وصفة بلح الشام المقرمش وتحضيرها في المنزل بأقل تكلفة

تعددت أصناف الحلويات العربية والشرقية بشكل كبير ولكل نوع وصنف منها المحبين لها، ومن ألذ الحلويات الشرقية هي بلح الشام المقرمش أو ما يعرف باسم أصابع زينب، حيث يعتبر واحد من أنواع الحلوى التي لها فئة كبيرة من المحبين، وهو من الوصفات السهلة وبالتأكيد لن يخلو المنزل من مكونات بلح الشام المقرمش تابعوا معنا للتعرف على مكونات وطريقة تحضير بلح الشام المقرمش. وصفة بلح الشام المقرمش وصفة بلح الشام المقرمش نقدم لكم مقادير بلح الشام المقرمش بيضتان ذو حجم متوسط.

كوب واحد دقيق أبيض.

نصف ملعقة حجمها صغير فانيليا بودرة.

كوب ماء فاتر.

مقدار ملعقة طعام واحدة نشا.

ثلاثة ملاعق زيت.

رشة بسيطة ملح طعام.

مقدار رشة بسيطة سكر ناعم. مكونات شربات بلح الشام مقدار عصير نصف ليمونة.

كوبان سكر أبيض.

كوب ماء. طريقة تحضير بلح الشام المقرمش مكونات شربات بلح الشامطريقة تحضير بلح الشام المقرمش لن تحتاج وصفة بلح الشام المقرمش أكثر من نصف ساعة للتجهيز فهي تحتاج لربع ساعة فقط للتحضير وربع ساعة للطبخ ويتم تجهيز بلح الشام المقرمش كالآتي: نجهز الشربات أولًا من خلال وضع عصير الليمون مع الماء والسكر في إناء واحد على النار وجعل الحرارة متوسطة مع التقليب حتى يذوب السكر.

وعندما يغلي الخليط نرفعه عن النار حتى يصبح باردًا.

وفي وعاء آخر نقوم بوضع الماء مع الزيت ومقدار السكر والملح ويوضع الوعاء على النار حتى تذوب المكونات وتغلي معًا.

ومن ثم نحضر الدقيق ونبدأ بوضعه مع النشا للخليط السابق ونستمر في التحريك حتى يصبح القوام لينًا، ومن ثم يرفع عن النار لتهدأ.

نخفق البيضتان مع الفانيليا ونضيف مقدار كل بيضة على حدة مع الخليط والمزج أثناء الخلط.

ومن ثم ننقل العجين في كيس التزيين ونبدأ في الضغط لنخرج شكل بلح الشام المعروف ويوضع في مقلاة الزيت الغزير الساخن حتى يصبح ذهبي اللون وعندما يخرج من الزيت يوضع في القطر. الوسوم

تعددت أصناف الحلويات العربية والشرقية بشكل كبير ولكل نوع وصنف منها المحبين لها، ومن ألذ الحلويات الشرقية هي بلح الشام المقرمش أو ما يعرف باسم أصابع زينب، حيث يعتبر واحد من أنواع الحلوى التي لها فئة كبيرة من المحبين، وهو من الوصفات السهلة وبالتأكيد لن يخلو المنزل من مكونات بلح الشام المقرمش تابعوا معنا للتعرف على مكونات وطريقة تحضير بلح الشام المقرمش. وصفة بلح الشام المقرمش وصفة بلح الشام المقرمش نقدم لكم مقادير بلح الشام المقرمش بيضتان ذو حجم متوسط.

كوب واحد دقيق أبيض.

نصف ملعقة حجمها صغير فانيليا بودرة.

كوب ماء فاتر.

مقدار ملعقة طعام واحدة نشا.

ثلاثة ملاعق زيت.

رشة بسيطة ملح طعام.

مقدار رشة بسيطة سكر ناعم. مكونات شربات بلح الشام مقدار عصير نصف ليمونة.

كوبان سكر أبيض.

كوب ماء. طريقة تحضير بلح الشام المقرمش مكونات شربات بلح الشامطريقة تحضير بلح الشام المقرمش لن تحتاج وصفة بلح الشام المقرمش أكثر من نصف ساعة للتجهيز فهي تحتاج لربع ساعة فقط للتحضير وربع ساعة للطبخ ويتم تجهيز بلح الشام المقرمش كالآتي: نجهز الشربات أولًا من خلال وضع عصير الليمون مع الماء والسكر في إناء واحد على النار وجعل الحرارة متوسطة مع التقليب حتى يذوب السكر.

وعندما يغلي الخليط نرفعه عن النار حتى يصبح باردًا.

وفي وعاء آخر نقوم بوضع الماء مع الزيت ومقدار السكر والملح ويوضع الوعاء على النار حتى تذوب المكونات وتغلي معًا.

ومن ثم نحضر الدقيق ونبدأ بوضعه مع النشا للخليط السابق ونستمر في التحريك حتى يصبح القوام لينًا، ومن ثم يرفع عن النار لتهدأ.

نخفق البيضتان مع الفانيليا ونضيف مقدار كل بيضة على حدة مع الخليط والمزج أثناء الخلط.

ومن ثم ننقل العجين في كيس التزيين ونبدأ في الضغط لنخرج شكل بلح الشام المعروف ويوضع في مقلاة الزيت الغزير الساخن حتى يصبح ذهبي اللون وعندما يخرج من الزيت يوضع في القطر.

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