اللانشون الرائع اقتصادى وسهل بطريقة مضمونة بمكون واحد هيكون مثل الجاهز بالظبط

طريقة عمل اللانشون البيتي ، الكثير من النساء تبحث عن طريقة عمل اللانشون وذلك لأنهم لا يحبون شرائه من المحلات خوفًا من اللحوم أو الفراخ التي لا تكون مضمونة ولكن نظرًا لإقبال الأطفال عليه فهم يحبونه فتسعى كل أم لتحضيره لكي يكون صحي وآمن لهم. طريقة عمل اللانشون البيتي طريقة عمل اللانشون البيتي المقادير:- كوب من الدقيق.

5 مكعبات جبن كريمة.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

نصف ملعقة كبيرة من ثوم بودرة.

نصف ملعقة كبيرة من بصل بودرة.

ربع ملعقة كبيرة من الحبهان المطحون.

نصف كوب زيت.

2 مكعب مرق الدجاج.

نصف ملعقة ملح صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

لون طعام صحي. طريقة التحضير:- في الخلاط الكهربائي نضع المكونات مع بعضها.

نقوم بخفق المكونات في الخلاط للحصول على قوام متجانس.

باستخدام كيس بلاستيك نضع اللانشون في ورق استرتش شفاف ثم لفيه في ورق فويل.

على نار متوسطة الحرارة نضع وعاء فيه ماء مغلي ونضيف كيس اللانشون ونتركه لمده 60 دقيقة.

بعد ذلك نخرجها من الوعاء ونتركه حتى يبرد ثم يتم وضعه في الثلاجة.

في اليوم التالي يتم إخراجه من الثلاجة وتقطيعه شرائح للأطفال. طريقة عمل لانشون فراخ طريقة التحضير:-طريقة عمل لانشون فراخ المقادير :- 4 قطع جبن كريمي مثلثات.

500 جرام بامية.

ملعقة كبيرة بابريكا.

3 ملعقة كبيرة زيت.

كوب دقيق.

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة التحضير :- أولاً يتم غسل قطع البانية جيدًا.

في الخلاط الكهربائي نضع قطع البانية والبهارات معها ونقوم بطحن المكونات كلها حتي يصبح البانيه ناعم وتكون العجينة ناعمة.

نضع الخليط المتكون في كيس بلاستيكي ولفه في ورق الفويل في شكل رول وغلقه جيدًا من الاطراف.

نصف الكيس في وعاء ممتلئ بالمائل.

نضيف ورق لورا، وفلفل أسود وملح وحبهان.

نترك اللانشون لمدة ساعة ثم نخرجه من على النار.

بعد ساعة أو أكثر يتم إخراج اللانشون ونتركه حتى يبرد.

يتم تقطيعه إلى شرائح ووضعه في الثلاجة لليوم التالي ومن ثم تقدمه للأطفال.

مكونات اللانشون خفيفة وليست مكلفة ولذا من الآمن تحضيره في المنزل خوفا من أن تكون غير صالحة للاستخدام طريقة التحضير :- الوسوم

طريقة عمل اللانشون البيتي ، الكثير من النساء تبحث عن طريقة عمل اللانشون وذلك لأنهم لا يحبون شرائه من المحلات خوفًا من اللحوم أو الفراخ التي لا تكون مضمونة ولكن نظرًا لإقبال الأطفال عليه فهم يحبونه فتسعى كل أم لتحضيره لكي يكون صحي وآمن لهم. طريقة عمل اللانشون البيتي طريقة عمل اللانشون البيتي المقادير:- كوب من الدقيق.

5 مكعبات جبن كريمة.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

نصف ملعقة كبيرة من ثوم بودرة.

نصف ملعقة كبيرة من بصل بودرة.

ربع ملعقة كبيرة من الحبهان المطحون.

نصف كوب زيت.

2 مكعب مرق الدجاج.

نصف ملعقة ملح صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

لون طعام صحي. طريقة التحضير:- في الخلاط الكهربائي نضع المكونات مع بعضها.

نقوم بخفق المكونات في الخلاط للحصول على قوام متجانس.

باستخدام كيس بلاستيك نضع اللانشون في ورق استرتش شفاف ثم لفيه في ورق فويل.

على نار متوسطة الحرارة نضع وعاء فيه ماء مغلي ونضيف كيس اللانشون ونتركه لمده 60 دقيقة.

بعد ذلك نخرجها من الوعاء ونتركه حتى يبرد ثم يتم وضعه في الثلاجة.

في اليوم التالي يتم إخراجه من الثلاجة وتقطيعه شرائح للأطفال. طريقة عمل لانشون فراخ طريقة التحضير:-طريقة عمل لانشون فراخ المقادير :- 4 قطع جبن كريمي مثلثات.

500 جرام بامية.

ملعقة كبيرة بابريكا.

3 ملعقة كبيرة زيت.

كوب دقيق.

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة التحضير :- أولاً يتم غسل قطع البانية جيدًا.

في الخلاط الكهربائي نضع قطع البانية والبهارات معها ونقوم بطحن المكونات كلها حتي يصبح البانيه ناعم وتكون العجينة ناعمة.

نضع الخليط المتكون في كيس بلاستيكي ولفه في ورق الفويل في شكل رول وغلقه جيدًا من الاطراف.

نصف الكيس في وعاء ممتلئ بالمائل.

نضيف ورق لورا، وفلفل أسود وملح وحبهان.

نترك اللانشون لمدة ساعة ثم نخرجه من على النار.

بعد ساعة أو أكثر يتم إخراج اللانشون ونتركه حتى يبرد.

يتم تقطيعه إلى شرائح ووضعه في الثلاجة لليوم التالي ومن ثم تقدمه للأطفال.

مكونات اللانشون خفيفة وليست مكلفة ولذا من الآمن تحضيره في المنزل خوفا من أن تكون غير صالحة للاستخدام طريقة التحضير :-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللانشون الرائع اقتصادى وسهل بطريقة مضمونة بمكون واحد هيكون مثل الجاهز بالظبط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.