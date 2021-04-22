طريقة مبتكرة لقلي السمبوسة المقرمشة اللذيذة بدون ما تمتص زيوت نهائي

من ألذ الأكلات السمبوسة وخاصة إذا كانت محشية جبنة ولحمة مفرومه تجد لها مذاقا خاص يجعلك تعشق تناولها باستمرار ولكن مع ظهور مرض الدهون الثلاثية وارتفاع نسبة الدهون في الدم وتحذير الأطباء من تناول الأكلات التي تحتوي على مواد دهنية يجد أصحاب هذه الأمراض صعوبة في تناول السمبوسة لذلك يبحثون عن طريقة سهلة للبسبوسة دون وجود مواد دهنية كثيرة بها. طريقة قلي السمبوسة بدون ما تشرب زيت طريقة قلي السمبوسة بدون ما تشرب زيت المكونات: كوب دقيق ناعم.

كوب وربع ماء.

وعاء.

مقلاة.

زيت أبيض.

ذرة ملح أبيض.

جبنة رومي.

بقدونس مفروم. طريقة تحضير السمبوسة بدون ما تشرب زيت اولا نحضر عجينة السمبوسة، و نقوم بإحضار وعاء ونضع به الماء ونضعه على نار هادئة ونستمر في التقليب ونضع رشة من الملح الأبيض ثم بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق على مراحل.

مع الإستمرار في التقليب لكي لا تفسد العجينة.

نأخذ عجينة السمبوسة ونقوم بتقطيعها ونضع الحشو بها الجبنة الرومي والبقدونس.

بعد الانتهاء من عجينة السمبوسة وحشوها نتركها لمدة دقيقة.

لكي نحصل علي سمبوسة مقلية بدون ماتشرب في الزيت نحضر مقلاة ونضع بها زيت غزير على النار.

نحضر السمبوسة وقبل وضعها في الزيت نضعها فوق منديل المطبخ تعمل مناديل المطبخ على تشرب جميع السوائل من عجينة السمبوسة المحشية قبل القلي.

نقوم بوضع السمبوسة في الزيت ونتركها حتى تتحمر جيدا ثم نحضر مصفاة ونضع بها السمبوسة لكي تتخلص من جميع الزيت الزائد بها.

ثم نأتي بطبق ونضع به كمية كافية من مناديل المطبخ وبعدها نضع السمبوسة من المصفاة في الطبق فوق المناديل ونتركها لمدة ثلاث دقائق ثم نقوم بتقليب السمبوسة في الطبق فوق المناديل على الوجه الآخر لكي يترك ما به من زيت علي المناديل.

وبعد التأكد من تخلص السمبوسك من الزيت الزائد بها تقدم ساخنة.

يمكنك استخدام المناديل والمصفاة في جميع المأكولات التي تحتوي علي زيت.

يمكن دهن السمبوسة بالقليل من الزيت ووضعها في صينية وفي الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها حتي تعطينا اللون الذهبي فالطريقة دي صحية وبدون ما تمتص زيوت. طريقة تحضير السمبوسة بدون ما تشرب زيت بعض الأشخاص ترغب في تناول الوجبات التي لا تحتوي على الزيت، نظراً للحفاظ على صحتهم وصحة افراد عائلتهم، وقد تشمل تلك الوجبات السمبوسة فهي من الأطعمة التي اساسها الزيت، لذلك يتم البحث عن طريقة صحية لتناولها حيث يمكنك عمل السمبوسة بدون ما تمتص زيت، بواسطة تحضير الخطوات المرفقة ووضع البيض على وجه السمبوسة وإدخالها في الفرن حتى تتحمر بشكل كامل. الوسوم

من ألذ الأكلات السمبوسة وخاصة إذا كانت محشية جبنة ولحمة مفرومه تجد لها مذاقا خاص يجعلك تعشق تناولها باستمرار ولكن مع ظهور مرض الدهون الثلاثية وارتفاع نسبة الدهون في الدم وتحذير الأطباء من تناول الأكلات التي تحتوي على مواد دهنية يجد أصحاب هذه الأمراض صعوبة في تناول السمبوسة لذلك يبحثون عن طريقة سهلة للبسبوسة دون وجود مواد دهنية كثيرة بها. طريقة قلي السمبوسة بدون ما تشرب زيت طريقة قلي السمبوسة بدون ما تشرب زيت المكونات: كوب دقيق ناعم.

كوب وربع ماء.

وعاء.

مقلاة.

زيت أبيض.

ذرة ملح أبيض.

جبنة رومي.

بقدونس مفروم. طريقة تحضير السمبوسة بدون ما تشرب زيت اولا نحضر عجينة السمبوسة، و نقوم بإحضار وعاء ونضع به الماء ونضعه على نار هادئة ونستمر في التقليب ونضع رشة من الملح الأبيض ثم بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق على مراحل.

مع الإستمرار في التقليب لكي لا تفسد العجينة.

نأخذ عجينة السمبوسة ونقوم بتقطيعها ونضع الحشو بها الجبنة الرومي والبقدونس.

بعد الانتهاء من عجينة السمبوسة وحشوها نتركها لمدة دقيقة.

لكي نحصل علي سمبوسة مقلية بدون ماتشرب في الزيت نحضر مقلاة ونضع بها زيت غزير على النار.

نحضر السمبوسة وقبل وضعها في الزيت نضعها فوق منديل المطبخ تعمل مناديل المطبخ على تشرب جميع السوائل من عجينة السمبوسة المحشية قبل القلي.

نقوم بوضع السمبوسة في الزيت ونتركها حتى تتحمر جيدا ثم نحضر مصفاة ونضع بها السمبوسة لكي تتخلص من جميع الزيت الزائد بها.

ثم نأتي بطبق ونضع به كمية كافية من مناديل المطبخ وبعدها نضع السمبوسة من المصفاة في الطبق فوق المناديل ونتركها لمدة ثلاث دقائق ثم نقوم بتقليب السمبوسة في الطبق فوق المناديل على الوجه الآخر لكي يترك ما به من زيت علي المناديل.

وبعد التأكد من تخلص السمبوسك من الزيت الزائد بها تقدم ساخنة.

يمكنك استخدام المناديل والمصفاة في جميع المأكولات التي تحتوي علي زيت.

يمكن دهن السمبوسة بالقليل من الزيت ووضعها في صينية وفي الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها حتي تعطينا اللون الذهبي فالطريقة دي صحية وبدون ما تمتص زيوت. طريقة تحضير السمبوسة بدون ما تشرب زيت بعض الأشخاص ترغب في تناول الوجبات التي لا تحتوي على الزيت، نظراً للحفاظ على صحتهم وصحة افراد عائلتهم، وقد تشمل تلك الوجبات السمبوسة فهي من الأطعمة التي اساسها الزيت، لذلك يتم البحث عن طريقة صحية لتناولها حيث يمكنك عمل السمبوسة بدون ما تمتص زيت، بواسطة تحضير الخطوات المرفقة ووضع البيض على وجه السمبوسة وإدخالها في الفرن حتى تتحمر بشكل كامل.

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