرة قادر من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، فبمزيج من الكيك والكراميل احتلت قدرة قادر قلوب الكثير من محبي الحلويات، ولذلك سوف نعرض لكم طريقة عمل قدرة قادر بالتفصيل من خلال الموضوع التالي المقدم لكم.طريقة عمل قدرة قادر
تُعد كيكة قدرة قادر من أكثر الحلويات الموجودة في المطبخ الخليجي بكثرة، وانتشرت حول العالم نتيجة لمذاقها اللذيذ ولسهولة تحضيرها، وتتكون من 3 طبقات مختلفة، وسوف نوضح لكم طريقة عمل قدرة قادر بالتفصيل في السطور التالية.مكونات كراميل
- 4/3 كوب من السكر.
- بعض قطرات الماء.
- 2 بيض.
- 2 كوب من الماء.
- 2 كوب من الحليب البودرة.
- ملعقة صغيرة من الفانيلا.
- ملعقة صغيرة خل أحمر.
- كلعقة صغير عصير ليمون.
- كوب سكر.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- 2 بيض.
- 2 ملعقة صغيرة من الفانيلا.
- ملعقة صغيرة بشر ليمون.
- كوب وربع من الدقيق.
- 4/3 كوب حليب سائل.
- 2 ملعقة صغيرة من البكينج باودر.
- 2 ملعقة من الكاكاو.
- قومي بوضع السكر داخل مقلاه على نار متوسطة.
- قومي بوضع قطرات الماء على السكر، ولا تقلبي السكر إلا بعد أن يأخذ اللون الذهبي، وثم ضعيه في قالب واتركيه 3 دقائق حتى يتماسك.
- قومي بتسخين الفرن على درجة 170 أو 180، وذلك قبل نصف ساعة من وضع الكراميل.
- من ثم نضع ماء مغلي داخل صينية، ونضع قالب الكراميل بداخلها.
- قومي بوضع البيضتين في وعاء، ومن ثم ضعي السكر واخلطيهم جيدًا.
- من ثم ضيفي الفانيلا، والخل الأحمر، وعصير الليمون، والحليب البودرة، وكوب الماء، مع خلط المكونات حتى تتجانس.
- قومي بإضافة الكوب آخر من الماء، واخلطي المكونات قليلًا.
- قومي بإضافة ذلك الخليط إلى الكراميل في القالب.
- في البداية قومي بوضع السكر والبيض في وعاء، وقومي بالخلط حتى يتم التجانس.
- من ثم قومي بإضافة بشر الليمون، والكاكاو، واستمري في التقليب جيدًا.
- ضيفي الحليب والدقيق، والزيت النباتي، والفانيلا، والبكينج باودر، واخلطي جيدًا.
- قومي بإضافة الخليط إلى القالب الموضوع فيه الكراميل والكريم كراميل.
- في تلك الخطوة سوف تختلط كل المكونات، لا داعي للقلق لأنها ستتكون من طبقات بعد إخراجها من الفرن.
- قومي بوضع القالب في صينية بها ماء مغلي لمدة 60 دقيقة داخل الفرن.
- قومي بغرز عود من الخشب حتى تتأكدي من أن الكيكة جاهزة، وفي حالة إذا كان العود غير جاف اتركي الكيكة 5 دقائق إضافية حتى يتم النضج.
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يمكن معرفة طريقة عمل قدرة قادر من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، فبمزيج من الكيك والكراميل احتلت قدرة قادر قلوب الكثير من محبي الحلويات، ولذلك سوف نعرض لكم طريقة عمل قدرة قادر بالتفصيل من خلال الموضوع التالي المقدم لكم.طريقة عمل قدرة قادر
تُعد كيكة قدرة قادر من أكثر الحلويات الموجودة في المطبخ الخليجي بكثرة، وانتشرت حول العالم نتيجة لمذاقها اللذيذ ولسهولة تحضيرها، وتتكون من 3 طبقات مختلفة، وسوف نوضح لكم طريقة عمل قدرة قادر بالتفصيل في السطور التالية.مكونات كراميل
- 4/3 كوب من السكر.
- بعض قطرات الماء.
- 2 بيض.
- 2 كوب من الماء.
- 2 كوب من الحليب البودرة.
- ملعقة صغيرة من الفانيلا.
- ملعقة صغيرة خل أحمر.
- كلعقة صغير عصير ليمون.
- كوب سكر.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- 2 بيض.
- 2 ملعقة صغيرة من الفانيلا.
- ملعقة صغيرة بشر ليمون.
- كوب وربع من الدقيق.
- 4/3 كوب حليب سائل.
- 2 ملعقة صغيرة من البكينج باودر.
- 2 ملعقة من الكاكاو.
- قومي بوضع السكر داخل مقلاه على نار متوسطة.
- قومي بوضع قطرات الماء على السكر، ولا تقلبي السكر إلا بعد أن يأخذ اللون الذهبي، وثم ضعيه في قالب واتركيه 3 دقائق حتى يتماسك.
- قومي بتسخين الفرن على درجة 170 أو 180، وذلك قبل نصف ساعة من وضع الكراميل.
- من ثم نضع ماء مغلي داخل صينية، ونضع قالب الكراميل بداخلها.
- قومي بوضع البيضتين في وعاء، ومن ثم ضعي السكر واخلطيهم جيدًا.
- من ثم ضيفي الفانيلا، والخل الأحمر، وعصير الليمون، والحليب البودرة، وكوب الماء، مع خلط المكونات حتى تتجانس.
- قومي بإضافة الكوب آخر من الماء، واخلطي المكونات قليلًا.
- قومي بإضافة ذلك الخليط إلى الكراميل في القالب.
- في البداية قومي بوضع السكر والبيض في وعاء، وقومي بالخلط حتى يتم التجانس.
- من ثم قومي بإضافة بشر الليمون، والكاكاو، واستمري في التقليب جيدًا.
- ضيفي الحليب والدقيق، والزيت النباتي، والفانيلا، والبكينج باودر، واخلطي جيدًا.
- قومي بإضافة الخليط إلى القالب الموضوع فيه الكراميل والكريم كراميل.
- في تلك الخطوة سوف تختلط كل المكونات، لا داعي للقلق لأنها ستتكون من طبقات بعد إخراجها من الفرن.
- قومي بوضع القالب في صينية بها ماء مغلي لمدة 60 دقيقة داخل الفرن.
- قومي بغرز عود من الخشب حتى تتأكدي من أن الكيكة جاهزة، وفي حالة إذا كان العود غير جاف اتركي الكيكة 5 دقائق إضافية حتى يتم النضج.
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