طريقة عمل رموش الست بالسميد بطريقة سهلة وغير مكلفة في هذه الأيام

- 1/2
- 2/2
رموش الست بالسميد ، اسم على مسمى لأن يتم تشكيلها على شكل رموش وعيون مثلها مثل الست، لذلك تعتبر نوع من الحلويات الجذابة لما لها من شكل جذاب وطعم لذيذ وتحفة، والكثير يستغرب من الاسم ويظن أنها شئ صعب لا يمكن القيام بعمله في المنزل وهذا فكر خاطئ لأن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة، وتختلف مكونات تحضيرها من طريقة إلى أخرى ويمكن إعدادها بدون السميد، وفي هذا الموضوع سوف نتعرف على مكونات وطريقة تحضير حلوي رموش الست بالسميد بخطوات مفصلة.مكونات عمل رموش الست بالسميد
تعتبر مكونات رموش الست بالسميد من أسهل المكونات وهي كما يلي:
- 2 كوب من الدقيق.
- ربع كوب من سميد.
- ثلاثة أرباع كوب من الزبدة أو السمنة.
- ربع كوب من السكر البودرة.
- حبة واحدة من البيض.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة من الفانيليا.
للتزيين
- ربع كوب من جوز الهند.
- فستق مجروش للتزيين.
الشربات
- واحد ونصف كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من الليمون.
- نحضر إناء ونضع به السكر المحدد والماء وعصرة الليمون ونقلبهم جيداً، ثم نضعهم على نار متوسطة الحرارة ونتركهم حتى الغليان لمدة 10 دقائق، نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى نحضر الحلويات.
طريقة الإعداد والتحضير
طريقة تحضير هذا النوع من الحلويات جميلة جداً ومسلية وهي كما يلي:
- نقوم بوضع السكر البودرة والزبدة في الخلاط الكهربائي أو المضرب الكهربائي ونخلطهم جيداً.
- ثم نضع عليها البيضة ورشة الفانيليا ونضربهم معاً.
- نضع البيكنج بودر على الدقيق ومعه السميد، ثم نضيفهم على الخليط السابق ونستمر في العجن حتى تصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة.
- نقوم بتشكيل العجينة على شكل رموش أو عين، ونضعهم في صينية مدهونة.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة.
- نخرجها من الفرن ونسكب عليها الشربات البارد، نقوم بتزيينها بالفستق ونقدمها بالف هنا وشفا.
الوسوم
رموش الست بالسميد ، اسم على مسمى لأن يتم تشكيلها على شكل رموش وعيون مثلها مثل الست، لذلك تعتبر نوع من الحلويات الجذابة لما لها من شكل جذاب وطعم لذيذ وتحفة، والكثير يستغرب من الاسم ويظن أنها شئ صعب لا يمكن القيام بعمله في المنزل وهذا فكر خاطئ لأن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة، وتختلف مكونات تحضيرها من طريقة إلى أخرى ويمكن إعدادها بدون السميد، وفي هذا الموضوع سوف نتعرف على مكونات وطريقة تحضير حلوي رموش الست بالسميد بخطوات مفصلة.مكونات عمل رموش الست بالسميد
تعتبر مكونات رموش الست بالسميد من أسهل المكونات وهي كما يلي:
- 2 كوب من الدقيق.
- ربع كوب من سميد.
- ثلاثة أرباع كوب من الزبدة أو السمنة.
- ربع كوب من السكر البودرة.
- حبة واحدة من البيض.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة من الفانيليا.
للتزيين
- ربع كوب من جوز الهند.
- فستق مجروش للتزيين.
الشربات
- واحد ونصف كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من الليمون.
- نحضر إناء ونضع به السكر المحدد والماء وعصرة الليمون ونقلبهم جيداً، ثم نضعهم على نار متوسطة الحرارة ونتركهم حتى الغليان لمدة 10 دقائق، نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى نحضر الحلويات.
طريقة الإعداد والتحضير
طريقة تحضير هذا النوع من الحلويات جميلة جداً ومسلية وهي كما يلي:
- نقوم بوضع السكر البودرة والزبدة في الخلاط الكهربائي أو المضرب الكهربائي ونخلطهم جيداً.
- ثم نضع عليها البيضة ورشة الفانيليا ونضربهم معاً.
- نضع البيكنج بودر على الدقيق ومعه السميد، ثم نضيفهم على الخليط السابق ونستمر في العجن حتى تصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة.
- نقوم بتشكيل العجينة على شكل رموش أو عين، ونضعهم في صينية مدهونة.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة.
- نخرجها من الفرن ونسكب عليها الشربات البارد، نقوم بتزيينها بالفستق ونقدمها بالف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل رموش الست بالسميد بطريقة سهلة وغير مكلفة في هذه الأيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.