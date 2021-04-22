نقدم لكم طريقة عمل ورق عنب باللسانات أشهى الأطعمة الرمضانية وطريقة تقديمه على مائدة الطعام، حيث أن ورق العنب باللسانات هي وجبة شامية شهيرة في الوطن العربي، حيث تعد أجمل الوجبات السورية التي انتشرت في البلدان العربية من المطبخ السوري.

طريقة عمل ورق العنب باللسانات

أولًا نبدأ بالمقادير، وهي:

1/2 كيلو من اللسانات.

ملح وفلفل أسود.

3 ورقات لورا.

5 من حبات الهيل.

معلقة صغيرة قرفة.

500 جرام من ورق العنب.

ماء لنطبخ فيه اللسانات.

500 جرام من اللحم المفروم.

1/2 كوب من الأرز الأبيض.

رأس ثوم مفروم.

ملح.

بهارات وهي: كمون، فلفل أسود، قرفة بودر.

2 ملعقة من السمن.

1/4 كوب من عصير الليمون.

نغسل اللسانات بشكل جيد، ثم نضعها بحلة بها ماء على نار متوسطة ونتركها حتى تغلي ونزيل كل الرغاوى التي تظهر على سطح الماء.

نسكب هذه المياه ونضيف إليها ماء ساخنة جديدة ونتركها لتغلي لمدة 10 دقائق ثم نسكبه من جديد.

ثم نضيف ماء ساخنة جديدة، ونضيف التوابل إلى اللسانات، ثم نتركها تغلي على نار هادئة لمدة تقرب من الساعة حتى تنضج.

ثم بعد ذلك نرفع اللسانات من على النار ونقوم بتقشيرها وهي ساخنة، ثم نعيدها إلى المرق ونرفعها على النار مجددًا لمدة 15 دقيقة.

نحضر الحشوة من خلال خلط الأرز مع باقي مكونات الخلطة ما عدا عصير الليمون، ثم نلف ورق العنب.

نحضر إناء ونرص اللسانات بداخله في القعر، ثم نرص فوقه ورق العنب، ثم نغطيها بالمرق اللذي حصلنا عليه من اللسانات، ونضيف ماء إذا كانت كمية المرق غير كافية لطهي كمية ورق العنب.

ثم نرفعه على نار متوسطة ونتركه إلى أن ينضج.

أخيرًا نضيف عصير الليمون بعد ساعة من طهي ورق العنب.

ثم قدميه إلى عائلتك ساخنًا.

خطوات تحضير اللساناتخطوات تحضير ورق العنب