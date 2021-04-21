طريقة عمل صابونة البقدونس لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة

صابونة البقدونس ، من أهم منتجعات العناية بالبشرة التي يتم صناعتها من مواد طبيعية، ولا تحتوي على أي مواد كيميائية ضارة بالبشرة، والمكون الأساسي في صناعتها هو البقدونس، الذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تعالج مشاكل البشرة، وتقضي على الجلد الميت، ولها شعبية كبيرة عند النساء لأنها تعالج مشاكل البشرة الدهنية، وحب الشباب، وتقضي على البثور والالتهابات التي تظهر في الوجه، ويستخدم البقدونس في علاج التجاعيد، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقاوم التلف الذي يحدث في البشرة، ويوجد الكثير من أنواع الصابون التي يتم صناعتها من المواد الطبيعية ومن أهمها صابونة الكركم، وصابون الجرجير، وصابون النعناع، وأنواع كثيرة أهرى، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صابونة البقدونس في المنزل بأبسط الإمكانيات وأسهل الطرق والتكاليف.

مكونات عمل صابونة البقدونس

يتم صناعة الصابونة من بعض المكونات الطبيعية المتوفرة بكثرة وهى كما يلي:-

صابونة من النوع المفضل لدينا.

ملعقة واحدة صغيرة من ورق البقدونس المجفف.

50 مللي لتر من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من زيت النعناع العطري.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة البقدونس بأبسط الخطوات بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر إناء ونضع فيه الماء ونضعه على النار، ونضيف إليه البقدونس المجفف. نسخن الخليط على نار هادئة لمدة دقيقة. نقوم ببشر الصابونة المفضلة لدينا. نضع خليط الماء والبقدونس المجفف على الصابونة التي قمنا ببشرها، ونقلبهم جيداً. نضع الخليط على نار هادئة مدة 40 دقيقة. نقوم بعد ذلك بإضافة زيت النعناع إلى الخليط. نقوم بصب الخليط في قوالب الصابون، ثم نغطيه بورق الزبدة، ونتركه يوماً كاملاً. نقوم بإزالة الصابون من القوالب، ونتركه عدة أيام في الهواء الطلق.

مكونات عمل صابونة البقدونس من الجلسرين

يحتوي هذا النوع من الصابون على بعض المكونات البسيطة المتوفرة بكثرة وهى كما يلي:-

نصف كوب من الشاي الأخضر المغلي.

نصف كوب من البقدونس المغلي.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.

6 ملاعق كبيرة من صابون الجلسرين المبشور.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل صابونة البقدونس من الجلسرين وهى كالتالي:-