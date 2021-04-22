لاول مرة تتبيلة فراخ كنتاكى المسربة السريه الاصلية من قلب مطعم كنتاكى بنفس الطعم والقرمشة

طريقة عمل أصابع فراخ كنتاكي ، فراخ كنتاكي من أشهر أنواع الفراخ والتي يقبل عليها الكثير من الشباب والفتيات فبالرغم من أنها من الوجبات السريعة إلا أنها تتميز بطعمها الرائع والشهي، ويمكن تحضيرها في المنزل بأسهل المكونات. طريقة عمل أصابع فراخ كنتاكي:- طريقة عمل أصابع فراخ كنتاكي:- المقادير:- كيلوغرام من الدجاج.

كوب من الدقيق.

كيس بيكنج بودر.

٢ بيضة.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ربع ملعقه كبيره من القرفه الناعمه.

نصف ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

مقادير تتبيلة الدجاج

عصير ليمونة واحدة.

2 ملعقة صغيرة من الزيت.

4 ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

4 ملعقه صغيره من الصلصه الحارة.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة كبيرة من الملح. طريقة التحضير:- يتم تتبيل قطع الدجاج قبل يوم واحد من عمل دجاج كنتاكي.

يتم وضع جميع التوابل مع بعضها في وعاء.

قطع الدجاج يتم دهنها بزيت الذرة ثم فركها بالملح والفلفل الأسود.

يتم وضع الدجاج في الصلصة الحارة.

في كيس طعام نضع الخل ثم الدجاج ونتركه في الثلاجة طوال الليل.

نخرج الدجاج من الكيس ونتركه لمده عشر دقائق حتى يصفى من الخل.

في وعاء نضع البيكنج بودر والبيض ونخفقهما معًا ونضع قطع الدجاج حتى يحدث للبيض فوران.

نخرج الدجاج من البيض ثم نضيفه مع التوابل ونقلب جيداً.

نضع الدجاج في الثلاجة مرة أخرى لمدة 30 دقيقة.

نخرج الدجاج من الثلاجة.

على نار متوسطة الحرارة نضع طاسة ممتلئة بالزيت ونضع فيها قطع الدجاج ثم نقلل درجة الحرارة ونتركها حتى يأخذ اللون الذهبى. طريقة التحضير:- فراخ كنتاكي سهل تحضيرها ولذا من الأفضل صنعها في البيت من أجل ضمان صحتها وجودتها كما أنها أقل تكلفة عن شرائها من المطاعم. الوسوم

طريقة عمل أصابع فراخ كنتاكي ، فراخ كنتاكي من أشهر أنواع الفراخ والتي يقبل عليها الكثير من الشباب والفتيات فبالرغم من أنها من الوجبات السريعة إلا أنها تتميز بطعمها الرائع والشهي، ويمكن تحضيرها في المنزل بأسهل المكونات. طريقة عمل أصابع فراخ كنتاكي:- طريقة عمل أصابع فراخ كنتاكي:- المقادير:- كيلوغرام من الدجاج.

كوب من الدقيق.

كيس بيكنج بودر.

٢ بيضة.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ربع ملعقه كبيره من القرفه الناعمه.

نصف ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

مقادير تتبيلة الدجاج

عصير ليمونة واحدة.

2 ملعقة صغيرة من الزيت.

4 ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

4 ملعقه صغيره من الصلصه الحارة.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة كبيرة من الملح. طريقة التحضير:- يتم تتبيل قطع الدجاج قبل يوم واحد من عمل دجاج كنتاكي.

يتم وضع جميع التوابل مع بعضها في وعاء.

قطع الدجاج يتم دهنها بزيت الذرة ثم فركها بالملح والفلفل الأسود.

يتم وضع الدجاج في الصلصة الحارة.

في كيس طعام نضع الخل ثم الدجاج ونتركه في الثلاجة طوال الليل.

نخرج الدجاج من الكيس ونتركه لمده عشر دقائق حتى يصفى من الخل.

في وعاء نضع البيكنج بودر والبيض ونخفقهما معًا ونضع قطع الدجاج حتى يحدث للبيض فوران.

نخرج الدجاج من البيض ثم نضيفه مع التوابل ونقلب جيداً.

نضع الدجاج في الثلاجة مرة أخرى لمدة 30 دقيقة.

نخرج الدجاج من الثلاجة.

على نار متوسطة الحرارة نضع طاسة ممتلئة بالزيت ونضع فيها قطع الدجاج ثم نقلل درجة الحرارة ونتركها حتى يأخذ اللون الذهبى. طريقة التحضير:- فراخ كنتاكي سهل تحضيرها ولذا من الأفضل صنعها في البيت من أجل ضمان صحتها وجودتها كما أنها أقل تكلفة عن شرائها من المطاعم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لاول مرة تتبيلة فراخ كنتاكى المسربة السريه الاصلية من قلب مطعم كنتاكى بنفس الطعم والقرمشة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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