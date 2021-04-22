وصفة الفول المدمس من المطبخ المصري بالخطوات لألذ سحور في رمضان

يعتبر الفول المدمس من أشهر الأكلات الشعبية في المطبخ المصري، والذي يحبه جميع الأشخاص ويحرصون على تناوله في الفطور والعشاء في الأيام العادية، وفي شهر رمضان لا تخلو مائدة السحور منه، حيث أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، والتي تمنح الجسم شعور بالشبع لساعات طويلة، ويتم تحضيره بطرق مختلفة حسب رغبة كل شخص، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة تحضيره على الوصفة المصرية والخلطة السرية لتتمتعوا بأفضل مذاق.

وصفة الفول المدمس من المطبخ المصري

نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات السهلة والبسيطة، وهي ما يلي:

نصف كيلو جرام من الفول المسلوق.

أربعة فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة الحجم من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.

ليمون.

عصير ليمون.

ملعقة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ثلاثة ثمرات من الطماطم.

زيت حار.

طريقة عمل الفول المدمس في البيت بالخطوات

يمكن تحضير الفول المدمس بكل سهولة من خلال هذه الخطوات: