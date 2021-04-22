رابطة عشاق البطاطس بأنواعها تعرف على أجدد طرق لتحضير البطاطس بأجمل طعم، حيث تتميز البطاطس بكونها أكثر الأكلات انتشار ليس فقط في الوطن العربي وحسب بل أيضا في كل دول العالم، حيث تتمتع البطاطس بالطعم الجميل والمذاق اللذيذ الذي يعمل على جذب إليه الصغار والكبار، كما تعتبر البطاطس وجبة سهلة التحضير وسريعة، ولا تحتاج للكثير من المجهود أو التكلفة، فهي متوفرة دائما، كما إن للبطاطس فوائد عديدة للجسم فهي غنية بالكثير من العناصر الغذائية عالية القيمة، ونظرا للحب الشديد للبطاطس من قبل الجميع فسوف نقدم لكم اليوم طرق جديدة للبطاطس وذات مذاق لذيذ، كما يمكنك التعرف أيضا على طرق مختلفة لعمل البطاطس لكل عشاق البطاطس وأهم فوائد البطاطس. رابطة عشاق البطاطس بأنواعها طريقة بان كيك البطاطس بالجبن رابطة عشاق البطاطس بأنواعها طريقة بان كيك البطاطس بالجبن أولا المقادير: أربع حبات مهروسة من البطاطس

كوب من الجبن المونزاريلا

بيضة كبيرة الحجم

نصف كوب من الدقيق

ثلاث فصوص ثوم مهروس

نصف كوب بقسماط مطحون

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

زيت زيتون. ثانيا طريقة التحضير: أولا نقوم بوضع البطاطس المهروسة داخل وعاء، ونضع معها كوب الحبن المونزاريلا، والبيضة ونصف كوب الدقيق، والبقدونس، وقلبيهم جيدا معا.

استمري في التقليب جيدا ثم قومي بتشكيل أقراص صغيرة، ثم ضعيها في البقسماط.

ثم نقوم بوضع القليل من الزيت داخل طاسة للقلي ونضع أقراص البطاطس حتي ينضج الوجه الأول نقلبها إلي أن ينضج الوجه الثاني. ثانيا طريقة تحضير البطاطس المقلية بالحبن ثانيا طريقة تحضير البطاطس المقلية بالحبن أولا المقادير: ملعقتين كبيرة دقيق

ملعقتين كبيرة زبد

كوب من الجبن الشيدر

كوب من الحليب

بطاطس مقلية حسب الحاجة ثانيا طريقة التحضير: نضع الزبد في إناء على النار حتي الذوبان، وبعدها نضع الدقيق ونستمر في التقليب جيدا حتي تتداخل المكونات وتصبح كالعجينة.

نضع اللبن بالتدريج مع الاستمرار في التقليب

وعند الغليان نضع الجبن الشيدر ونقلبهم جيدا حتي ذوبان الجبن

نحضر البطاطس المقلية ونضع خليط الجبن السابق فوقها. ثالثا طريقة تحضير كرات البطاطس بالجبن ثالثا طريقة تحضير كرات البطاطس بالجبن أولا المقادير: أربع حبات بطاطس كبيرة مسلوقة

كوب جبن شيدر مبشور أو مونزاريلا

فصين ثوم مهروس

بيضتين مخفوقين

كوب ونصف بقسماط مطحون

ملح وفلفل اسود ثانيا طريقة التحضير: نقوم بهرس البطاطس ونضع معها الملح والفلفل والثوم، ونقلبهم جيدا معا.

نقوم بتشكيل كرات من البطاطس وحشوها بالجبن.

ونضع كرات البطاطس داخل البيض ثم داخل البقسماط المطحون.

نضع زيت غزير داخل المقلاة ونسخنه حيدا ثم نضع كرات البطاطس، ونخفف النار قليلا، ثم نقلبها وعند أخذ اللون الذهبي نرفعها، ويمكنك معرفة أيضا رجيم البطاطس لإنقاص الوزن الوسوم

رابطة عشاق البطاطس بأنواعها تعرف على أجدد طرق لتحضير البطاطس بأجمل طعم، حيث تتميز البطاطس بكونها أكثر الأكلات انتشار ليس فقط في الوطن العربي وحسب بل أيضا في كل دول العالم، حيث تتمتع البطاطس بالطعم الجميل والمذاق اللذيذ الذي يعمل على جذب إليه الصغار والكبار، كما تعتبر البطاطس وجبة سهلة التحضير وسريعة، ولا تحتاج للكثير من المجهود أو التكلفة، فهي متوفرة دائما، كما إن للبطاطس فوائد عديدة للجسم فهي غنية بالكثير من العناصر الغذائية عالية القيمة، ونظرا للحب الشديد للبطاطس من قبل الجميع فسوف نقدم لكم اليوم طرق جديدة للبطاطس وذات مذاق لذيذ، كما يمكنك التعرف أيضا على طرق مختلفة لعمل البطاطس لكل عشاق البطاطس وأهم فوائد البطاطس. رابطة عشاق البطاطس بأنواعها طريقة بان كيك البطاطس بالجبن رابطة عشاق البطاطس بأنواعها طريقة بان كيك البطاطس بالجبن أولا المقادير: أربع حبات مهروسة من البطاطس

كوب من الجبن المونزاريلا

بيضة كبيرة الحجم

نصف كوب من الدقيق

ثلاث فصوص ثوم مهروس

نصف كوب بقسماط مطحون

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

زيت زيتون. ثانيا طريقة التحضير: أولا نقوم بوضع البطاطس المهروسة داخل وعاء، ونضع معها كوب الحبن المونزاريلا، والبيضة ونصف كوب الدقيق، والبقدونس، وقلبيهم جيدا معا.

استمري في التقليب جيدا ثم قومي بتشكيل أقراص صغيرة، ثم ضعيها في البقسماط.

ثم نقوم بوضع القليل من الزيت داخل طاسة للقلي ونضع أقراص البطاطس حتي ينضج الوجه الأول نقلبها إلي أن ينضج الوجه الثاني. ثانيا طريقة تحضير البطاطس المقلية بالحبن ثانيا طريقة تحضير البطاطس المقلية بالحبن أولا المقادير: ملعقتين كبيرة دقيق

ملعقتين كبيرة زبد

كوب من الجبن الشيدر

كوب من الحليب

بطاطس مقلية حسب الحاجة ثانيا طريقة التحضير: نضع الزبد في إناء على النار حتي الذوبان، وبعدها نضع الدقيق ونستمر في التقليب جيدا حتي تتداخل المكونات وتصبح كالعجينة.

نضع اللبن بالتدريج مع الاستمرار في التقليب

وعند الغليان نضع الجبن الشيدر ونقلبهم جيدا حتي ذوبان الجبن

نحضر البطاطس المقلية ونضع خليط الجبن السابق فوقها. ثالثا طريقة تحضير كرات البطاطس بالجبن ثالثا طريقة تحضير كرات البطاطس بالجبن أولا المقادير: أربع حبات بطاطس كبيرة مسلوقة

كوب جبن شيدر مبشور أو مونزاريلا

فصين ثوم مهروس

بيضتين مخفوقين

كوب ونصف بقسماط مطحون

ملح وفلفل اسود ثانيا طريقة التحضير: نقوم بهرس البطاطس ونضع معها الملح والفلفل والثوم، ونقلبهم جيدا معا.

نقوم بتشكيل كرات من البطاطس وحشوها بالجبن.

ونضع كرات البطاطس داخل البيض ثم داخل البقسماط المطحون.

نضع زيت غزير داخل المقلاة ونسخنه حيدا ثم نضع كرات البطاطس، ونخفف النار قليلا، ثم نقلبها وعند أخذ اللون الذهبي نرفعها، ويمكنك معرفة أيضا رجيم البطاطس لإنقاص الوزن

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