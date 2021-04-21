طريقة تحضير زنود الست بالقشطة

زنود الست من الحلويات الشامية المشهورة التي يحبها الجميع ويحرصون على تقديمها بالأعياد والمناسبات ، والتي توفر للجسم طاقة لما تحتويه من دهون وسكريات، وقيل انه اطلق عليها هذا الاسم حاكم من حكام طرابلس و تم تسميتها بذلك تقديرا للسيدات، وفى هذا المقال سنوضح ألذ وأسهل طريقة لإعداد حلوى زنود الست.

نصف كيلو من الجلاش

3 كوب حليب

1 كوب جبنة موتزريلا

1/2 كوب سميد.

2 ملعقة ماء الورد

زيت ذرة او زيت نباتي للقلي

سودانى أو بندق أو فسدق مطحون للتزيين.

نقوم باحضار وعاء ونضع به 3 أكوب من اللبن ثم نقوم بإضافة السميد والجبنة الموتزريلا وماء الورد ويوضع على نار متوسطة ونقوم بتقليبها حتى تذوب المكونات معاً ، ثم ترفعها من على النار و نتركها حتى تبرد وتتماسك معاً.

نقوم بإحضار عجينة الجلاش ونقطع كل ورقة الى نصفين، ونأخذ كل نصف ونضع به الحشو السابقة، ونلفها على شكل أسطواني ثم نقوم بلصق الأطراف بخليط من الماء والدقيق حتى لا تفك ويخرج الحشو اثناء القلي.

في وعاء به زيت ساخن نقوم بوضع أصابع الجلاش ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي. بعدها نخرجها من المقلاة ونقوم بإضافة الشربات وهى ساخنة .

بعدها يتم تزينها برش المكسرات من السوداني او الفسدق المجروش.

كوب ونصف سكر

كوب ماء

عصير ليمونة

فانيليا

مقادير إعداد زنود الست:مكونات الحشو:طريقة التحضير:مكونات الشربات :طريقة تحضير الشربات

نقوم بوضع الماء والسكر في وعاء ونقوم بتقليبهم جيدا حتى يذوب السكر ثم نضعهم على النار حتى يختلطوا معا ثم نقوم بإضافة عصير الليمونة ونقوم بتهدئة النار ونتركهم لمدة عشر دقائق ثم نغلق النار ونضع الفانيليا.