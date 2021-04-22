عجينة القطايف بالقوام المثالي وحشوها بالمكسرات أو القشطة بأسهل وأفضل الطرق

عجينة القطايف بالقوام المثالي وحشوها بالمكسرات أو القشطة ، من أسهل الوصفات على ربات البيوت فهي لا تحتاج إلي مقادير خاصة أو مكونات مختلفة عن المتواجدة في معظم البيوت، فهي تتكون من مكونات أساسية موجودة لدي الجميع. وعمل عجينة القطايف بالقوام المثالي وحشوها بالمكسرات أو القشطة يعد مظهر من مظاهر الاحتفال بدخول شهر رمضان المبارك في معظم البلاد العربية، وإيذانا بقرب حلول الشهر الكريم كما أنها أكلة محببة للكبار والصغار على حد سواء، ويرغب الجميع في تناولها والتلذذ بمذاقها الخاص والمميز. وسنتناول في هذا المقال طريقة عمل عجينة القطايف بالقوام المثالي وحشوها بالمكسرات أو القشطة. مكونات عجينة القطايف مكونات عجينة القطايف مكونات عجينة القطايف بسيطة ومتواجدة في أغلب البيوت وهي كالتالي: 2 كوب دقيق متعدد الاستعمالات.

نصف كوب سميد.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة خميرة.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ثلث كوب بندق مجروش.

ثلث كوب عين جمل مجروش.

ثلث كوب زبيب.

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة.

ملعقة كبيرة زبدة.

قشطة. مكونات الشربات 3 كوب سكر.

2 كوب ماء.

عصير نصف ثمرة ليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير طريقة تحضير عجينة القطايف طريقة أكثر من سهلة وليس فيها أى تعقيدات وهي كالتالي: نقوم بخلط ثلاثة أكواب الماء وملعقتي السكر وملعقتي اللبن البودرة والملعقة الصغيرة خميرة ونصف ملعقة البيكنج بودروكوبي والدقيق متعدد الاستعمالات ونصف كوب السميد وربع ملعقة البيكنج صودا في الخلاط.

بعد الخلط الجيد نقوم بصب الخليط في إناء ونتركه يختمر لمدة 40 دقيقة.

بعدما يختمر العجين نقوم بتقليبه حتى يعود لقوامه السائل.

ثم نقوم بتسخين مقلاة على النار وبعدما تسخن المقلاة نقوم بتهدئة النار إلي درجة متوسطة، ثم نقوم بصب بعض العجين السائل في المقلاة بواسطة ملعقة ايس كريم أو مغرفة أو أي أداة شبيهة.

غالبا تتراوح مدة طهى القطايف على النار الى 20 ثانية لا أكثر ويكون لونها ذهبيا فاتحا، ثم نقوم بإخراجها من المقلاة وتغطيتها بقطعة قماش.

نقوم بخلط المكسرات والزبدة والسكر لبودرة معا جيدا.

ثم نقوم بحشو القطايف بكمية متوسطة من المكسرات أو القشطة.

نقوم بقليه في الزيت وبعدما ينضج نقوم على الفور بوضعه في الشربات الثقيل وبالهناء والشفاء. طريقة تحضير الشربات نقوم بجلب إناء ونضيف عليه كوبين الماء وثلاثة أكواب السكر ونضعه علي النار حتي يغلي، ثم نضيف عليه عصير نصف ثمرة الليمون نقوم بتهدئة النار ونتركه ليغلي لمدة ربع ساعة ثم نتركه جانبا حتى يبرد. الوسوم

عجينة القطايف بالقوام المثالي وحشوها بالمكسرات أو القشطة ، من أسهل الوصفات على ربات البيوت فهي لا تحتاج إلي مقادير خاصة أو مكونات مختلفة عن المتواجدة في معظم البيوت، فهي تتكون من مكونات أساسية موجودة لدي الجميع. وعمل عجينة القطايف بالقوام المثالي وحشوها بالمكسرات أو القشطة يعد مظهر من مظاهر الاحتفال بدخول شهر رمضان المبارك في معظم البلاد العربية، وإيذانا بقرب حلول الشهر الكريم كما أنها أكلة محببة للكبار والصغار على حد سواء، ويرغب الجميع في تناولها والتلذذ بمذاقها الخاص والمميز. وسنتناول في هذا المقال طريقة عمل عجينة القطايف بالقوام المثالي وحشوها بالمكسرات أو القشطة. مكونات عجينة القطايف مكونات عجينة القطايف مكونات عجينة القطايف بسيطة ومتواجدة في أغلب البيوت وهي كالتالي: 2 كوب دقيق متعدد الاستعمالات.

نصف كوب سميد.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة خميرة.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ثلث كوب بندق مجروش.

ثلث كوب عين جمل مجروش.

ثلث كوب زبيب.

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة.

ملعقة كبيرة زبدة.

قشطة. مكونات الشربات 3 كوب سكر.

2 كوب ماء.

عصير نصف ثمرة ليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير طريقة تحضير عجينة القطايف طريقة أكثر من سهلة وليس فيها أى تعقيدات وهي كالتالي: نقوم بخلط ثلاثة أكواب الماء وملعقتي السكر وملعقتي اللبن البودرة والملعقة الصغيرة خميرة ونصف ملعقة البيكنج بودروكوبي والدقيق متعدد الاستعمالات ونصف كوب السميد وربع ملعقة البيكنج صودا في الخلاط.

بعد الخلط الجيد نقوم بصب الخليط في إناء ونتركه يختمر لمدة 40 دقيقة.

بعدما يختمر العجين نقوم بتقليبه حتى يعود لقوامه السائل.

ثم نقوم بتسخين مقلاة على النار وبعدما تسخن المقلاة نقوم بتهدئة النار إلي درجة متوسطة، ثم نقوم بصب بعض العجين السائل في المقلاة بواسطة ملعقة ايس كريم أو مغرفة أو أي أداة شبيهة.

غالبا تتراوح مدة طهى القطايف على النار الى 20 ثانية لا أكثر ويكون لونها ذهبيا فاتحا، ثم نقوم بإخراجها من المقلاة وتغطيتها بقطعة قماش.

نقوم بخلط المكسرات والزبدة والسكر لبودرة معا جيدا.

ثم نقوم بحشو القطايف بكمية متوسطة من المكسرات أو القشطة.

نقوم بقليه في الزيت وبعدما ينضج نقوم على الفور بوضعه في الشربات الثقيل وبالهناء والشفاء. طريقة تحضير الشربات نقوم بجلب إناء ونضيف عليه كوبين الماء وثلاثة أكواب السكر ونضعه علي النار حتي يغلي، ثم نضيف عليه عصير نصف ثمرة الليمون نقوم بتهدئة النار ونتركه ليغلي لمدة ربع ساعة ثم نتركه جانبا حتى يبرد.

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