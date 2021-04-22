تعرفي على أشهر الأطباق الرئيسية في شهر رمضان ، أتى شهر رمضان وهو شهر الخير والبركة الذي تكثر فيه التجمعات العائلية، حيث تتفنن كل سيدة في إبراز أجمل ما عندها على سفرة رمضان المبارك من حلويات ومقبلات وحساء وغيرها، وتوجد العديد من الأطباق الرئيسية التي تشتهر بها كل بلد على حده، وتبقى المحاشي و الكبسة والمندي والملوخية، و الرومي والمكرونة البشاميل من أهم هذه الوجبات.

أشهر الأطباق الرئيسية في شهر رمضان

مقلوبة الدجاج

المكونات: دجاجة صغيرة الحجم مسلوقة، كوب ونصف أرز بسمتي، ثمرة باذنجان، ثلاثة أكواب ونصف مرقة دجاج، 2 ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة بهار مشكل، رشة هيل ناعم، فلفل أسود، نصف ملعقة صغيرة كركم، نصف ملعقة صغيرة قرفة، 2 ملعقة كبيرة زيت ذرة، صنوبر للتزيين.

نقوم بغسل الأرز جيداً ووضعه في الماء الدافئ لمدة ربع ساعة على الأقل، ونقوم بتقطيع الباذنجان إلى شرائح مع رشة ملح خفيفة عليه ونتركه لبضع دقائق.

نقوم بإزالة الملح بواسطة ورقة مناديل، ونقليه في زيت غزير للحصول على اللون الذهبي ثم نضعه جانبا.

نقوم بإحضار وعاء مناسب وغير قابل للالتصاق، ونضع كمية بسيطة من الأرز في أسفل الوعاء ثم نضع الباذنجان في الأسفل.

نقوم بوضع الدجاج فوق الباذنجان مع تقطيعه أولا على حسب الرغبة، ونضيف المرقة والبهارات والزيت إلى الوعاء ونتركه حتى يغلي ثم نهدئ النار قليلاً.

نترك المقلوبة حتى تنضج جيداً ثم تقلب على طبق تقديم كبير مع تزيينها بالصنوبر.

طريقة تحضير مقلوبة الدجاجطريقة عمل الملوخية

المكونات: ربع كيلو ملوخية خضراء، مرقة، ملعقة كبيرة ثوم مفروم، ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة، ملعقة كبيرة سمن أو زيت، ملح حسب الرغبة.

طريقة تحضير الملوخية

توضع كمية من المرقة مناسب للملوخية على النار حتى الغليان، ونقوم بإضافة الملوخية والملح حتى تغلي مرة واحدة فقط ثم نقوم بإبعاد الوعاء عن النار.

في مقلاة على النار توضع السمنة أو الزيت حتى يسخن ثم نضيف إليها الثوم المفروم حتى يصفر لونه ثم نضع الكزبرة الناشفة مع التقليب حتى لا تحترق.

نقوم بوضع الثوم على الملوخية مع التقليب، وتوضع في أطباق التقديم.