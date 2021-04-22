لحشوات لذيذة طريقة عمل عجينة السمبوسة المقرمشة والهشة في المنزل

تعتبر السمبوسة من أشهر وألذ الأطباق التي لا تخلو أي وجبة منها حيث يسعى جميع أفراد المنزل إلي تناول السمبوسة في جميع الأوقات فهي تعتبر من أشهى الأكلات الخفيفة حيث يمكن عملها بطرق مختلفة مثل سمبوسة بالجبنة وهذه وجبه مناسبة جدا في الفطار والعشاء أو سمبوسه باللحمة المفرومة. طريقة عمل عجينة السمبوسة طريقة عمل عجينة السمبوسة المكونات: كوب من الدقيق الأبيض الناعم.

كوب ونصف من الماء.

وعاء.

ربع معلقة صغيرة من الملح الأبيض.

جبنة رومي.

قطع بيف.

جبنة شيدر. طريقة تحضير عجينة السمبوسة نضع وعاء على النار ونقوم بوضع كوب ونصف من الماء الفاتر ونتركه لمدة ثلاث دقائق حتى يصل الى درجة الغليان.

نضيف ربع معلقة صغيرة من الملح الأبيض ونقوم بتقليب الملح جيدا في الماء علي النار.

نقوم بإحضار كوب من الدقيق الأبيض الفاخر ونقوم بنخله جيدا.

بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق تدريجيا في الماء على نار هادئة ونستمر في التقليب حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة.

نقوم بغلق النار وأخذ العجينة ووضعها في طبق وتغطيته بفوطة لمدة خمس دقائق.

في هذه المدة تأخذ العجينة قدر كافي من الراحة لكي يسهل تشكيلها.

نحضر العجين ونقوم بفرده حتى تصبح رقيقة تماما ونستمر في الفرد حتى تنتهي من كمية العجينة الموجودة معنا.

نقوم بإحضار الجبنة الشيدر والجبنة الرومي وقطع البيف ووضعهم جميعا في طبق ونضع رشة من الفلفل الأسود عليهم وتقليبهم جيدا.

نحضر السمبوسه ونضع بها خليط الحشو ونغلقها جيدا وتستمر في اكمال حشو باقي عجينة السمبوسه وبعد الانتهاء نحضر مقلاة ونضع بها قدر كافي من الزيت الأبيض ونضعها على نار متوسطة.

نقوم بوضع السمبوسة في الزيت لكي يتم قليها، وبعد إتمام عملية التسوية نضع السمبوسة علي مناديل مطبخ لكي تتخلص من الزيت الزائد بها وتقدم ساخنة. طريقة تحضير عجينة السمبوسة الوسوم

تعتبر السمبوسة من أشهر وألذ الأطباق التي لا تخلو أي وجبة منها حيث يسعى جميع أفراد المنزل إلي تناول السمبوسة في جميع الأوقات فهي تعتبر من أشهى الأكلات الخفيفة حيث يمكن عملها بطرق مختلفة مثل سمبوسة بالجبنة وهذه وجبه مناسبة جدا في الفطار والعشاء أو سمبوسه باللحمة المفرومة. طريقة عمل عجينة السمبوسة طريقة عمل عجينة السمبوسة المكونات: كوب من الدقيق الأبيض الناعم.

كوب ونصف من الماء.

وعاء.

ربع معلقة صغيرة من الملح الأبيض.

جبنة رومي.

قطع بيف.

جبنة شيدر. طريقة تحضير عجينة السمبوسة نضع وعاء على النار ونقوم بوضع كوب ونصف من الماء الفاتر ونتركه لمدة ثلاث دقائق حتى يصل الى درجة الغليان.

نضيف ربع معلقة صغيرة من الملح الأبيض ونقوم بتقليب الملح جيدا في الماء علي النار.

نقوم بإحضار كوب من الدقيق الأبيض الفاخر ونقوم بنخله جيدا.

بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق تدريجيا في الماء على نار هادئة ونستمر في التقليب حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة.

نقوم بغلق النار وأخذ العجينة ووضعها في طبق وتغطيته بفوطة لمدة خمس دقائق.

في هذه المدة تأخذ العجينة قدر كافي من الراحة لكي يسهل تشكيلها.

نحضر العجين ونقوم بفرده حتى تصبح رقيقة تماما ونستمر في الفرد حتى تنتهي من كمية العجينة الموجودة معنا.

نقوم بإحضار الجبنة الشيدر والجبنة الرومي وقطع البيف ووضعهم جميعا في طبق ونضع رشة من الفلفل الأسود عليهم وتقليبهم جيدا.

نحضر السمبوسه ونضع بها خليط الحشو ونغلقها جيدا وتستمر في اكمال حشو باقي عجينة السمبوسه وبعد الانتهاء نحضر مقلاة ونضع بها قدر كافي من الزيت الأبيض ونضعها على نار متوسطة.

نقوم بوضع السمبوسة في الزيت لكي يتم قليها، وبعد إتمام عملية التسوية نضع السمبوسة علي مناديل مطبخ لكي تتخلص من الزيت الزائد بها وتقدم ساخنة. طريقة تحضير عجينة السمبوسة

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