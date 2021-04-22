جددي سفرتك بأحلي طريقة عمل فتة الشاورما اللذيذة مش هتاخد وقت منك

الشاورما السوري من الأكلات السريعة والسهلة وحصلت هذه الوجبة علي شهرة واسعة في مصر، خصوصا الفترة الأخيرة، ويرجع أصلها إلي بلاد الشام، وتتميز بأنها لذيذة للغاية ذات مذاق شهي، كما أن أغلب السيدات يفضلونها عن الأكلات الأخرى لأنها غير مكلفة. مقادير فتة الشاورما:- 1 كيلو لحم أو دجاج حسب رغبتك.

5 ملاعق سماق.

نصف ملعقة زنجبيل.

نصف ملعقة قرفة.

نصف ملعقة كزبرة جافة.

نصف ملعقة فلفل اسود.

نصف ملعقة كمون.

نصف ملعقة ملح.

ملعقة كبيرة خل.

نصف ملعقة بهارات الدجاج أو اللحم.

ربع كوب ليمون.

ربع كوب زيت زيتون.

بصلة كبيرة مفرومة ناعما.

بصلة كبيرة مفرومة خشن.

ثمرة طماطم وفلفل رومي مقطعين صغير جدا.

خمس أرغفة خبز أو صاج مقطع ومحمص في الفرن.

أرز بسمتى أصفر. طريقة التحضير:- قومي بتقطيع الدجاج أو اللحم لقطع صغيرة.

ضيفي علي الدجاج أو اللحم (الثوم- البصلة المفرومة ناعما- زيت الزيتون- ليمون- خل- ملح- كمون- فلفل أسود- بهارات اللحم أو الدجاج- الكزبرة الجافة- قرفة- زنجبيل- سماق) و قلبي الخليط جيدا واتركيهم ليلة كاملة.

احضري مقلاة وضعيها علي النار، وضعي بها القليل من زيت الزيتون وضيفي فيها اللحم أو الدجاج المقطع إلى شرائح بعد تصفيته من التتبيل.

شوحي الخليط، وضعي التتبيلة المصفاة وهدئي النار إلي أقل درجة واتركيه حتى ينضج.

قومي برفع الغطاء وقلبية، ثم نترك الدجاج أو اللحم حتي يكتمل نضجه وتجف المياه نهائيا.

احضري صينية وضعي بها بقية المقادير مثل الطماطم والفلفل والبصل الخشن مع ملعقة مايونيز واخلطيهم جيدا.

احضري اطباق التقديم وضعي الخبز المحمص اولا ويضاف له صلصلة الطحينة وبعد ذلك يوضع الأرز البسمتي ويضاف فوقها الشاورما وبعد ذلك توضع صلصة الطحينة والمكسرات.

قدميها ساخنة مع اطباق من الثومية ومخلل الخيار. الوسوم

الشاورما السوري من الأكلات السريعة والسهلة وحصلت هذه الوجبة علي شهرة واسعة في مصر، خصوصا الفترة الأخيرة، ويرجع أصلها إلي بلاد الشام، وتتميز بأنها لذيذة للغاية ذات مذاق شهي، كما أن أغلب السيدات يفضلونها عن الأكلات الأخرى لأنها غير مكلفة. مقادير فتة الشاورما:- 1 كيلو لحم أو دجاج حسب رغبتك.

5 ملاعق سماق.

نصف ملعقة زنجبيل.

نصف ملعقة قرفة.

نصف ملعقة كزبرة جافة.

نصف ملعقة فلفل اسود.

نصف ملعقة كمون.

نصف ملعقة ملح.

ملعقة كبيرة خل.

نصف ملعقة بهارات الدجاج أو اللحم.

ربع كوب ليمون.

ربع كوب زيت زيتون.

بصلة كبيرة مفرومة ناعما.

بصلة كبيرة مفرومة خشن.

ثمرة طماطم وفلفل رومي مقطعين صغير جدا.

خمس أرغفة خبز أو صاج مقطع ومحمص في الفرن.

أرز بسمتى أصفر. طريقة التحضير:- قومي بتقطيع الدجاج أو اللحم لقطع صغيرة.

ضيفي علي الدجاج أو اللحم (الثوم- البصلة المفرومة ناعما- زيت الزيتون- ليمون- خل- ملح- كمون- فلفل أسود- بهارات اللحم أو الدجاج- الكزبرة الجافة- قرفة- زنجبيل- سماق) و قلبي الخليط جيدا واتركيهم ليلة كاملة.

احضري مقلاة وضعيها علي النار، وضعي بها القليل من زيت الزيتون وضيفي فيها اللحم أو الدجاج المقطع إلى شرائح بعد تصفيته من التتبيل.

شوحي الخليط، وضعي التتبيلة المصفاة وهدئي النار إلي أقل درجة واتركيه حتى ينضج.

قومي برفع الغطاء وقلبية، ثم نترك الدجاج أو اللحم حتي يكتمل نضجه وتجف المياه نهائيا.

احضري صينية وضعي بها بقية المقادير مثل الطماطم والفلفل والبصل الخشن مع ملعقة مايونيز واخلطيهم جيدا.

احضري اطباق التقديم وضعي الخبز المحمص اولا ويضاف له صلصلة الطحينة وبعد ذلك يوضع الأرز البسمتي ويضاف فوقها الشاورما وبعد ذلك توضع صلصة الطحينة والمكسرات.

قدميها ساخنة مع اطباق من الثومية ومخلل الخيار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جددي سفرتك بأحلي طريقة عمل فتة الشاورما اللذيذة مش هتاخد وقت منك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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