طريقة اعداد كنافة عش البلبل في المنزل بحشو الشيكولاتة والكريمة والمكسرات

تعد كنافة عش البلبل واحدة من وصفات الكنافة المتميزة، والكنافة من الحلويات الشرقية الشهيرة في الوطن العربي، وللكنافة مكانة خاصة في قلوب العديد من المصرين وعندما يأتي شهر رمضان المبارك يكثر تحضير واعداد الكنافة في كل البيوت المصرية حيث أرتبط وجود الكنافة بحلول شهر رمضان المبارك، والكنافة يوجد بها الكثير من الفيتامينات والعناصر الأخري المفيدة للجسم، وفي هذا المقال سنوضح كيفية اعداد كنافة عش البلبل في المنزل بخطوات سهلة ومكونات بسيطة. اعداد كنافة عش البلبل اعداد كنافة عش البلبل نقدم لكم عبر موقعنا مكونات اعداد الكنافة نصف كيلو من الكنافة. نصف كوب من الزبدة السائلة. كوب من المكسرات المشكلة. ونصف كوب من البندق. مكونات الشربات 3 أكواب من السكر. 2 كوب من الماء. عصير ليمونة. كيس من الفانيليا. طريقة تحضير الكنافة أولا نقوم بتحضير الشربات نضع اناء على النار ونقوم باضافة السكر والماء، وننتظر حتي يبدأ الماء في الغليان، فنقوم باضافة عصير الليمونة.

بعد أن يبدأ الشربات يثقل نقوم باغلاق النار ونضعه جانبا لحين الاستخدام. طريقة اعداد الكنافة نقوم بدهن الصينية بالزبد، ونبدأ بأخذ كمية بسيطة من الكنافة ونبدأ بلفها على الأصبع حتى تصبح على صورة دائرة وبها فتحة من المنتصف نضع بداخلها المكسرات، نكمل باقي كمية الكنافة بهذا الشكل حتى ينتهي المقدار.

في اناء صغير نقوم بوضع أنواع المكسرات المشكله ونقوم بحشوها في الفتحة الصغيرة الموجودة.

نضع قطعة صغيرة من الزبد فوق كل قطعة من الكنافة وبعد الانتهاء نقوم بوضع الكنافة في فرن سخن وبعد ذلك نقوم بتهدئة الحرارة .

بعد أن تأخذ الكنافة اللون الذهبي نقوم باغلاق النار، ويضاف الشربات البارد على الكنافة جيدا، ويمكن في النهاية أن يتم تزيين الكنافة بجوز الهند، وتقدم بألف هنا. الوسوم

تعد كنافة عش البلبل واحدة من وصفات الكنافة المتميزة، والكنافة من الحلويات الشرقية الشهيرة في الوطن العربي، وللكنافة مكانة خاصة في قلوب العديد من المصرين وعندما يأتي شهر رمضان المبارك يكثر تحضير واعداد الكنافة في كل البيوت المصرية حيث أرتبط وجود الكنافة بحلول شهر رمضان المبارك، والكنافة يوجد بها الكثير من الفيتامينات والعناصر الأخري المفيدة للجسم، وفي هذا المقال سنوضح كيفية اعداد كنافة عش البلبل في المنزل بخطوات سهلة ومكونات بسيطة. اعداد كنافة عش البلبل اعداد كنافة عش البلبل نقدم لكم عبر موقعنا مكونات اعداد الكنافة نصف كيلو من الكنافة. نصف كوب من الزبدة السائلة. كوب من المكسرات المشكلة. ونصف كوب من البندق. مكونات الشربات 3 أكواب من السكر. 2 كوب من الماء. عصير ليمونة. كيس من الفانيليا. طريقة تحضير الكنافة أولا نقوم بتحضير الشربات نضع اناء على النار ونقوم باضافة السكر والماء، وننتظر حتي يبدأ الماء في الغليان، فنقوم باضافة عصير الليمونة.

بعد أن يبدأ الشربات يثقل نقوم باغلاق النار ونضعه جانبا لحين الاستخدام. طريقة اعداد الكنافة نقوم بدهن الصينية بالزبد، ونبدأ بأخذ كمية بسيطة من الكنافة ونبدأ بلفها على الأصبع حتى تصبح على صورة دائرة وبها فتحة من المنتصف نضع بداخلها المكسرات، نكمل باقي كمية الكنافة بهذا الشكل حتى ينتهي المقدار.

في اناء صغير نقوم بوضع أنواع المكسرات المشكله ونقوم بحشوها في الفتحة الصغيرة الموجودة.

نضع قطعة صغيرة من الزبد فوق كل قطعة من الكنافة وبعد الانتهاء نقوم بوضع الكنافة في فرن سخن وبعد ذلك نقوم بتهدئة الحرارة .

بعد أن تأخذ الكنافة اللون الذهبي نقوم باغلاق النار، ويضاف الشربات البارد على الكنافة جيدا، ويمكن في النهاية أن يتم تزيين الكنافة بجوز الهند، وتقدم بألف هنا.

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