سر عمل بسكويت العيد خفيف ومقرمش في البيت على طريقة أشهر المحلات

سر عمل بسكويت العيد خفيف ومقرمش في البيت ، تستعد كل ربة منزل للعيد فتقوم بعمل الحلويات المختلفة ذات المذاق الرائع ومن ضمنها بسكويت العيد ، ويعتبر بسكويت النشادر من أقدم الحلويات التي يقوم الجميع بتنفيذها ويمكن عملها بأكثر من طريقة مثل الكاكاو وجوزالهند والبرتقال فقط إختلاف النكهات ، ويمكنك تحضير بسكويت العيد زى المحلات باستخدام مكونات اقتصادية وخطوات سهلة في المنزل سيدتي في هذا المقال . سرعمل بسكويت العيد خفيف ومقرمش زى المحلات سرعمل بسكويت العيد خفيف ومقرمش زى المحلات المكونات 4 أكواب من الدقيق .

نصف كيلو جرام زبدة .

ربع كيلو جرام سكر بودرة .

ملعقة صغيرة من الفانيليا .

ملعقة صغيرة من النشادر .

ملعقة من البيكنج بودر .

2 بيضة . خطوات تحضير بسكويت العيد أضيفي كل من الزبدة والسكر في وعاء ويتم الخفق جيداً باستخدام مضرب كهربائي حتي تحصلين على خليط كريمي . أضيفي البيض واحدة تلو الاخري مع الأستمرار في التقليب . أضيفي الفانيليا والنشادر ببطء حتي يتجانس الخليط . أضيفي كل من الدقيق والبيكنج بودر مع الخفق على سرعة بطيئة . يتم ترك العجينة اللينة جانباً لمدة 15 دقيقة . قومي بتشكيل أصابع البسكويت بيديكى أو إستخدام ماكينة البسكويت . ضعي أصابع البسكويت في صينية ثم ادخليها الفرن . اتركيها لمدة 20 دقيقة وسوف تحصلين على بسكويت شهر بلون ذهبي . طريقة عمل بسكويت العيد بالبرتقال طريقة عمل بسكويت العيد بالبرتقال المكونات كيلو دقيق ابيض .

2 كوب من الزبدة .

2 كوب سكر بودرة.

كوب لبن .

5 بيضات .

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر .

ملعقة صغيرة من النشادر .

2 ملعقة من بشر برتقال . خطوات التحضير امزجى كل من السكر والزبدة جيدا . امزجى البيض والفانيليا وبشرالبرتقال جيدا . اخلطي الدقيق والبيكنج بودر معا. امزجى المكونات السابقة معا حتي تحصلين على عجينة متماسكة . نشكل البسكويت بالايدي او الماكينة . توضع في الفرن على درجة حرارة 160 مئوية . الوسوم

سر عمل بسكويت العيد خفيف ومقرمش في البيت ، تستعد كل ربة منزل للعيد فتقوم بعمل الحلويات المختلفة ذات المذاق الرائع ومن ضمنها بسكويت العيد ، ويعتبر بسكويت النشادر من أقدم الحلويات التي يقوم الجميع بتنفيذها ويمكن عملها بأكثر من طريقة مثل الكاكاو وجوزالهند والبرتقال فقط إختلاف النكهات ، ويمكنك تحضير بسكويت العيد زى المحلات باستخدام مكونات اقتصادية وخطوات سهلة في المنزل سيدتي في هذا المقال . سرعمل بسكويت العيد خفيف ومقرمش زى المحلات سرعمل بسكويت العيد خفيف ومقرمش زى المحلات المكونات 4 أكواب من الدقيق .

نصف كيلو جرام زبدة .

ربع كيلو جرام سكر بودرة .

ملعقة صغيرة من الفانيليا .

ملعقة صغيرة من النشادر .

ملعقة من البيكنج بودر .

2 بيضة . خطوات تحضير بسكويت العيد أضيفي كل من الزبدة والسكر في وعاء ويتم الخفق جيداً باستخدام مضرب كهربائي حتي تحصلين على خليط كريمي . أضيفي البيض واحدة تلو الاخري مع الأستمرار في التقليب . أضيفي الفانيليا والنشادر ببطء حتي يتجانس الخليط . أضيفي كل من الدقيق والبيكنج بودر مع الخفق على سرعة بطيئة . يتم ترك العجينة اللينة جانباً لمدة 15 دقيقة . قومي بتشكيل أصابع البسكويت بيديكى أو إستخدام ماكينة البسكويت . ضعي أصابع البسكويت في صينية ثم ادخليها الفرن . اتركيها لمدة 20 دقيقة وسوف تحصلين على بسكويت شهر بلون ذهبي . طريقة عمل بسكويت العيد بالبرتقال طريقة عمل بسكويت العيد بالبرتقال المكونات كيلو دقيق ابيض .

2 كوب من الزبدة .

2 كوب سكر بودرة.

كوب لبن .

5 بيضات .

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر .

ملعقة صغيرة من النشادر .

2 ملعقة من بشر برتقال . خطوات التحضير امزجى كل من السكر والزبدة جيدا . امزجى البيض والفانيليا وبشرالبرتقال جيدا . اخلطي الدقيق والبيكنج بودر معا. امزجى المكونات السابقة معا حتي تحصلين على عجينة متماسكة . نشكل البسكويت بالايدي او الماكينة . توضع في الفرن على درجة حرارة 160 مئوية .

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