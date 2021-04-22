أفضل طرق عمل حلويات شهر رمضان في المنزل والحصول على طعم مميز

يعد شهر رمضان من أكثر الأشهر التي يتم عمل الكثير من الأكلات المميزة به، وخاصة الحلويات التي يحبها الجميع في الوطن العربي بشكل عام وخاصة في ذلك الشهر حيث يمكن تناولها بعد الإفطار، ورغم أن الكثيرين يقومون بشراءها من الخارج، إلا أن هناك من يفضل إعدادها في المنزل والحصول على ذات الطعم المميز، ومع دخول شهر رمضان المبارك فقد زادت عمليات البحث عن كيفية عمل الحلويات، وفي هذا المقال سنوضح طريقة عمل بعض الحلويات.

حلويات شهر رمضان

ويختص شهر رمضان ببعض الأكلات والحلويات التي يحبها الجميع مثل الكنافة والقطايف وغيرها من المأكولات الخفيفة التي يمكن طوالها بعد الإفطار وحتى السحور، وذلك مع العائلة من خلال التجمعات التي لا يخلوا منها الشهر الكريم في جميع الدول العربية، ونعرض لكم بعض تلك الحلويات فيما يأتي.

المكونات:

كوب من السميد.

ملعقتين صغيرتين من البيكنج باودر.

كوب من السكر، زيت الذرة، الدقيق، جوز الهند، الزبادي الروب.

بيضة كبيرة.

ملعقة من الفانيلا السائلة.

القليل من القطر.

رشة من الفستق حلبي ناعم وجوز الهند.

ثلاث ملاعق من الطحينة.

طريقة التحضير:

أحضري صينية مستديرة وادهنيها بالقليل من الطحينة.

ضعي السكر في وعاء عميق، ثم استخدمي ملعقة بلاستيكية لإضافة السميد وجوز الهند والدقيق واللبن والباكينج باودر والفانيليا والبيض، ثم قلبي هذه المكونات لمدة دقيقة حتى تمتزج وتختلط تمامًا.

يُسكب خليط البسبوسة في الصينية وقومي بمساواة السطح.

نضع صينية البسبوسة في الفرن لمدة ثلاثين دقيقة، أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.

أخرجي صينية البسبوسة من الفرن، واسكبي عليها القطر الساخن على الفور، وزينيها بالفستق وجوز الهند.

إتركي البسبوسة حتى تبرد تمامًا ثم تُقطع وتُقدم.

المكونات:

ملعقتان من نشا الذرة.

كوبان حليب.

ربع كوب سكر.

فستق حلبي مفروم للزينة.

نصف كوب ماء ورد.

طريقة التحضير: