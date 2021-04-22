وصفة الفول المدمس من المطبخ المصري بالخطوات لألذ سحور في رمضان

يعتبر الفول المدمس من أشهر الأكلات الشعبية في المطبخ المصري، والذي يحبه جميع الأشخاص ويحرصون على تناوله في الفطور والعشاء في الأيام العادية، وفي شهر رمضان لا تخلو مائدة السحور منه، حيث أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، والتي تمنح الجسم شعور بالشبع لساعات طويلة، ويتم تحضيره بطرق مختلفة حسب رغبة كل شخص، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة تحضيره على الوصفة المصرية والخلطة السرية لتتمتعوا بأفضل مذاق.وصفة الفول المدمس من المطبخ المصري
نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات السهلة والبسيطة، وهي ما يلي:
- نصف كيلو جرام من الفول المسلوق.
- أربعة فصوص من الثوم المفروم.
- ملعقة صغيرة الحجم من الكمون المطحون.
- ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.
- ليمون.
- عصير ليمون.
- ملعقة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- ثلاثة ثمرات من الطماطم.
- زيت حار.
يمكن تحضير الفول المدمس بكل سهولة من خلال هذه الخطوات:
- بعد سلق الفول نقوم بوضعه في وعاء عميق.
- ثم نقوم بإضافة الثوم المفروم والكمون والملح وعصير الليمون والخل، ونقوم بخلط المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد.
- إذا كنتم تحتاجون إلى ملح أكثر يمكنكم زيادته، وذلك على حسب رغبة وتذوق كل شخص.
- بعد ذلك نقوم بوضع الفول المخلوط بشكل جيد مع باقي المكونات في طبق التقديم.
- نقوم بإضافة زيت الزيتون أو الزيت الحار عليه وذلك حسب الرغبة.
- نقوم بتقطيع الطماطم إلى مكعبات صغيرة جداً ونضيفها إلى الفول.
- ونقلب المكونات مع بعضها، يمكن تزيينه ببقدونس أو فلفل أخضر وإضافة له عصير الليمون.
- بذلك يصبح جاهز للتقديم يمكن تقديمه مع سلطة خضراء أو مخلل مشكل حسب الرغبة.
- بالهنا والشفا للجميع.
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يعتبر الفول المدمس من أشهر الأكلات الشعبية في المطبخ المصري، والذي يحبه جميع الأشخاص ويحرصون على تناوله في الفطور والعشاء في الأيام العادية، وفي شهر رمضان لا تخلو مائدة السحور منه، حيث أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، والتي تمنح الجسم شعور بالشبع لساعات طويلة، ويتم تحضيره بطرق مختلفة حسب رغبة كل شخص، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة تحضيره على الوصفة المصرية والخلطة السرية لتتمتعوا بأفضل مذاق.وصفة الفول المدمس من المطبخ المصري
نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات السهلة والبسيطة، وهي ما يلي:
- نصف كيلو جرام من الفول المسلوق.
- أربعة فصوص من الثوم المفروم.
- ملعقة صغيرة الحجم من الكمون المطحون.
- ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.
- ليمون.
- عصير ليمون.
- ملعقة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- ثلاثة ثمرات من الطماطم.
- زيت حار.
يمكن تحضير الفول المدمس بكل سهولة من خلال هذه الخطوات:
- بعد سلق الفول نقوم بوضعه في وعاء عميق.
- ثم نقوم بإضافة الثوم المفروم والكمون والملح وعصير الليمون والخل، ونقوم بخلط المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد.
- إذا كنتم تحتاجون إلى ملح أكثر يمكنكم زيادته، وذلك على حسب رغبة وتذوق كل شخص.
- بعد ذلك نقوم بوضع الفول المخلوط بشكل جيد مع باقي المكونات في طبق التقديم.
- نقوم بإضافة زيت الزيتون أو الزيت الحار عليه وذلك حسب الرغبة.
- نقوم بتقطيع الطماطم إلى مكعبات صغيرة جداً ونضيفها إلى الفول.
- ونقلب المكونات مع بعضها، يمكن تزيينه ببقدونس أو فلفل أخضر وإضافة له عصير الليمون.
- بذلك يصبح جاهز للتقديم يمكن تقديمه مع سلطة خضراء أو مخلل مشكل حسب الرغبة.
- بالهنا والشفا للجميع.
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