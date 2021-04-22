أسرار وتكات عمل الكنافة بالقشطة اللذيذة في المنزل زي محلات الحلويات المشهورة

تعد الكنافة من أهم الحلويات الشرقية المشهورة في رمضان في معظم البلدان، وهي تتكون من خيوط عجينه لينه مكونه من ماء ودقيق، وتكون محببه لكل فئات المجتمع سواء كبير أو صغير، واعتبر صنف من أصناف الحلويات في رمضان

الأساسية التي لاغني عنها في كل منزل، فتقوم ربة المنزل بإعداد الكثير من الأصناف منها وتتفنن في تحضيرها كي تعوض أسرتها ما يتم فقدانه من سكريات أثناء الصيام طول اليوم. طريقة عمل الكنافة بالقشطة طريقة عمل الكنافة بالقشطة المكونات نصف كيلو كنافة

نصف كيلو سمن

كوب حليب

ملاعق نشا

3 ملاعق سكر

فانيلا

كوب قشطة مكونات القطر كوب سكر

كوب ونصف ماء

نصف ليمونة

فانيليا

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز

ملعقة سمن بلدي طريقة تحضير الكنافة بالقشطة في قدر نضع السكر والماء ونضعهم على النار لمدة خمس دقائق ثم نضع معلقه عسل الجلوكوز ثم نضع نصف الليمونه ونغلق النار.

نضع بعد ذلك معلقه السمن البلدي والفانيليا حتى يعطي نكهة للكنافة.

هكذا يصبح القطر جاهزا نضعه جانبا لكي يهدأ.

في إناء عميق نضع الحليب والنشا والسكر ونقوم بالتقليب حتى ذوبان النشا والسكر تماما.

يرفع الإناء على النار مع التقليب المستمر حتى يتماسك القوام ثم نضيف القشطه ونقوم بالتقليب ونغلق النار ونضع الفانيلا اخيرا ثم تترك لتهدأ.

نحضر وعاء ونضع به الكنافة ونقوم بنثرها جيدا.

نقوم بتسييح السمن ويوضع على الكنافة حتى تتشرب تماما.

نحضر صينية ونقوم بدهنها ونقوم بتقسيم الكنافة إلى نصفين نضع أول جزء مع وضع جزء على حروف الصينية كي لا تخرج الحشوة من الحروف ثم نقوم بضغط الكنافه جيدا.

نقوم بوضع باقي الكنافة المتبقية ونرصها جيدا مع ضغطه خفيفه كي لايخرج الحشو من الجوانب.

ندخلها الفرن على درجه حراره ٢٠٠° حتى تأخذ لون ذهبي.

خرج من الفرن تسقى بالقطر، وتقطع وتقدم، بالف هنا وشفا. مكونات القطرطريقة تحضير الكنافة بالقشطة الوسوم

تعد الكنافة من أهم الحلويات الشرقية المشهورة في رمضان في معظم البلدان، وهي تتكون من خيوط عجينه لينه مكونه من ماء ودقيق، وتكون محببه لكل فئات المجتمع سواء كبير أو صغير، واعتبر صنف من أصناف الحلويات في رمضان

الأساسية التي لاغني عنها في كل منزل، فتقوم ربة المنزل بإعداد الكثير من الأصناف منها وتتفنن في تحضيرها كي تعوض أسرتها ما يتم فقدانه من سكريات أثناء الصيام طول اليوم. طريقة عمل الكنافة بالقشطة طريقة عمل الكنافة بالقشطة المكونات نصف كيلو كنافة

نصف كيلو سمن

كوب حليب

ملاعق نشا

3 ملاعق سكر

فانيلا

كوب قشطة مكونات القطر كوب سكر

كوب ونصف ماء

نصف ليمونة

فانيليا

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز

ملعقة سمن بلدي طريقة تحضير الكنافة بالقشطة في قدر نضع السكر والماء ونضعهم على النار لمدة خمس دقائق ثم نضع معلقه عسل الجلوكوز ثم نضع نصف الليمونه ونغلق النار.

نضع بعد ذلك معلقه السمن البلدي والفانيليا حتى يعطي نكهة للكنافة.

هكذا يصبح القطر جاهزا نضعه جانبا لكي يهدأ.

في إناء عميق نضع الحليب والنشا والسكر ونقوم بالتقليب حتى ذوبان النشا والسكر تماما.

يرفع الإناء على النار مع التقليب المستمر حتى يتماسك القوام ثم نضيف القشطه ونقوم بالتقليب ونغلق النار ونضع الفانيلا اخيرا ثم تترك لتهدأ.

نحضر وعاء ونضع به الكنافة ونقوم بنثرها جيدا.

نقوم بتسييح السمن ويوضع على الكنافة حتى تتشرب تماما.

نحضر صينية ونقوم بدهنها ونقوم بتقسيم الكنافة إلى نصفين نضع أول جزء مع وضع جزء على حروف الصينية كي لا تخرج الحشوة من الحروف ثم نقوم بضغط الكنافه جيدا.

نقوم بوضع باقي الكنافة المتبقية ونرصها جيدا مع ضغطه خفيفه كي لايخرج الحشو من الجوانب.

ندخلها الفرن على درجه حراره ٢٠٠° حتى تأخذ لون ذهبي.

خرج من الفرن تسقى بالقطر، وتقطع وتقدم، بالف هنا وشفا. مكونات القطرطريقة تحضير الكنافة بالقشطة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار وتكات عمل الكنافة بالقشطة اللذيذة في المنزل زي محلات الحلويات المشهورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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