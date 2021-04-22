طريقة عمل السينابون بصوصات مختلفة مميزة بأسهل الطرق

طريقة عمل السينابون من طرق المعجنات التي يبحث عنها الكثيرين، حيث يعشق البعض تناول السينابون أو رولات القرفة وهي من الحلويات المشهورة في المحال الفرنسية والسويسرية وتعد تحديداً في فصل الشتاء لاحتوائها على قدر كبير من السعرات الحرارية، وانتشرت في العالم العربي ولكن البعض لا يتمكن من إعدادها في المنزل لاعتقادهم من صعوبة تنفيذها، وهي من أسهل طرق تحضير المعجنات سواء كانت الحشوة أو العجين ولا ينصح لأصحاب الحمية الغذائية الإكثار من تناولها لاحتوائها على سعرات حرارية عالية بما تعادل ألف سعر حراري في القطعة الواحدة . ولها مذاقات مختلفه أخرى مثل الكراميل بالشوكولاتة والمربي وبالصوص والسكر الأبيض وبانزوبيكان. طريقه عمل السينابون بالقرفة سينابون بالقرفة

مكونات العجينة كيلو دقيق حلويات منخول.

كوبان من السكر البني أو الأبيض حسب الرغبة.

ثلاث بيضات.

ظرفان خميرة فورية.

ذرة ملح. مكونات الحشوة طريقه عمل السينابون بالقرفةسينابون بالقرفةمكونات العجينةمكونات الحشوة أربع ملاعق كبيرة قرفة .

نصف كوب سكر.

زبده. مكونات الصوص مكونات الصوص كوب من الحليب السائل أو البودر.

كوبان سكر أبيض مطحون.

نصف كوب جبن كيري سائلة.

ملعقتان كبيرة زبده مذابة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة أو ظرف فانيليا. طريقة تحضير السينابون نحضر وعاء ونضيف جميع المكونات ونخلطهم جيدا.

نسكب الحليب تدريجيا ونقلب حتي يصبح العجين لين.

نتركه لمده لا تقل عن ساعه.

رشي كمية مناسبة من الدقيق على سطح رخامه المطبخ.

نضع العجينة علي سطح المطبخ ونفردها بالنشابه.

ضعي القرفة على السكر واتركيهم جانباً.

ضعي الزبدة وأفرديها بطول وعرض العجين.

رشي القرفة والسكر على الزبدة.

لفي العجين على هيئة رول.

احضري خيط سميك أو سكين وقطعي الرول بأحجام متساوية.

أحضري صنية مناسبة وادهنها زبدة ثم رصي الرولات بالتساوي.

غطي الرولات بفوطة مطبخ نظيفة.

ثم اتركي العجين يخمر مرة أخري لمده لا تقل عن نصف ساعه.

وبعد مرور الوقت ندخل الصنية في الفرن مشغلا مسبقا لمده نصف ساعه.

نخرج السينابون عندما يصبح لونه ذهبي.

نضع مكونات الصوص في الخلاط ونخلطهم جيدا.

نصبهم علي السينابون بأكمله ويقدم ساخنا. طريقة عمل سينابون بالشكولاتة طريقة تحضير السينابونطريقة عمل سينابون بالشكولاتة المكونات كيلو دقيق حلويات منخول.

كوبان من السكر البني أو الأبيض حسب الرغبة.

ثلاث بيضات.

ظرفان خميرة فورية.

ذرة ملح. المكونات مكونات الحشوة أربع ملاعق كبيرة قرفة .

نصف كوب سكر.

زبده. طريقة عمل صوص الشوكولاتة مكونات الحشوةطريقة عمل صوص الشوكولاتة كوب حليب سائل.

ثلاث ملاعق سكر ناعم.

نصف ملعقه كبيرة قرفة ناعمه.

نصف ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة كاكاو خام. طريقة تحضير الصوص نضع وعاء عميقه ثم نضيف اللبن والقرفة والكاكاو ونقلب.

ثم نضيف السكر الناعم والزبدة ونتركهم على نار متوسطة ويقلب حتي لا تتكل الكاكاو.

ويرفع من النار بعد تغير لونه والتقليب لمده دقيقتين تقريبا. طريقة تحضير السينابون بالشكولاتة طريقة تحضير الصوصطريقة تحضير السينابون بالشكولاتة نحضر وعاء ونضيف جميع المكونات ونخلطهم جيداً.

نسكب الحليب تدريجيا ونقلب حتي يصبح العجين ليناً.

نتركه لمدة لا تقل عن ساعة.

رشي كمية مناسبة من الدقيق على سطح رخامه المطبخ.

نضع العجينة علي سطح المطبخ ونفردها بالنشابة.

ضعي القرفة على السكر واتركيهم جانباً.

ضعي الزبدة وأفرديها بطول وعرض العجين.

رشي القرفة والسكر على الزبدة.

لفي العجين على هيئة رول.

احضري خيط سميك أو سكين وقطعي الرول بأحجام متساوية.

احضري صنية مناسبة وادهنها زبدة ثم رصي الرولات بالتساوي.

غطي الرولات بفوطة مطبخ نظيفة.

ثم اتركي العجين يخمر مرة أخري لمده لا تقل عن نصف ساعه.

وبعد مرور الوقت ندخل الصنية في الفرن مشغلا مسبقاً لمدة نصف ساعه.

نخرج السينابون عندما يصبح لونه ذهبي.

نصب صوص الشوكولاتة على السينابون بأكمله ويقدم ساخناً.

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