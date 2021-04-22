طريقة سهلة وبسيطة لـ تحضير عجينة القطايف وتناول أشهى قطايف

نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني تحضير عجينة القطايف حيث أن عجينة القطايف من العجائن التي تسعى الأمهات لمعرفة طريقة صنعها لأن القطايف من الحلويات المحببة إلى جميع أفراد الأسرة وخصوصاً في شهر رمضان الكريم وسوف نقوم بتوضيحها.تحضير عجينة القطايف
القطايف من الحلويات التي يتم تجهيزها بمنتهى السهولة وتستطيع كل أم عملها وتقديمها لأولادها بمقادير بسيطة، المكونات
- ثلاثة أكواب من الدقيق.
- كوب من دقيق السميد.
- ثلاثة ونص اكواب من الماء البارد.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- أربع ملاعق كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نحضر إناء ونضع في الدقيق ودقيق السميد مع ملعقة البيكنج بودر مع السكر مع الخميرة ويتم تقليب جميع المكونات حتى تتجانس.
- نبدأ بإضافة الماء تدريجياً مع التقليب المستمر حتى نحصل على عجينة لينة إلى حد ما.
- يتم العجينة لمدة ساعة ونصف حتى تخمر.
- نضع إناء مسطح على النار حتى يسخن جيداً ويتم أخذ ملو مغرفة أو كبشة من العجين ويتم وضعها في الإناء حتى نحصل على واحدة من القطايف.
- يتم تركها على النار حتى تظهر بها مجموعة من الفقاعات على سطح العجين فهذا يدل على أنها قد تم نضجها.
- يتم عمل جميع كمية العجين بهذه الطريقة حتى نحصل على كمية عجينة القطايف المطلوبة.
طريقة أخرى لتجهيز عجينة القطايف
- نضع كل المكونات الجافة مع بعضها البعض في وعاء عميق ثم نقوم بتقليب كل هذه المكونات مع بعضها حتي تختلط تماماً.
- نحضر المياه ونقوم بوضعها تدريجياً على الخليط ونبدأ في التقليب حتي نحصل على عجينة ذو سمك سائل قليلاً ثم نضعها جانباً لمدة نصف ساعة.
- نحضر مقلاة من التيفال أو الجرانيت ويتم أخذ نصف كوب من العجينة ويتم وضعها في المقلاة حتى تصبح دائرة متوسطة الحجم.
- تترك حتى يظهر بها بعض من الفقاعات فهذا دليل على أن هذه الدائرة قد أصبحت في تمام النضج.
- نقوم بعمل باقي كمية العجين بنفس هذه الطريقة حتى يصبح لديك كمية من القطايف تستطيعين استخدامها.
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نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني تحضير عجينة القطايف حيث أن عجينة القطايف من العجائن التي تسعى الأمهات لمعرفة طريقة صنعها لأن القطايف من الحلويات المحببة إلى جميع أفراد الأسرة وخصوصاً في شهر رمضان الكريم وسوف نقوم بتوضيحها.تحضير عجينة القطايف
القطايف من الحلويات التي يتم تجهيزها بمنتهى السهولة وتستطيع كل أم عملها وتقديمها لأولادها بمقادير بسيطة، المكونات
- ثلاثة أكواب من الدقيق.
- كوب من دقيق السميد.
- ثلاثة ونص اكواب من الماء البارد.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- أربع ملاعق كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نحضر إناء ونضع في الدقيق ودقيق السميد مع ملعقة البيكنج بودر مع السكر مع الخميرة ويتم تقليب جميع المكونات حتى تتجانس.
- نبدأ بإضافة الماء تدريجياً مع التقليب المستمر حتى نحصل على عجينة لينة إلى حد ما.
- يتم العجينة لمدة ساعة ونصف حتى تخمر.
- نضع إناء مسطح على النار حتى يسخن جيداً ويتم أخذ ملو مغرفة أو كبشة من العجين ويتم وضعها في الإناء حتى نحصل على واحدة من القطايف.
- يتم تركها على النار حتى تظهر بها مجموعة من الفقاعات على سطح العجين فهذا يدل على أنها قد تم نضجها.
- يتم عمل جميع كمية العجين بهذه الطريقة حتى نحصل على كمية عجينة القطايف المطلوبة.
طريقة أخرى لتجهيز عجينة القطايف
- نضع كل المكونات الجافة مع بعضها البعض في وعاء عميق ثم نقوم بتقليب كل هذه المكونات مع بعضها حتي تختلط تماماً.
- نحضر المياه ونقوم بوضعها تدريجياً على الخليط ونبدأ في التقليب حتي نحصل على عجينة ذو سمك سائل قليلاً ثم نضعها جانباً لمدة نصف ساعة.
- نحضر مقلاة من التيفال أو الجرانيت ويتم أخذ نصف كوب من العجينة ويتم وضعها في المقلاة حتى تصبح دائرة متوسطة الحجم.
- تترك حتى يظهر بها بعض من الفقاعات فهذا دليل على أن هذه الدائرة قد أصبحت في تمام النضج.
- نقوم بعمل باقي كمية العجين بنفس هذه الطريقة حتى يصبح لديك كمية من القطايف تستطيعين استخدامها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة سهلة وبسيطة لـ تحضير عجينة القطايف وتناول أشهى قطايف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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