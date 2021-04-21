وصفة طبيعية لتبييض اليدين والقدمين بمكونات منزلية بدلاً من إستخدام الكريمات التجارية

وصفة طبيعية لتبييض اليدين والقدمين بمكونات منزلية، دائماً ما تهتم النساء بالبشرة والشعر وعادة ما تهمل اليدين والقدمين، فلابد من مراعاة والعناية التامة باليدين والقدمين بشكل يومي، لأنهما يتعرضان للعديد من العوامل التي تجعل البشرة داكنة اللون، وخاصة التعرض الكثير لأشعة الشمس، أو تناول بعض الأدوية التي تجعل بشرة اليدين والقدمين داكنة الإسمرار، فقد تحتاج السيدة إلى كريمات تفتيح لتوحيد لون البشرة، ولكن هناك كريمات تحتوي على مواد كيميائية تضر بالبشرة بعيداً عن أنها باهظة الثمن، فهناك العديد من المكونات الطبيعية التي تعمل على توحيد لون البشرة والتخلص من البشرة الداكنة للقدمين واليدين وتفتيح لونهما بطريقة فعالة.

وصفة طبيعية لتبيض اليدين والقدمين

وصفة الخل والملح:

الملح من المواد الطبيعية الموجودة في مطبخك والتي لا يمكن الإستغناء عنها، فهو لا يقتصر على دخوله في الأطعمة فقط، بل يعد مقشراً طبيعياً يعمل على التخلص من الخلايا الميتة الموجودة في البشرة، مما يعمل على تفتيحها بشكل سريع.

المكونات:

نصف ملعقة صغيرة خل.

ملعقة صغيرة ملح.

يحضر إناء مملوء بالماء الدافئ ويوضع فيه الملح والخل ثم يتم وضع القدمين واليدين في الماء لمدة عشر دقائق .

ثم باستخدام فرشاة القدمين يتم فركها بها وفرك اليدين ثم غسلها بالماء وتجفيفها، ثم تكرر تلك الوصفة بشكل يومي حتى الحصول على أفضل النتائج.

طريقة التحضير:وصفة الزبادي والجلسرين للتبييض

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة جلسرين.

طريقة التحضير:

يحضر إناء صغير نخلط فيه الزبادي والجلسرين وماء الورد جيداً حتى الحصول على قوام كريمي.

يتم وضع الخليط على اليدين والقدمين وتدليكها لمدة دقائق، ثم يترك الخليط على اليدين والقدمين من الليل حتى الصباح ثم يغسل بالماء البارد.

تكرر الوصفة بشكل يومي للحصول على نتيجة مرضية.

تحتوي الزبادي على بروتينات وفيتامينات تجعل البشرة ناعمة، بالإضافة لاحتوائها على حمض اللاكتيك الذي يعمل على تقشير البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة، وتفتح البشره وتجعلها ناعمة ونضرة