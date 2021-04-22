أفضل كيراتين طبيعي للشعر بمكونات بسيطة والتمتع بشعر جذاب

من أبرز علامات الجمال لدى الفتاة هو الشعر الناعم الأملس، لذا نجد الكثيرات من الفتيات دائمات البحث عن أفضل كيراتين طبيعي للشعر لجعل شعرهن مستقيما لا يشوبه أي تعرجات أو التواءات، ولكن هناك البعض منهن يستخدمن طرق غير طبيعية تحتوي على مواد كيميائية مما يؤدي إلى إلحاق الضرر والأذى للشعر بشكل كبير، لهذا السبب سنقدم إليكِ بعض الخلطات الطبيعية التي يمكن تحضيرها منزليًا والتي من دورها فرد الشعر المجعد وجعله سلس وأكثر صحة.

يمكن استخدام الليمون وحليب جوز الهند لصنع أفضل كيراتين طبيعي للشعر إذ يقوي الشعر ويمنحه فروته وجذوره بفيتامين سي بشكل طبيعي، بينما عند مزج الليمون مع حليب جوز الهند، ستحصلين على شعر ناعم وجذاب، وتتضح فوائد هذه الوصفة عند تجربتها من أول مرة، وطريقتها كالتالي:

ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند.

امزجي كافة المقادير السابقة مع بعضها البعض جيدًا.

احفظي هذا المزيج في الثلاجة واتركيه طوال الليل.

تطبيق هذا المزيج في الصباح الباكر، مع الحرص على تخلخله إلى فروة الرأس والأطراف.

إبقائه على الشعر قرابة نصف ساعة، ومن ثم شطفه بالماء البارد.

هذه الوصفة يمكن تكرارها مرة أسبوعيًا.

يعد البيض من المكونات الفعالة في التخلص من الشعر المجعد وتصفيفه، إذ يحتوي على مكونات تساهم بشكل كبير في التخلص من الالتواءات والتعرجات، فقط قومي باتباع الآتي:

بيضة.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ملعقتين صغيرتين من زيت اللوز الحلو.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

قطرات من أي زيت عطري وليكن اللافندر.