بتتبيلة الحاتي طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية على الفحم هتبطلي تشتريها من بره

كفتة الحاتى من الأكلات الشهية والسريعة التي يمكن تحضيرها في المنزل دون الحاجة إلي شرائها جاهزة، الكثير من الأشخاص يحبون هذه الأكلة الشهية، وتشتهر في كثير من الدول العربية خاصة مصر وسوريا، وسميت هذه الأكلة بهذا الاسم لأنها تتميز عن أي نوع أخر من الكفتة، وتعتبر من الأكلات التي يكتسب طعمها خارج المنزل نكهة مميزة، ويمكن تحضير الكفتة بالعديد من الطرق المختلفة التي تختلف من بلد إلي أخر ولهذا نقدم لكم أسرار طريقة عمل كفتة حاتي في الفرن لتتمكني من تحضيرها لأسرتك بجودة أعلي وطعم لذيذ تماما كالمطاعم. طريقة عمل كفتة الحاتي طريقة عمل كفتة الحاتي المقادير:- نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلتين .

ملعقة صغيرة من الدهن.

3 ملاعق بقسماط ناعم.

بهارات (ملح- فلفل أسود).

زعتر.

قطعة من الفحم.

ثمرتين طماطم .

بقدونس مفروم.

قطعه من الفحم. طريقة تحضير كفتة الحاتي احضري وعاء عميق واخلطي فيه اللحم المفرومة مع البقسماط والخل.

ضيفي البهارات والملح والزعتر حسب الرغبة.

ابشري البصل افرمي الطماطم .

احضري مقلاة على النار ونضع بها البصل ويشوح قليلا ونضع الفلفل الأسود والبهارات حسب رغبتك.

نضيف البصل إلى اللحم المفروم والبقسماط والخل.

قلبي المكونات ببعضها حتى تتجانس تماما ونضيف البقدونس.

نضع الخليط في الثلاجة حتى يبرد لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ضعي ماء البصل المبشور والطماطم علي راحة اليد و شكلي الكفتة على هيئة أصابع.

نرص الكفتة في الأسياخ المعدنية ثم نضعها على الشواية، أو ترص في صينيه وتوضع بالفرن.

نضعها بالفرن حتى تمام النضج وضمان التحمير.

نخرجها ونسخن قطعة الفحم جيدا وبعد خروج الصينية مباشرة نقوم بلفها بورق فويل مضاف إليه قطعه الفحم الساخنة.

نرص الكفتة في طبق التقديم مع نثرة بقدونس وتقدم إلي جانب أطباق السلطة الخضراء والأرز والسلطة وتقدم على مائدة ساخنة وبالهنا والشفا. طريقة تحضير كفتة الحاتي الوسوم

كفتة الحاتى من الأكلات الشهية والسريعة التي يمكن تحضيرها في المنزل دون الحاجة إلي شرائها جاهزة، الكثير من الأشخاص يحبون هذه الأكلة الشهية، وتشتهر في كثير من الدول العربية خاصة مصر وسوريا، وسميت هذه الأكلة بهذا الاسم لأنها تتميز عن أي نوع أخر من الكفتة، وتعتبر من الأكلات التي يكتسب طعمها خارج المنزل نكهة مميزة، ويمكن تحضير الكفتة بالعديد من الطرق المختلفة التي تختلف من بلد إلي أخر ولهذا نقدم لكم أسرار طريقة عمل كفتة حاتي في الفرن لتتمكني من تحضيرها لأسرتك بجودة أعلي وطعم لذيذ تماما كالمطاعم. طريقة عمل كفتة الحاتي طريقة عمل كفتة الحاتي المقادير:- نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلتين .

ملعقة صغيرة من الدهن.

3 ملاعق بقسماط ناعم.

بهارات (ملح- فلفل أسود).

زعتر.

قطعة من الفحم.

ثمرتين طماطم .

بقدونس مفروم.

قطعه من الفحم. طريقة تحضير كفتة الحاتي احضري وعاء عميق واخلطي فيه اللحم المفرومة مع البقسماط والخل.

ضيفي البهارات والملح والزعتر حسب الرغبة.

ابشري البصل افرمي الطماطم .

احضري مقلاة على النار ونضع بها البصل ويشوح قليلا ونضع الفلفل الأسود والبهارات حسب رغبتك.

نضيف البصل إلى اللحم المفروم والبقسماط والخل.

قلبي المكونات ببعضها حتى تتجانس تماما ونضيف البقدونس.

نضع الخليط في الثلاجة حتى يبرد لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ضعي ماء البصل المبشور والطماطم علي راحة اليد و شكلي الكفتة على هيئة أصابع.

نرص الكفتة في الأسياخ المعدنية ثم نضعها على الشواية، أو ترص في صينيه وتوضع بالفرن.

نضعها بالفرن حتى تمام النضج وضمان التحمير.

نخرجها ونسخن قطعة الفحم جيدا وبعد خروج الصينية مباشرة نقوم بلفها بورق فويل مضاف إليه قطعه الفحم الساخنة.

نرص الكفتة في طبق التقديم مع نثرة بقدونس وتقدم إلي جانب أطباق السلطة الخضراء والأرز والسلطة وتقدم على مائدة ساخنة وبالهنا والشفا. طريقة تحضير كفتة الحاتي

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