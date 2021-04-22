عجينة الكانيلوني السحرية الاصلية طرية وهشه وخفيفة باسرار وتكات خطيرة مثل المطاعم

طريقة عمل عجينة الكانيلوني ، الكانيلوني من الأكلات الأجنبية والتي انتشرت مؤخرًا في المطاعم المصرية إلى أن تم تحضيرها في المنزل من عديد من المكونات السهلة والكانيلوني له طعم مميز ومختلف. طريقة عمل عجينة الكانيلوني:- طريقة عمل عجينة الكانيلوني:- المكونات:- كوب ونصف دقيق.

نصف كيلو لبن.

4 بيضات.

4 ملعقة صغيرة زيت.

رشه فلفل أسمر.

نصف ملعقة صغيرة ملح. مكونات الحشوة 500 جرام لحم بقري مفروم.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة كبيرة من الملح الأبيض.

2 بصلة متوسطة الحجم مبشورة.

2 ملعقة صغيرة من السمن أو الزيت حسب الرغبة. مكونات التزيين:- ربع كوب صلصة طماطم.

2 ملعقة صغيرة من الزيت.

500 جرام من أي نوع جبنة موتزريلا أو شيدر مبشورة. طريقة التحضير:- في وعاء نضع مكونات العجينة مع بعضها ونخلطها جيدًا إما بالخلاط أو باستخدام اليدين ثم يتم تصفيته بمصفاة سلك.

في وعاء على النار نضع الزيت ثم البصل المبشور ونقلب لمدة دقيقتين ثم نضيف اللحم والبهارات ونتركه حتى يستوي.

على نار متوسطة الحراره نضع مغرفتين من العجين المتكون ونقلب باستمرار حتى يصبح القرص الدائري ذات لون ذهبي.

يتم تكرار ذلك لعده مرات حتى يتم الانتهاء من العجينه كلها.

يتم فرد قرص الكانيلوني ونضع فيه اللحم المفروم ثم لفه.

في صينية بايركس ندهنها بالزيت أو السمن نضع الكانيلوني في شكل لفائف.

نضع طبقة من الصلصة على الكانيلوني.

نرش الجبن على الكانيلوني.

نضع الصينية في الفرن لمدة 10-15 دقيقة حتى يذوب الجبن ثم نخرجها من الفرن ويتم تقديمها.

الكانيلوني لا يحتاج لوقت طويل لكي يتم إعداده كما أنه لا يحتاج إلى مكونات صعبة التكلفة بل هو موفر في البيت ولذا من الأفضل تحضيره في المنزل للأطفال وعائلتك، كما أنه من الوصفات الجديدة والكثير يحبون تجربة الأطعمة المختلفة الجديدة ولذا يفضل تجربتها. مكونات التزيين:-طريقة التحضير:- الوسوم

طريقة عمل عجينة الكانيلوني ، الكانيلوني من الأكلات الأجنبية والتي انتشرت مؤخرًا في المطاعم المصرية إلى أن تم تحضيرها في المنزل من عديد من المكونات السهلة والكانيلوني له طعم مميز ومختلف. طريقة عمل عجينة الكانيلوني:- طريقة عمل عجينة الكانيلوني:- المكونات:- كوب ونصف دقيق.

نصف كيلو لبن.

4 بيضات.

4 ملعقة صغيرة زيت.

رشه فلفل أسمر.

نصف ملعقة صغيرة ملح. مكونات الحشوة 500 جرام لحم بقري مفروم.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة كبيرة من الملح الأبيض.

2 بصلة متوسطة الحجم مبشورة.

2 ملعقة صغيرة من السمن أو الزيت حسب الرغبة. مكونات التزيين:- ربع كوب صلصة طماطم.

2 ملعقة صغيرة من الزيت.

500 جرام من أي نوع جبنة موتزريلا أو شيدر مبشورة. طريقة التحضير:- في وعاء نضع مكونات العجينة مع بعضها ونخلطها جيدًا إما بالخلاط أو باستخدام اليدين ثم يتم تصفيته بمصفاة سلك.

في وعاء على النار نضع الزيت ثم البصل المبشور ونقلب لمدة دقيقتين ثم نضيف اللحم والبهارات ونتركه حتى يستوي.

على نار متوسطة الحراره نضع مغرفتين من العجين المتكون ونقلب باستمرار حتى يصبح القرص الدائري ذات لون ذهبي.

يتم تكرار ذلك لعده مرات حتى يتم الانتهاء من العجينه كلها.

يتم فرد قرص الكانيلوني ونضع فيه اللحم المفروم ثم لفه.

في صينية بايركس ندهنها بالزيت أو السمن نضع الكانيلوني في شكل لفائف.

نضع طبقة من الصلصة على الكانيلوني.

نرش الجبن على الكانيلوني.

نضع الصينية في الفرن لمدة 10-15 دقيقة حتى يذوب الجبن ثم نخرجها من الفرن ويتم تقديمها.

الكانيلوني لا يحتاج لوقت طويل لكي يتم إعداده كما أنه لا يحتاج إلى مكونات صعبة التكلفة بل هو موفر في البيت ولذا من الأفضل تحضيره في المنزل للأطفال وعائلتك، كما أنه من الوصفات الجديدة والكثير يحبون تجربة الأطعمة المختلفة الجديدة ولذا يفضل تجربتها. مكونات التزيين:-طريقة التحضير:-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة الكانيلوني السحرية الاصلية طرية وهشه وخفيفة باسرار وتكات خطيرة مثل المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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