بملعقة زيت واحدة قرمشي البطاطس طريقة ولا أسهل “طبق مناسب في وجبة السحور”

بملعقة زيت واحدة قرمشي البطاطس، نعم ما سمعتينه صحيح تستطيعين الحصول على طبق مميز من البطاطس المقلية دون قلي أو الحاجة لكمية من الزيت، كل ما عليك هو اتباع هذه الطريقة الرائعة التي تمكنك من إعداد الطبق الأشهر والمميز للأطفال والذي يحبه الكبار أيضًا ويتهافت عليه الجميع، ويمكن أن يكون الطبق جانبي أو طبق مقبلات، ويمكن أيضًا أن يكون وجبة قائمة بذاتها مع الكاتشب والخبز الأبيض، ولا يتم إغفال كون البطاطس المقرمشة جزء أصيل من الوجبات السريعة التي تباع في المطاعم العالمية وتقوم الأمهات بعملها بجانب تلك الوصفات في المنزل.بملعقة زيت واحدة قرمشي البطاطس
طبق البطاطس المقرمشة طبق طيع يقبل التكامل مع الأطباق الأخري أو يكون فريد ووحيد على سفرتك، وللأسف نتيجة قلي البطاطس في الزيت يسبب أمراض كثيرة من أشهرها السمنة وارتفاع الكوليسترول في الدم، لذا سنحاول حل المعادلة الصعبة أكل صحي بدون دهون، وفي ذات الوقت طعمه جميل ومقرمش، الخلاصة بملعقة زيت واحدة قرمشي البطاطس.مكونات البطاطس المحمرة
- يتم اختيار حبة البطاطس ذات الحجم الكبير ويتم تقشيرها وتقطيعها لأصابع كبيرة في الطول ولكن بسمك قليل.
- أربع أكواب من الماء الساخن.
- ملعقة من زيت الذرة أو زيت عباد الشمس.
- مقدار من الملح.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- توابل متنوعة من (الزعتر – البابريكا – الثوم البودر – بصل بودر).
- يتم تقطيع البطاطس بالكيفية السابقة.
- يتم نقع البطاطس في الماء الساخن لمدة خمس دقائق.
- يتم تصفية البطاطس لمدة ساعة وتترك مكشوفة حتى يتم جفاف الماء منها نهائيًا.
- يتم إضافة التوابل جميعها في صينية كبيرة غير قابلة للالتصاق وتقليب المكونات حتى يتم غمر البطاطس كلها بالتوابل.
- يتم رش الزيت على البطاطس.
- يتم إدخالها في الفرن لمدة نصف ساعة على درجة حرارة متوسطة.
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بملعقة زيت واحدة قرمشي البطاطس، نعم ما سمعتينه صحيح تستطيعين الحصول على طبق مميز من البطاطس المقلية دون قلي أو الحاجة لكمية من الزيت، كل ما عليك هو اتباع هذه الطريقة الرائعة التي تمكنك من إعداد الطبق الأشهر والمميز للأطفال والذي يحبه الكبار أيضًا ويتهافت عليه الجميع، ويمكن أن يكون الطبق جانبي أو طبق مقبلات، ويمكن أيضًا أن يكون وجبة قائمة بذاتها مع الكاتشب والخبز الأبيض، ولا يتم إغفال كون البطاطس المقرمشة جزء أصيل من الوجبات السريعة التي تباع في المطاعم العالمية وتقوم الأمهات بعملها بجانب تلك الوصفات في المنزل.بملعقة زيت واحدة قرمشي البطاطس
طبق البطاطس المقرمشة طبق طيع يقبل التكامل مع الأطباق الأخري أو يكون فريد ووحيد على سفرتك، وللأسف نتيجة قلي البطاطس في الزيت يسبب أمراض كثيرة من أشهرها السمنة وارتفاع الكوليسترول في الدم، لذا سنحاول حل المعادلة الصعبة أكل صحي بدون دهون، وفي ذات الوقت طعمه جميل ومقرمش، الخلاصة بملعقة زيت واحدة قرمشي البطاطس.مكونات البطاطس المحمرة
- يتم اختيار حبة البطاطس ذات الحجم الكبير ويتم تقشيرها وتقطيعها لأصابع كبيرة في الطول ولكن بسمك قليل.
- أربع أكواب من الماء الساخن.
- ملعقة من زيت الذرة أو زيت عباد الشمس.
- مقدار من الملح.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- توابل متنوعة من (الزعتر – البابريكا – الثوم البودر – بصل بودر).
- يتم تقطيع البطاطس بالكيفية السابقة.
- يتم نقع البطاطس في الماء الساخن لمدة خمس دقائق.
- يتم تصفية البطاطس لمدة ساعة وتترك مكشوفة حتى يتم جفاف الماء منها نهائيًا.
- يتم إضافة التوابل جميعها في صينية كبيرة غير قابلة للالتصاق وتقليب المكونات حتى يتم غمر البطاطس كلها بالتوابل.
- يتم رش الزيت على البطاطس.
- يتم إدخالها في الفرن لمدة نصف ساعة على درجة حرارة متوسطة.
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