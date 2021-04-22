ضعيها على شعرك الغشن ليلة العيد ولن تحتاجي لفرد ولا استشوار من أول استعمال

ضعيها على شعرك الغشن ليلة العيد ، الكثير يبحث عن شعر مفرود دون تجاعيد كي يكون شكلهم أكثر جمالًا وليس بالضرورة أن نلجأ إلى الوصفات الكيميائية بل هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على الفرد الشعر والحفاظ عليه من التلف في نفس الوقت.

يوجد العديد من وصفات فرد الشعر والتي تحتوي على مواد طبيعية مغذية ومفيدة الشعر ومن هذه الوصفات ما يلي:

نصف كوب من زيت الزيتون الدافئ.

نصف كوب زيت أوليفيرا.

٦ قطرات زيت خشب الصندل.

٦ قطرات زيت أكليل الجبل.

خلط المكونات كلها مع بعضها البعض ووضعهم على الشعر مع تغطية الشعر لمدة ساعة أو ساعتين.

غسل الشعر بالماء والشامبو بعد ذلك.

مع تكرار هذه الخلطة نجد نتيجة فعالة خلال وقت قصير

مكونات فرد الشعرطريقة تحضير فرد الشعروصفة خل التفاح فرد الشعر

نضع ملعقة خل التفاح على كوب ماء وبعد غسل الشعر جيدًا نضع هذا الخليط على الشعر وغسله به ونتركه على الشعر حتى ينشف تمامًا عليه.

إحضار كمية من زيت الزيتون حسب حجم الشعر وتدليك فروة الرأس به ووضع على جميع خصلات الشعر وتغطية الشعر بفوطة مبللة بماء دافئ لمدة ٢٠ دقيقة ثم غسلة بالماء والشامبو جيدًا.

وتغطية الشعر بفوطة مبللة بماء دافئ لمدة ٢٠ دقيقة ثم غسلة بالماء والشامبو جيدًا. وصفة بياض البيض ودقيق الأرز والطين

في إناء نضع كوب من طحين الأرض مع ملعقتان من دقيق الأرز وبياض البيضة وخلطهم جيدًا بقليل من الماء ثم فرد الخليط على الشعر وتمشيطه خلال فرد الخليط.

ترك الخليط على الشعر المغطى حوالي ساعة ثم غسلة بالماء واستخدام الحليب ورشة على الشعر وتركة لمدة ١٥ دقيقة حتى يجف ثم غسله بالماء والشامبو.

وصفة زيت الزيتون فرد الشعر

يمكن تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.