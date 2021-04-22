طريقة عمل القطايف بالمكسرات في المنزل بالعجينة والخطوات رمضان 2021

طريقة عمل القطايف بالمكسرات , القطايف تعد من الحلويات المشهورة في مصر وأيضا في بلاد الشام، ونجد المصريين يحضرونها بكثرة في شهر رمضان حيث لا تخلو مائدة في شهر رمضان إلا وعليها القطايف، وهي تكون عبارة عن عجينة محشوة بالمكسرات او بجوز الهند او الجبنة وغيرها من أنواع الحشو والكثير يبحث عن طريقة عمل القطايف بالمكسرات ولذلك نقدم إليكم اليوم طرق سهلة لعمل القطايف بالمكسرات فتابعو معنا.

المقادير

3 كوب دقيق أبيض.

3 كوب حليب.

1 ملعقة كبيرة من سكر.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة.

1 ملعقة كبيرة من النشا.

نحضر وعاء نظيف ويتم نخل الدقيق ونضعه بالوعاء ونضيف إليه السكر والنشا والحليب والخميرة مع التقليب الجيد، ملحوظة يجب أن يكون الحليب دافئ وليس بارد لكي تتفاعل الخميرة.

وعندما نحصل على عجينة سائلة و ملساء نتركها حتى تختمر لمدة لا تزيد من بين ثلاث ساعات وأربع ساعات، وبعد أن تختمر نحضر مقلاة ويجب أن تكون المقلاة لا يلتصق بها شئ.

ثم نقوم بصب ربع كوب من العجينة في المقلاة ويتم قليها من جهة واحدة حتى يصبح لونها ذهبي وبعد ذلك نخرجها من المقلاة ونضعها في طبق ويتم تكرار الخطوة مع باقي العجينة، وبعد الانتهاء من عجينة القطايف يتم تجهيز الحشوة.

طريقة عمل القطايف بالمكسرات عجينة القطايفطريقة التحضير

المقادير

½ كوب بندق.

½ كوب جوز

½ كوب لوز.

½ كوب فستق حلبي.

1 ملعقة ماء زهر.

½ ملعقة صغيرة قرفة.

حشوة القطايف بالمكسراتطريقة التحضير

يتم دق البندق والجوز والفستق واللوز بحيث تكون متوسطة الحجم، ثم نضيف إليهم القرفة وماء الزهر، وبعد ذلك يتم حشو القطايف بالمكسرات ويتم قليها بالمقلاة وبعد ذلك توضع القطايف بالشربات التي يتم تحضيرها الآن.

اثنين كوب سكر.

واحد كوب ماء.

اثنين ملعقة عصير ليمون.

واحد ملعقة ماء زهر.

مقادير الشرباتطريقة تحضير الشربات

نحضر إناء ونضعه على النار ونضيف إليه الماء والسكر مع التقليب وبعد الغليان يتم وضع عصير الليمون وبعد أن تصبح الشربات مائلة للزوجة نضع عليه ماء الزهر، ثم يتم رفعه من النار ونتركه لكي يبرد.