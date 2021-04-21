صبغ الشعر باللون الأحمر الجذاب بدون حناء والإستمتاع بأجمل إطلاله متميزة

صبغ الشعر باللون الأحمر الجذاب بدون حناء، يعد اللون الأحمر من الألوان الجذابة والجريئة في عالم الموضة، تفضلها أشخاص كثيرين لأنها من الألوان النادر صبغها للشعر، فهناك العديد من السيدات يحبون التغيير دائماً وخاصة في لون الشعر أو صبغ الحواجب، فقد تلجأ لصالون التجميل لصبغ الشعر وعادة ما يستخدم صالون التجميل مواد تثبيت اللون لفترة أطول مما يعطي نتيجة فعالة، ولكن تلك الصبغات قد تحتوي على مواد كيميائية تضر بالشعر على المدى البعيد، فهناك مكونات طبيعية تستخدم في صبغ الشعر باللون التي تفضله كل فتاة، وذلك بطريقة أمنة وفعالة.

صبغ الشعر باللون الأحمر بدون حناء

المكونات الطبيعية هي الأمنة على الشعر بدلاً من إستخدام المكونات التي تحتوي على مواد كيميائية، حيث أن المكونات الطبيعية تغذي الشعر وتنعمه وتعطيه النتيجة المطلوبة بعيداً عن أسعار الصبغات التجارية الباهظة.

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كمية من الكركدية البودر.

كمية من مغلي الكركديه.

كمية من الخبيزة .

طريقة التحضير:

يحضر إناء ونضع فيه الكركدية البودر والخبيزة ويتم خلطهم معاً ثم يضاف إليهم زيت الزيتون و مغلي الكركدية ثم تقلب المكونات معاً.

تطبيق الصبغة على الشعر لمدة ساعة كاملة، ثم يوضع كيس بلاستيك على الشعر ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

صبغ الشعر باللون الاحمر بالحناء

المكونات:

كمية من الكركديه المغلي.

كوب شاي أحمر.

كوب حناء حمراء.

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

طريقة التحضير:

يحضر إناء ويوضع فيه الحناء الحمراء ثم يضاف إليها الشاي الأحمر والقهوة ومغلي الكركدية، ويتم عجنهم جيداً حتى الحصول على عجينة سهلة الفرد.

قومي بتطبيق العجينة على الشعر بالتساوي، ثم يلبس كيس بلاستيك وتترك الصبغة على الشعر لمدة أربع ساعات، ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

المكونات:

كوب حناء.

3 ملاعق كبيرة خل تفاح.

4 ملاعق كبيرة قشر رمان مطحون.

2 ملعقة كبيرة قهوة.

طريقة التحضير: