تحضير مخلل الخيار بطريقة سهلة وبسيطة مثل المطاعم

إن مخلل الخيار يُعد من الأطباق الأكثر شهرة وجاذبية خصوصًا لمحبي تناول المأكولات المالحة، ويمكنك تقديمها مع الأطباق الرئيسية خصوصًا إذا كان يحتوي على كميات كبيرة من الدهون، فالخيار له دور كبير في موازنة النكهات، ويتم تقديمه مع وجبات الإفطار والغذاء والعشاء، إضافة إلى إضافته بداخل الشطائر بأنواعها، وفي السطور التالية سوف نذكر طريقة عمله.

طريقة تحضير مخلل الخيار

إن طريقة تحضير مخلل الخيار سهلة وبسيطة ولا تستغرق عملية تحضيرها أكثر من ثلاثين دقيقة، وإليك المكونات، وإليكم المكونات

نصف كيلو من الخيار ذو الحجم الصغير.

أربع فصوص من الثوم.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة ونصف من الملح.

ورقة غار مجففة.

ملعقة صغيرة من بذور الشبت المجففة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار الجاف.

كوب من الخلّ الطبيعي، على سبيل المثال، خلّ التفاح الطبيعي، وينصح باستخدام نوع ذو جودة عالية من الخل لأن الرخيص منه من الممكن أن يؤثر على الطعم النهائي للخيار.

إحضار مرطمان ذو حجم ملائم وسهل الغلق بحيث لا يدخل إليه الهواء.

غسل الخيار بصورة جيدة مع فركه تحت الماء البارد للتيقن من تخلصه من الأتربة والملوثات.

إزالة الأجزاء المتبقية من الساق التي تتواجد على حبات الخيار، وإذا كانت الحبات كبيرة فيفضل تقطيعها بطريقة طولية حتى تكون رفيعة.

هرس فصوص التوم وإضافتها ف المرطبان، ثم إضافة الشبت والفلفل الحار وورقة الغار.

إضافة الملح في كوب به ماء وخلطهما جيدًا حتى الذوبان.

وضع كوب الخل وكوب الماء في إناء على نار متوسطة مع التحريك جيدًا لكي يمتزجا وحتى يغلي، ثم رفعهما من على النار.

وضع جميع المكونات معًا والخيار في الإناء وإحكام الغلق ووضعهما في الثلاجة لمدة أسابيع.

طريقة تحضير المخلل