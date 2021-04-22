تعد صابونة الفحم ، من منتجات العناية بالبشرة التي تحل جميع مشاكل البشرة، ومكوناتها غير مكلفة وتستطيع إزالة الأوساخ من على الجلد بسرعة فائقة، ولها القدرة على إزالة الحبوب وتقليل حجم المسام المفتوحة، وتتناسب الصابونة مع جميع أنواع البشرة، مثل البشرة الدهنية، والبشرة الجافة، وتزيل الدهون وتساعد على ترطيب الجلد بشكل رائع، ويوجد للصابون أنواع عديدة مثل صابونة الكركم، وصابونة النعناع، وصابونة القهوة، وأنواع أخرى كثيرة تساعد على علاج البشرة وحل كل مشاكلها، وهى تحتوي على نسبة عالية من المواد الطبيعية المغذية المطهرة للبشرة، والتي تمنحها البياض الناصع، ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة بدل من شرائها من الخارج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل صابونة الفحم السحرية لتبييض الوجه وشد التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات صابونة الفحم السحرية

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة عند عمل الصابونة السحرية وهى كما يلي:-

طبق من صابون الجلسرين المبشور. كوب ونصف من الماء الساخن. 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. 2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. 2 شريط من حبوب الفحم وهو يباع في الصيدلية.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة الفحم السحرية بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم أولاً بطحن حبوب الفحم جيداً في المطحنة الكهربائية حتى تنعم تماماً.

نحضر حلة متوسطة ونضعها على النار، ونضيف كوب ونصف من الماء، والصابون المبشور، ونقلبهم مع بعض حتى يذوب الصابون تماماً.

نقوم بإضافة جميع الزيوت ونقلب حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يبرد قليلاً.

نحضر قوالب السليكون، ثم نضع الخليط ونتركه لمدة يومين حتى ينشف جيداً.

بعد مرور الوقت المحدد نخرج الصابون من القالب ونبدأ بالاستخدام.

فوائد صابونة الفحم للبشرة

تمتلك الصابونة العديد من الفوائد الطبيعية الهامة التي تمنح البشرة النعومة، والبياض الناصع، وسوف نتعرف على من خلال مقالنا وهى كما يلي:-