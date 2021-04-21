طريقة عمل المفطح السعودي خطوة خطوة في المنزل

طريقة عمل المفطح السعودي خطوة خطوة، تتعدد الأكلات العربية التي تتميز بمذاقها الرائع الذي تجعلها تنتشر بين البلاد الأخرى، ومن الأكلات العربية الشهيرة المفطح السعودي، والذي يكثر إعداده في كافة أنحاء المملكة، بالإضافة إلى دولة الكويت والعراق، ويتم إعدادها في الأعياد والاحتفالات والمناسبات المختلفة، حيث أنها دليل على كرم أصحاب المنزل، وتتكون هذه الاكلة من لحم الخروف والأرز والبهارات والبيض المسلوق والكبدة والمكرونة، وتتميز بأنها من الوجبات الدسمة التي لا تصلح لبعض المرضى.

طريقة عمل المفطح السعودي

المكونات: كيلو لحم خروف مقطع إلى مكعبات، 2 فص ثوم مفروم، ثمرة فلفل أخضر مكعبات، نصف عود قرفة، ربع ملعقة صغيرة هيل مطحون، رشة كزبرة، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، نصف ملعقة صغيرة زعفران، نصف ملعقة صغيرة بهار مشكل، ربع ملعقة صغيرة ثوم بودر، ربع ملعقة صغيرة فلفل أحمر بودر، ملح.

مكونات الأرز: 2 كوب أرز بسمتي، 4 كوب ماء، نصف ملعقة كبيرة سمنة، ملعقة كبيرة دهن خروف، ربع ملعقة صغيرة هيل مطحون، ربع ملعقة صغيرة قرنفل مطحون، ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة، ربع ملعقة صغيرة زعفران موضوع في ربع كوب ماء، ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير المفطح السعودي

نضع إناء مملوء للمنتصف بالماء، ونضع بها البصل والثوم والفلفل والبهارات، ونتركها على النار حتى الغليان، ونقوم بوضع اللحم بعد غسله جيداً، ونتركه حتى ينضج.

نضيف الملح إلى اللحم، وننزعه من الماء ويوضع في صينية لنضعه في الفرن على درجة حرارة 300 مئوية حتى يحمر لونها وبالتالي يمكنك أيضا عمل الكبسة بالدجاج بالخطواات..

نقوم بوضع فحمة مشتعلة مع اطفائها بالزيت، وتوضع فوق اللحم مع تغطيتها بورق ألمونيوم، وتترك حتى نطهو الأرز.

في وعاء على النار نضع السمنة ودهن الخروف حتى يسخن ثم نضيف إليها البصل مع التقليب حتى يصفر لونه، ونقوم بوضع الحبهان والملح والقرفة والفلفل الأسود مع التقليب.

نضع الأرز ومرقة اللحم مع التقليب حتى تمتزج المكونات، ونتركه حتى يغلي ثم نقوم بتهدئة النار قليلاً، ونتركه حتى ينضج تماماً، ونقوم بتصفية الزعفران ووضعه على الأرز، نحضر طبق تقديم مناسب، ونضع به الأرز ثم نضع اللحم فوقه كما يمكنكم معرفة طريقة عمل الكبسة السعودي وتجهيزها بشكل صحيح.