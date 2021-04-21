طريقة تحضير صينية مسقعة باللحم المفروم لفطور رمضان

نقدم لكم طريقة تحضير صينية مسقعة باللحمة المفرومة للفطور يوم من أيام رمضان هذا الطبق من وصفات المطبخ المصري ويطلق عليه العديد من المسميات مثل صينية الباذنجان أو الباذنجية كما أن صينية المسقعة باللحمة المفرومة لا تحتاج وقت طويل في أعدادها أو مهارة من ست البيت وغير ذلك صينية المسقعة باللحمة المفرومة من الأكلات المميزة و مفضله عند العديد من الأفراد ويحتوي هذا الطبق على العديد من العناصر الغذائية اللازمة لصحة الجسم من أهمها الفيتامينات والدهون والبروتينات. طريقة عمل صينية المسقعة باللحمة المفرومة ومكوناتها طريقة عمل صينية المسقعة باللحمة المفرومة ومكوناتها المكونات… كيلو باذنجان أو اربع حبات متوسطين الحجم مقطع الى دوائر سميكة.

2 كاس من كريمه الطبخ.

نصف كيلو جرام من اللحم الأحمر خالي من الدهون.

5 عدد من الطماطم المقطعة شرائح على شكل دوائر.

2 حبه بطاطا مقشرة و مقطعة على شكل دوائر.

كوب جبنه مبشورة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة فلفل اسود مطحون.

2 حبه بصل متوسطين الحجم مفرومين فرم ناعم.

4 فصوص من الثوم المهروس. طريقة تحضير وصفة صينية مسقعة باللحمة المفرومة أولا قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. ضعي مقلاة تيفال على نار متوسطة الحرارة بها زيت نباتي بعد أن يسخن الزيت ضعي الثوم والبصل مع التقليب حتى يتغير لونه. ثم ضيفي عليهم اللحم المفروم وضعي الفلفل الأسود والملح مع التقليب المكونات جيدا حتى تتجانس ببعضها ثم ينضج اللحم. احضري صينية خبز وضعي فيها طبقة من الخليط السابق تحضيره ثم طبقة من البطاطا والباذنجان ثم ضعي عليهم طبقة من كريمة الطبخ. قومي بتكرار نفس الخطوة السابقة مرة اخرى حتى الانتهاء من باقي الكمية. ثم رصي على الوجه شرائح الطماطم ورشى عليهم الجبن المبشور. ثم ضعي الصينية داخل الفرن لمدة 20 أو 25 دقيقه حتى يحتمر الوجه ويكتسب اللون الذهبي الجميل وصحة وهنا. طريقة عمل مسقعة بالخل والثوم طريقة تحضير وصفة صينية مسقعة باللحمة المفرومةطريقة عمل مسقعة بالخل والثوم من اهم الأكلات المنتشرة مسقعة بالخل والثوم والباذنجان عند المصريين تقدمها كله ربه منزل لأسرتها بجانب الوجبات الأساسية كمقبلات شرقية. مكونات المسقعة بالخل والثوم 2 حبه باذنجان رومي متوسطتين الحجم.

4 فصوص ثوم.

خل.

زيت نباتي للقلي.

نصف ملعقة صغيرة ملح. طريقة تحضير وصفة الخل والثوم قطيع الباذنجان حلقات دائرية. اقلي الباذنجان في الزيت حتى يكتسب اللون الذهبي. اقلي الفلفل بنفس الطريقة وأخرجيهم من الزيت ثم ضعي الملح على الباذنجان والفلفل. في بولا اخرى قومي بوضع القليل من الزيت مضاف إليه الثوم بعد فرمه ما مع التقليب الجيد. ثم ضيفي كمية قليلة من الخل الى الثوم والزيت وانتظري حتى تغلى المكونات جيدا. ضعي شرائح الباذنجان والفلفل مع الخل بالثوم. وضعي وعاء على نار متوسطة وانتظري حتى يتشرب الخليط السوائل. مكونات المسقعة بالخل والثومطريقة تحضير وصفة الخل والثوم الوسوم

نقدم لكم طريقة تحضير صينية مسقعة باللحمة المفرومة للفطور يوم من أيام رمضان هذا الطبق من وصفات المطبخ المصري ويطلق عليه العديد من المسميات مثل صينية الباذنجان أو الباذنجية كما أن صينية المسقعة باللحمة المفرومة لا تحتاج وقت طويل في أعدادها أو مهارة من ست البيت وغير ذلك صينية المسقعة باللحمة المفرومة من الأكلات المميزة و مفضله عند العديد من الأفراد ويحتوي هذا الطبق على العديد من العناصر الغذائية اللازمة لصحة الجسم من أهمها الفيتامينات والدهون والبروتينات. طريقة عمل صينية المسقعة باللحمة المفرومة ومكوناتها طريقة عمل صينية المسقعة باللحمة المفرومة ومكوناتها المكونات… كيلو باذنجان أو اربع حبات متوسطين الحجم مقطع الى دوائر سميكة.

2 كاس من كريمه الطبخ.

نصف كيلو جرام من اللحم الأحمر خالي من الدهون.

5 عدد من الطماطم المقطعة شرائح على شكل دوائر.

2 حبه بطاطا مقشرة و مقطعة على شكل دوائر.

كوب جبنه مبشورة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة فلفل اسود مطحون.

2 حبه بصل متوسطين الحجم مفرومين فرم ناعم.

4 فصوص من الثوم المهروس. طريقة تحضير وصفة صينية مسقعة باللحمة المفرومة أولا قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. ضعي مقلاة تيفال على نار متوسطة الحرارة بها زيت نباتي بعد أن يسخن الزيت ضعي الثوم والبصل مع التقليب حتى يتغير لونه. ثم ضيفي عليهم اللحم المفروم وضعي الفلفل الأسود والملح مع التقليب المكونات جيدا حتى تتجانس ببعضها ثم ينضج اللحم. احضري صينية خبز وضعي فيها طبقة من الخليط السابق تحضيره ثم طبقة من البطاطا والباذنجان ثم ضعي عليهم طبقة من كريمة الطبخ. قومي بتكرار نفس الخطوة السابقة مرة اخرى حتى الانتهاء من باقي الكمية. ثم رصي على الوجه شرائح الطماطم ورشى عليهم الجبن المبشور. ثم ضعي الصينية داخل الفرن لمدة 20 أو 25 دقيقه حتى يحتمر الوجه ويكتسب اللون الذهبي الجميل وصحة وهنا. طريقة عمل مسقعة بالخل والثوم طريقة تحضير وصفة صينية مسقعة باللحمة المفرومةطريقة عمل مسقعة بالخل والثوم من اهم الأكلات المنتشرة مسقعة بالخل والثوم والباذنجان عند المصريين تقدمها كله ربه منزل لأسرتها بجانب الوجبات الأساسية كمقبلات شرقية. مكونات المسقعة بالخل والثوم 2 حبه باذنجان رومي متوسطتين الحجم.

4 فصوص ثوم.

خل.

زيت نباتي للقلي.

نصف ملعقة صغيرة ملح. طريقة تحضير وصفة الخل والثوم قطيع الباذنجان حلقات دائرية. اقلي الباذنجان في الزيت حتى يكتسب اللون الذهبي. اقلي الفلفل بنفس الطريقة وأخرجيهم من الزيت ثم ضعي الملح على الباذنجان والفلفل. في بولا اخرى قومي بوضع القليل من الزيت مضاف إليه الثوم بعد فرمه ما مع التقليب الجيد. ثم ضيفي كمية قليلة من الخل الى الثوم والزيت وانتظري حتى تغلى المكونات جيدا. ضعي شرائح الباذنجان والفلفل مع الخل بالثوم. وضعي وعاء على نار متوسطة وانتظري حتى يتشرب الخليط السوائل. مكونات المسقعة بالخل والثومطريقة تحضير وصفة الخل والثوم

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