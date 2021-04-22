طريقة عمل كريم النعناع في المنزل لإزالة التجاعيد والبقع الداكنة في البشرة

يعد كريم النعناع ، من أفضل الكريمات لتبيض البشرة وتوحيد لونها، بسبب خصائصه القوية المضادة للبكتيريا، ويتمتع بفوائد صحية متعددة، يقلل من ظهور حب الشباب في الوجه، يعطي البشرة ترطيب وإشراقاً، لأنه يحتوي علي بعض مضادات الأكسدة، يساعد علي تنقية البشرة من الشوائب، ويمكن استخدامه طازج أو مجفف، ويستخدم ايضاً لإزالة المكياج، يدخل في الكثير من منتجات التجميل، مثل الصابون والشامبو ولوشن الجسم، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني، علي طريقة تحضير كريم النعناع لإزالة التجاعيد والبقع الداكنة في البشرة.

مكونات عمل كريم النعناع

أصنعي لنفسك في المنزل كريم النعناع بمكونات في متناول الجميع وهي كما يلي:-

كوب من النعناع الطازج.

معلقة كبيرة من صودا الخبز.

نصف كوب من زيت دوار الشمس.

معلقة كبيرة من شمع العسل.

معلقة صغيرة من زيت جوز الهند.

5 قطرات من زيت النعناع العطري.

طريقة التحضير

تعرفي من خلال هذا المقال طريقة تحضير كريم النعناع في المنزل بأبسط الخطوات وهي كالاتي:-

قومي بإحضار وعاء، وضعي فيه النعناع الطازج وصودا الخبز وقلبيهم جيداً، وتركيهم جانبا. قومي بعد ذلك بمزج الزيوت مع شمع العسل في وعاء أخر عميق، وبعد ذلك ذوبيهم في ماء ساخن. بعد ذلك قومي بتسخين خليط النعناع وصودا الخبز، حتي يكونوا في درجة حرارة الخليط الأخر. قومي بخفق الزيوت وشمع العسل مع بعض جيداً، بعد ذلك قومي بصب منقوع النعناع بتدريج ببطء. استمري في الخفق حتي تحصلي علي قوام كريمي ممتاز، نقوم بعد ذلك بحفظ الكريم في علبة نظيفة بغطاء محكم. نترك الخليط حتي يبرد تماماً، ثم قومي بإضافة قطرات زيت النعناع العطري حسب الرغبة، ويستخدم مرة واحدة في اليوم لمدة شهر حتي تحصلي علي أفضل النتائج.

فوائد النعناع للبشرة والجسم

للنعناع فوائد كثيرة للبشرة والجسم ومن أهم هذه الفوائد الاتي وهي كما يلي:-