أسهل طريقة عمل عجينة السمبوسة باللحمة المفرومة بمذاق لذيذ وطعم حكاية

تردد كثيرا على محركات البحث يوميا طريقة عمل عجينه السمبوسة المحشية باللحمة مفرومة، وتسعى الكثير من الامهات الي الحفاظ علي صحة أطفالها في تناول الأكل الصحي السليم الغني بالمعادن والفيتامينات اللازمة لبناء الجسم، وتعد السمبوسة المحشية لحمة مفرومة تعتبر من أسهل الأكلات، حيث ان مكوناتها بسيطة واقتصادية جدا وغير مكلفة موجودة في كل منزل. طريقه عمل عجينة السمبوسة باللحمة المفرومة طريقه عمل عجينة السمبوسة باللحمة المفرومة المكونات: ثلاث اكواب من الدقيق الأبيض الناعم.

كوب ماء كبير.

ربع معلقة صغيرة من الملح الأبيض.

معلقة كبيرة من الفلفل الأسود.

معلقة من الكمون الناعم.

معلقة كبيرة قرفة.

ربع كيلو لحمه مفرومه.

مكعبات البصل.

فلفل أخضر.

بقدونس مفروم.

زيت أبيض.

مقلاة.

مناديل مطبخ. طريقة تحضير عجينة السمبوسة نحضر وعاء علي نار متوسطة ونضع به الملح ثم الماء ونقوم بتقليبه جيدا لتحضير عجينة السمبوسة.

ثم نقوم بوضع الدقيق ونستمر في التقليب حتى تصبح عجينة متماسكة القوام.

نحضر مقلاة لتحضير اللحمه المفرومة نضع بها ثلاث معالق من الزيت ثم نقوم بوضع مكعبات ونستمر في التقليب لمدة دقيقة ونصف ثم نحضر اللحمة المفرومة ونضعها مع البصل في المقلاة ونضع معلقه من الفلفل الأسود الناعم.

ونتركها لمدة ثلاث دقائق مع التقليب المستمر.

نقوم بتقطيع الفلفل إلى مكعبات ونقوم بوضعه على اللحمة المفرومة ونستمر في التقليب.

ثم نضع البقدونس المفروم وملعقة من القرفة المطحونة ونقوم بتقليبه جيداً.

نحضر عجينة السمبوسة ونقوم بفرده حتى تصبح رفيعة السمك ونضع بها كمية كافية من اللحمة المفرومة.

نستمر في فرد عجينة السمبوسة والحشو حتى تنتهي الكمية.

نحضر بعد ذلك مقلاة ونضع بها زيت غزير على نار متوسطة حتي تصل إلي درجة حرارة معينة، ثم نقوم بتهدئة النار.

نقوم بوضع السمبوسة المحشية لحمة مفرومة في الفرن نتركها لمدة أربع دقائق لكي تتحمر من جميع الجهات.

نخرج السمبوسة المحشية لحمة مفرومة علي مناديل مطبخ وتقدم ساخنة. طريقة تحضير عجينة السمبوسة الوسوم

تردد كثيرا على محركات البحث يوميا طريقة عمل عجينه السمبوسة المحشية باللحمة مفرومة، وتسعى الكثير من الامهات الي الحفاظ علي صحة أطفالها في تناول الأكل الصحي السليم الغني بالمعادن والفيتامينات اللازمة لبناء الجسم، وتعد السمبوسة المحشية لحمة مفرومة تعتبر من أسهل الأكلات، حيث ان مكوناتها بسيطة واقتصادية جدا وغير مكلفة موجودة في كل منزل. طريقه عمل عجينة السمبوسة باللحمة المفرومة طريقه عمل عجينة السمبوسة باللحمة المفرومة المكونات: ثلاث اكواب من الدقيق الأبيض الناعم.

كوب ماء كبير.

ربع معلقة صغيرة من الملح الأبيض.

معلقة كبيرة من الفلفل الأسود.

معلقة من الكمون الناعم.

معلقة كبيرة قرفة.

ربع كيلو لحمه مفرومه.

مكعبات البصل.

فلفل أخضر.

بقدونس مفروم.

زيت أبيض.

مقلاة.

مناديل مطبخ. طريقة تحضير عجينة السمبوسة نحضر وعاء علي نار متوسطة ونضع به الملح ثم الماء ونقوم بتقليبه جيدا لتحضير عجينة السمبوسة.

ثم نقوم بوضع الدقيق ونستمر في التقليب حتى تصبح عجينة متماسكة القوام.

نحضر مقلاة لتحضير اللحمه المفرومة نضع بها ثلاث معالق من الزيت ثم نقوم بوضع مكعبات ونستمر في التقليب لمدة دقيقة ونصف ثم نحضر اللحمة المفرومة ونضعها مع البصل في المقلاة ونضع معلقه من الفلفل الأسود الناعم.

ونتركها لمدة ثلاث دقائق مع التقليب المستمر.

نقوم بتقطيع الفلفل إلى مكعبات ونقوم بوضعه على اللحمة المفرومة ونستمر في التقليب.

ثم نضع البقدونس المفروم وملعقة من القرفة المطحونة ونقوم بتقليبه جيداً.

نحضر عجينة السمبوسة ونقوم بفرده حتى تصبح رفيعة السمك ونضع بها كمية كافية من اللحمة المفرومة.

نستمر في فرد عجينة السمبوسة والحشو حتى تنتهي الكمية.

نحضر بعد ذلك مقلاة ونضع بها زيت غزير على نار متوسطة حتي تصل إلي درجة حرارة معينة، ثم نقوم بتهدئة النار.

نقوم بوضع السمبوسة المحشية لحمة مفرومة في الفرن نتركها لمدة أربع دقائق لكي تتحمر من جميع الجهات.

نخرج السمبوسة المحشية لحمة مفرومة علي مناديل مطبخ وتقدم ساخنة. طريقة تحضير عجينة السمبوسة

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