طريقة سهلة وبسيطة لـ تحضير عجينة القطايف وتناول أشهى قطايف

نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني تحضير عجينة القطايف حيث أن عجينة القطايف من العجائن التي تسعى الأمهات لمعرفة طريقة صنعها لأن القطايف من الحلويات المحببة إلى جميع أفراد الأسرة وخصوصاً في شهر رمضان الكريم وسوف نقوم بتوضيحها.

تحضير عجينة القطايف

القطايف من الحلويات التي يتم تجهيزها بمنتهى السهولة وتستطيع كل أم عملها وتقديمها لأولادها بمقادير بسيطة، المكونات

ثلاثة أكواب من الدقيق.

كوب من دقيق السميد.

ثلاثة ونص اكواب من الماء البارد.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

أربع ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نحضر إناء ونضع في الدقيق ودقيق السميد مع ملعقة البيكنج بودر مع السكر مع الخميرة ويتم تقليب جميع المكونات حتى تتجانس.

نبدأ بإضافة الماء تدريجياً مع التقليب المستمر حتى نحصل على عجينة لينة إلى حد ما.

يتم العجينة لمدة ساعة ونصف حتى تخمر.

نضع إناء مسطح على النار حتى يسخن جيداً ويتم أخذ ملو مغرفة أو كبشة من العجين ويتم وضعها في الإناء حتى نحصل على واحدة من القطايف.

يتم تركها على النار حتى تظهر بها مجموعة من الفقاعات على سطح العجين فهذا يدل على أنها قد تم نضجها.

يتم عمل جميع كمية العجين بهذه الطريقة حتى نحصل على كمية عجينة القطايف المطلوبة.

طريقة تحضير عجينة القطايف

طريقة أخرى لتجهيز عجينة القطايف