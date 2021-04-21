الحساء السحري لفقدان الوزن 4.5 كيلو في أسبوع واحد

تعرف حمية الكرنب أو حمية الملفوف بأنها نظام غذائي قصير لفقدان الوزن بسرعة في أسبوع واحد ومع ذلك يجب أن تحذر من مخاطر الأنظمة السريعة فهي مفيدة إذا كنت مضطر لفقدان وزن كبير في فترة قصيرة لكن نتائجها قد لا تستمر طويلًا.

ما هي حمية شوربة الكرنب

كما يوحي اسمها تعتمد تلك الحمية على الملفوف أو الكرنب لفقدان وزن كبير بسرعة، ويدعي من يعتمدون على تلك الحمية أنهم فقدوا 4.5 كيلو من أوزانهم وقد تم تطويرها خصيصُا للمرضى الذين كانوا ينتظرون إجراء جراحة ويحتاجون لفقدان الوزن بسرعة

ويمكنك في تلك الحمية تناول من 1-2 نوع أخر من الطعام مثل الحليب خالي الدسم أو الفاكهة أو الخضار.

ويمكنك تحضير كمية كبيرة من حساء الملفوف وتتناول منه بقدر ما تريد ويمكن تناوله على عدة وجبات خلال اليوم

طريقة تحضير حساء الملفوف لفقدان الوزن

من أجل البدء ، تحتاج إلى تحضير كميات كبيرة من الحساء لتناولها طوال الأسبوع.

ضع في اعتبارك أن المكونات المحددة للحساء قد تختلف حسب رغبتك يمكنك إضافة خضروات أخرى غير نشوية ، مثل السبانخ أو الفاصوليا الخضراء.

2 بصلة كبيرة

2 ثمرة فلفل أخضر

2 ثمرة طماطم

1 حفنة من الكرفس

1 رأس ملفوف

3 ثمرات من الجزر

1 عبوة فطر

1-2 مكعبات مرق (اختياري)

6-8 أكواب من الماء

قم بتقطيع جميع الخضروات إلى مكعبات.

نحضر قد كبير ونضعه على النار، ونضيف كمية قليلة من الزيت، ثم نضع فيه البصل ونقلبه قليلًا.

ثم نضيف الخضروات المتبقية ونغطيها بالماء ونضيف مكعبات المرقة أو غيرها من التوابل حسب الرغبة.

نترك الحساء حتى يغلي ، ثم نخفض الحرارة إلى متوسطة، ونتركه على النار حتى تنضج الخضروات ، حوالي 30-45 دقيقة.

يمكنك تتبيل الحساء بالملح أو الفلفل أو الصلصة الحارة أو الأعشاب أو البهارات التي ترغب بها.

اليوم الأول: تناول أي كمية من الشوربة + الفواكه ( أي نوع ما عدا الموز).

اليوم الثاني: تناول الشوربة+ الخضروات (ركز أكثر على الخضروات الورقية وتجنب الفاصوليا والبازلاء والذرة) يمكنك تناول حبة بطاطس مسلوقة أو مطبوخة بالزبدة.

اليوم الثالث: تناول الشوربة + أكبر عدد ممكن من الفواكه والخضروات (ممنوع البطاطس والموز).

اليوم الرابع: تناول الشوربة + عدد غير محدد من الموز والحليب منزوع الدسم.

اليوم الخامس: تناول من 267إلى 280 جرام من البروتين الحيواني (لحم البقر أو الدجاج أو السمك) + طماطم طازجة (يمكنك تناول 6 حتى 6 حبات) + اشرب 6-8 أكواب من الماء.

اليوم السادس: شوربة الكرنب + لحم بقري (أو سمك مشوي) + خضروات (ركز على الخضروات الورقية).

اليوم السابع :أرز بني + خضروات + عصير فواكه بدون سكر (أي كمية).

طريقة تحضير شوربة الكرنبنظام غذائي لمدة أسبوع واحد لفقدان الوزن باستخدام شوربة الكرنب

ملاحظة لا تتبع هذا النظام لأكثر من أسبوع.