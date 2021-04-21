طريقة عمل رموش الست بالسميد بطريقة سهلة وغير مكلفة في هذه الأيام

رموش الست بالسميد ، اسم على مسمى لأن يتم تشكيلها على شكل رموش وعيون مثلها مثل الست، لذلك تعتبر نوع من الحلويات الجذابة لما لها من شكل جذاب وطعم لذيذ وتحفة، والكثير يستغرب من الاسم ويظن أنها شئ صعب لا يمكن القيام بعمله في المنزل وهذا فكر خاطئ لأن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة، وتختلف مكونات تحضيرها من طريقة إلى أخرى ويمكن إعدادها بدون السميد، وفي هذا الموضوع سوف نتعرف على مكونات وطريقة تحضير حلوي رموش الست بالسميد بخطوات مفصلة.

مكونات عمل رموش الست بالسميد

تعتبر مكونات رموش الست بالسميد من أسهل المكونات وهي كما يلي:

2 كوب من الدقيق.

ربع كوب من سميد.

ثلاثة أرباع كوب من الزبدة أو السمنة.

ربع كوب من السكر البودرة.

حبة واحدة من البيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الفانيليا.

للتزيين

ربع كوب من جوز الهند.

فستق مجروش للتزيين.

الشربات

واحد ونصف كوب من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الليمون.

نحضر إناء ونضع به السكر المحدد والماء وعصرة الليمون ونقلبهم جيداً، ثم نضعهم على نار متوسطة الحرارة ونتركهم حتى الغليان لمدة 10 دقائق، نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى نحضر الحلويات.

طريقة الإعداد والتحضير

طريقة إعداد الشربات

طريقة تحضير هذا النوع من الحلويات جميلة جداً ومسلية وهي كما يلي: