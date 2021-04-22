جددي في صينية الخضروات لأطفالك مع صينية الخضروات بالجبن والقشطة، لا شك أن الخضروات من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن الهامة التي يحتاجها جميع أفراد أسرتك، لذا عليك تقديم الخضروات لهم من حين لآخر، ولكن قد لا يناسب ذلك بعض الأطفال، الأمر الذي يجعلك ترغبين في تجديد شكل الخضروات المقدم لهم، وهنا يمكنك عمل صينية خضروات متنوعة مع إضافة الجبن والقشطة، وهي إحدى الوجبات الرئيسية التي تقدم في بلاد المغرب والبلاد العربية، وهي وجبة مغذية للجميع بشكل عام.

عمل صينية خضروات بالجبن والقشطة

سنتعرف سوياً على طريقة عمل صينية خضروات بالجبن والقشطة بالمقادير والخطوات التفصيلية للحصول على مذاق رائع ومميز.

المقادير: ثمرة باذنجان مقطعة إلى شرائح ومقلية، حبة كوسة مقلية مقطعة إلى شرائح، جزرة مقلية مقطعة شرائح، 2 ثمرة بطاطس مقلية مقطعة إلى مكعبات، بصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى شرائح، نصف ملعقة صغيرة عصفر، ملعقة صغيرة ملح، مكعب مرقة دجاج، نصف ملعقة صغيرة ملح صوديوم، نصف ملعقة كبيرة ( فلفل أسود، كمون)، نصف كوب زيت ذرة.

مقادير الصلصة: 3 ملاعق كبيرة قشطة، 2 ملعقة كبيرة جبن سبريد.

نقوم بتحضير صينية متوسطة الحجم مدهونة بمادة دهنية، ونبدأ في وضع حلقات البصل وتليها حلقات الكوسة والباذنجان والبطاطس والجزر.

في وعاء صغير، نقوم بتسخين الزيت مع البهارات، ونضيفه إلى صينية الخضروات، ويوضع في الفرن على درجة حرارة مرتفعة لمدة 10 دقائق تقريباً.

نقوم بتقليب القشطة والجبن سوياً حتى يمتزجان، وننتظر حتى تخرج الصينية من الفرن ونقوم بتوزيع خليط القشطة والجبن على الوجه.

ندخل الصينية إلى الفرن مرة أخرى لمدة 10 دقائق أخرى حتى يتحمر الوجه فقط، وتخرج حتى تهدأ قليلاً ثم نضعها في أطباق التقديم.

تحضير صينية خضروات بالجبن والقشطة