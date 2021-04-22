أقوى وصفة لتبييض الوجه وحمايته من التصبغات والبقع لبشرة بيضاء وصافية بشكل دائم، وصفة اليوم توحد وتُفتح وتُبيض البشرة وفي نفس الوقت تقضي على التصبغات والبقع الداكنة والكلف بالوجه، وأيضا فعالة جدا في إزالة السواد من المناطق الداكنة في الجسم كالركب والعنق وتحت الإبطين، حيث أن هذه الوصفة ستعطيكي تبييض فوري من أول إستخدام وعن تجربة، كما أن هذه الوصفة مليئة بالفوائد التي تقوم بدور فعال جدا في محاربة الشيخوخة المبكرة للوجه والقضاء على كل الخطوط الرقيقة في البشرة.

أقوى وصفة لتبييض الوجه بشكل دائم

مكونات خلطة تفتيح البشرة وحمايتها من التصبغات والبقع هي حبة واحدة من البطاطس متوسطة الحجم، فالبطاطس من أقوى المكونات المفيدة للغاية في تفتيح وتبييض لون البشرة وإعطاءها نضارة وإشراقه ملحوظة من أول إستخدام، وتعمل في نفس الوقت على شد الوجه وذلك لأنها غنية بمضادات الأكسدة كما أنها تعتبر مشجع قوي لإنتاج الكولاجين في الوجه، كوب كبير من الحليب السائل، صابون دوڤ أو أي صابون مناسب لبشرتك، ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض ويُمكنك تعويضه بعصير البرتقال، ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير حبة البطاطس ثم يتم تقشيرها ثم يتم بشرها جيدا باستخدام مبشرة رقيقة العيون، بعد ذلك يتم تحضير إناء للطهي ويوضع به مقدار الحليب ثم يُضاف إليه مبشور البطاطس ثم يتم التقليب، بعد ذلك يتم وضع الإناء على نار هادئة مع التقليب المستمر دون توقف حتى لا تحترق المكونات وحتى تُطبخ البطاطس لمدة خمس دقائق تقريبا، بعد ذلك يرفع الإناء بعيدا عن النار.

من ناحية أخرى يتم تحضير الصابون ثم يتم بشره جيدا باستخدام مبشرة رقيقة العيون أيضا بمقدار ثلاثة ملاعق كبيرة، وعند رفع الإناء مباشرة يتم اضافة مقدار الصابون ثم يتم الخلط جيدا حتي يتم ذوبان الصابون مع الخليط تماما، بعد ذلك يتم خلط المكونات باستخدام الخلاط اليدوي الكهربائي ليتم الحصول على قوام كريمي.

بعد ذلك يتم تحضير إناء ويوضع به الخليط ثم يُضاف إليه مقدار عصير الليمون ومقدار نشاء الذرة، ثم يتم خلط المكونات مرة أخرى جيدا للحصول على خليط بدون تكتلات أو حبيبات صغيرة، وبعد ذلك يتم وضع الإناء على نار هادئة مع التقليب المستمر لمدة دقيقة واحدة تقريبا بعد ذلك يترك الخليط قليلا ليهدأ. تطبق الوصفة على بشرة نظيفة مع تفادي محيط العينين ثم تترك لمدة 20 دقيقة بعد ذلك يغسل الوجه بالماء الفاتر، تستخدم هذه الخلطة من مرتين إلى ثلاثة مرات في الأسبوع. يتم وضع الخلطة في علبة زجاجية وتغلق جيدا وتحفظ في الثلاجة.