طريقه عمل المفطح السعودي في رمضان 2021 يعتبر من أكثر الأكلات السعودية المشروع والتي يحب تناولها الكثير من الأشخاص ويتم تناولها في العديد من الدول العربية حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الهامة، لأنها وجبة متكاملة تحتوي على قيمة غذائية كبيرة وبالتالي يمكن تجهيزها وتناولها على وجبة الإفطار، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقه عمل المفطح السعودي في المنزل بالمكونات والخطوات المطلوبة لتجهيزها بمذاق سهل ولذيذ.

طريقه عمل المفطح السعودي

مكونات، 2 كيلو لحم خروف خمس فصوص ثوم 2 ثمرة فلفل أخضر عود قرفة نصف مبعقة حبوب الهيل ربع ملعقة من حبوب الكزبرة ربع ملعقة قرنفل 2 ورق غار واثنين حبة بصل ملعقة صغيرة زعفران ربع ملعقة فلفل أسود نصف ملعقة فلفل أحمر بودر نصف ملعقة ثوم بودر ملعقة ملح.

مكونات تحضير الأرز

أربع أكواب أرز بسمتي أربع أكواب ماء ملعقة سمن نصف ملعقة قرنفل نصف ملعقة قرفة نصف ملعقة زعفران ملعقتين دهن ملح وفلفل أسود نصف ملعقة زعفران منقوع في ربع كوب ماء.

طريقه تجهيز المفطح السعودي

أولا يتم تجهيز كمية مناسبة من الماء ووضع فيها الفلفل الأخضر وورق الغار والقرنفل والحبهان والقرنفل والبصل والثوم والفلفل الأخضر والكزبرة وتوضع المكونات مع بعضها حتى تصل إلى مرحلة الغليان، ثم نضع اللحم والثوم والفلفل والبهارات والفلفل الأسود والزعفران وتترك المكونات على نار متوسطة حتى ينضج اللحم ثم بعد ذلك نبدأ بوضع الملح ثم يتم رفع اللحم من الشوربة وضع في الصينية وتوضع في الفرن حتى يحمر وجهها.

بعد ذلك نقوم بوضع قليل من الزيت في الصينية ونقوم بتغطيتها بورق الفويل ثم نقوم بتسخين قطعة من الفحم ووضعها في الزيت ويتم تغطيته الصينية.

طريقة تحضير الأرز

نقوم بتجهيز ونضع فيها السمن والدهن وبعد أن يجف نقوم بإضافة البصل ويتم تقليبه ثم نضع القرنفل والقرفة والملح والفلفل الأسود والحبهان ثم نقوم بإضافة مرق اللحم وتترك على النار حتى تصل إلى مرحلة الغليان ثم بعد ذلك نقوم بتهدئة النار حتى ينضج الأرز ونضيف الزعفران على وجه الأرض ثم نضع قليل من الزيت في الوعاء في منتصف الأرز، ونقوم بتغطيته ثم نسخن قطعة من الفحم ونضع عليها الزيت ونقوم بتغطيته بعد ذلك يتم قلب الأرز حتى تختلط الألوان ونسكب الأرز في طبق التقديم ونضع اللحم فوقه ويتم تقديم وبالهناء والشفاء.