طريقة عمل كعك الكنافة بالعسل بأسهل الطرق بالمنزل لتحلية رمضانية شهية

طريقة عمل كعك الكنافة بالعسل ، أو كعك الكنافة المعسل، أصل تلك الحلوى الشرقية يعود للمطبخ الليبي، وبسبب كونها خفيفة وشهية ولذيذة، انتقلت إلى كافة البلدان، بالعالم العربي، ويتم تقديمها في شهر رمضان المبارك، مع مجموعة الحلويات الشهيرة لهذا الشهر الكريم، وكعك الكنافة المعسل طريقة تحضيره سهلة جدًا وسريعة، إضافة إلى أن مكوناته موجودة في كل بيت، تستطيع ربة المنزل تصنيعها بدقة وسهولة، وتقدمها على مائدة رمضان، بجانب المشروبات الساخنة، كما أن الكنافة بشكل عام من الحلويات الشرقية المحببة للجميع، والمرتبطة ارتباط وثيق بشهر رمضان، فتسعى كل ربة منزل لتحضيرها لتبهج أطفالها وأفراد أسرتها، بحلول هذا الشهر الكريم، وهي من الحلويات المفضلة بسبب أنها تحضر بأكثر من طريقة وأكثر من حشوة، بحسب الرغبة، وفي التالي طريقة تحضير كعك الكنافة بالعسل، على أصولها بالخطوات الصحيحة.

مع رؤية هلال شهر رمضان، من كل عام وبمجرد معرفة موعد بدء الشهر الكريم، تسعى كل ربة منزل، لتقديم أفضل الحلويات والأطباق المرتبط تحضيرها بشهر رمضان، فمن الحلويات الشرقية الكنافة والقطايف ، والهريسة وغيرها من الحلويات المحببة للنفس التي تقدم مع العصائر ومع المشروبات الساخنة في شهر رمضان، وفي التالي خطوة بخطوة طريقة جديدة منقولة من المطبخ الليبي، لتحضير أشهى كعك كنافة معسل على الطريقة الليبية الأصلية، ويتم تحضير كعك الكنافة على أربع خطوات، الخطوة الأولى تحضير الكعك فقط، الخطوة الثانية تحضير عسل كعك الكنافة، الخطوة الثالثة تحضير الكنافة، والخطوة الأخيرة تصنيع كعك الكنافة بالعسل.

الخطوة الأولى لتحضير كعك حلوى الكنافة بالعسل

وسنعرض في هذه الخطوة مكونات الكعك، وطريقة تحضيره كالتالي:

مكونات كعك الكنافة المعسل

مقدار كوب من الزبدة، بدرجة حرارة المطبخ.

مقدار 2 ملعقة من النشا.

مقدار كوب من الزيت.

3/4 كوب من السكر الناعم المطحون.

كوب من ماء الزهر .

3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر.

كيس من الفانيليا البودرة.

5 أكواب من دقيق العجن .

عسل ثقيل.

كنافة محمصة ومكسرة لقطع صغيرة.

جوز هند محمص للون الذهبي.

طريقة تصنيع كعكات الكنافة وتقديمها على سفرة رمضان

أحضري وعاء عميق، قومي بوضع الزبدة اللينة بداخل الوعاء، ثم أضيفي إليه السكر البودرة الناعمة، ثم أضيفي الزيت، ثم أضيفي ماء الزهر، ثم أضيفي النشا، ثم قومي بوضع البيكنج بودر، والفانيليا، وقومي بعجن المكونات سويًا بأطراف الأصابع. قومي بوضع الدقيق إلى المزيج السابق، تدريجيًا وليس مرة واحدة، وكل مرة قومي بخلط المكونات وعجنها، حتى تضعي كمية الدقيق كاملة. بعد القيام بعجن كافة المكونات السابقة، والحصول على عجينة متوسطة الليونة متماسكة، نتركها لمدة 10 دقائق. قومي بأخذ قطعة من العجين ولفها على شكل كعك دائري مفرغ من الداخل، واشبكي طرفيها ستعطيكي شكل مثل الأسورة. قومي بتشكيل الكمية كاملة، حتى تنتهي منها، وقومي برص عجين الكعك في الصينية، وأدخليها في فرن ساخن مسبقًا، على درجة حرارة متوسطة. أخرجيها العجين من الفرن بعد تمام السواء.

4 كوب من السكر.

عصير 1/2 ليمونة.

2 كوب من الماء.

نخلط كافة المكونات في الحلة، ونضعها على النار، وبالتقليب جيدًا حتى تمام الغليان على النار، ويصبح عسل الكنافة ثقيل القوام، وسوف تلاحظين أن لونه تحول للون الذهبي. يرفع من على النار ويترك ليبرد.

أحضري صينية وضعي بها الكنافة، ويفضل أن تكون مفرزة بافريزر، حتى يسهل عليكي تقطيعها قطع صغيرة وتفتيتها للتحميص. في هذه الأثناء نقوم بتسخين الفرن جيدًا، لكي نضع بها الكنافة المفتتة للتحميص. نضعها في الفرن على الرف العلوي، وعلى نار متوسطة حتى يتم تحميض الكنافة مع الحرص على عدم حرقها.

أحضري الكعك، وقومي بتغطيسه في العسل الثقيل جيدًا، قطعة بقطعة، ثم قومي بلف القطعة المغطسة في العسل، بعد التخلص من العسل الزائد، في وعاء الكنافة المحمصة. احرصي على أن يكون العسل بارد وليس ساخن، وأحرصي على تغطيس الكعك المعسل داخل وعاء الكنافة جيدًا، من جميع الجهات، بحيث تمسك الكنافة جيدًا في قطعة الكعك. قومي بتكرار الطريقة السابقة حتى تنتهي من الكمية كلها. قومي برص قطع كعك الكنافة بالعسل بشكل جمالي على طبق التقديم، وبالهناء والشفاء.

الخطوة الثالثة تحضير الكنافة المفتتة المحمصةالخطوة الأخيرة تحضير كعك الكنافة المعسل