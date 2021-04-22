الحواوشي البلدي والاسكندراني بكل تكاته واسرارة بالطريقة الاصلية الخطيره مثل المحلات

الحواوشى بالطريقة المصرية ، ترغب الكثير من الأمهات في معرفة طريقة عمل الحواوشى في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج أو تناوله في المطاعم، وذلك لضمان الجودة والنظافة للاطمئنان على صحة أولادها، حيث أن الحواوشي له شعبية كبيرة في الكثير من البلدان العربية وخصوصًا في مصر، كما أنه غني بالعناصر الغذائية المهمة لجسم الانسان، والتي تساعد زيادة طاقة الجسم وتغذيته، ويمكن تحضير الحواوشي بعدة طرق مختلفة، وفي هذا المقال سوف نعرض طريقة تحضيره بالطريقة المصرية. طريقة عمل الحواوشى بالطريقة المصرية:- طريقة عمل الحواوشى بالطريقة المصرية:- مقادير العجينة:- خمس أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة سكر ناعم.

ثلث كوب سمنة.

ثلاث ملاعق صغيرة خميرة جافة.

ربع ملعقة كبيرة ملح ناعم.

مياه دافئة. مكونات حشوة الحواوشي:- كيلو إلا ثلث لحمة مفرومة.

ثلاث ثمرات كبيرة من البصل المفروم.

ثمرتين من الفلفل الأخضر الرومي المفروم.

كمية مناسبة من الفلفل الألوان الرومي المفروم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار المفروم.

ملعقة كبيرة سمنة.

نصف ملعقة كبيرة ملح ناعم.

رشة من مطحون الهيل.

نصف ملعقة كبيرة بهارات حواوشي.

رشة فلفل أسمر. خطوات تحضير العجينة:- في البداية نضع الخميرة الجافة في كوب ماء دافئ ونضيف لها السكر ونقلبهم جيدًا، ثم نترك هذا الخليط جانبًا حتى يتفاعل.

ثم نحضر وعاء كبير وعميق ونضع به الدقيق بعد أن ننخله جيدًا، ثم نقوم بإضافة الملح والسمنة وخليط الخميرة والسكر ونخلط جيدًا.

ثم نبدأ في إضافة الماء بشكل تدريجي مع الاستمرار في عجن كل المكونات مع بعضها البعض حوالي ربع ساعة إلى أن نحصل على عجينة لينة ولكن متماسكة.

ثم نقوم بتغطية الوعاء باستخدام كيس من البلاستيك أو فوطة مطبخ نظيفة ونترك العجينة في درجة حرارة المطبخ حتى تختمر جيدًا.

ثم نرش بعض قطرات الزيت على سطح نظيف ونقوم بوضع العجينة ونقطعها على هيئة كرات صغيرة، ثم نغطي هذه الكرات بفوطة مطبخ نظيفة لتختمر مرة أخرى ونستطيع فردها بسهولة. خطوات تحضير حشوة الحواوشي:- نحضر وعاء مناسب ونضع به اللحمة والفلفل الأخضر والفلفل الألوان والفلفل الحار والبصل المفروم ونخلط كل هذه المكونات معًا باليد.

ثم نقوم بإضافة بهارات الحواوشي والهيل والفلفل الأسمر والملح والسمنة ونستمر في الخلط للحصول على خليط متماسك.

لتحضير الحواوشي نقوم بفرد كرة من العجين فوق سطح مدهون بالزيت ونستخدم النشابة للفرد حتى تتشكل طبقة رقيقة على شكل دائري.

نقوم بفرد كرة من العجين فوق سطح مدهون بالزيت ونستخدم النشابة للفرد حتى تتشكل طبقة رقيقة على شكل دائري. ثم نضع كمية من الحشوة فوق العجينة ونفردها برفق، ثم نفرد كرة أخرى من العجين بنفس الطريقة ونضعها على الحشوة ونضغط على جوانب العجين لتفادي خروج الحشوة.

ثم نحضر مقلاة بحجم مناسب وندهنها بالزيت ونضعها على النار بحيث تكون خفيفة، ونضع رغيف الحواوشي ونتركه حوالي دقيقتين حتى يصبح لونه ذهبي.

ونتركه حوالي دقيقتين حتى يصبح لونه ذهبي. ثم نقلبه على الجهة الأخرى ونتركه دقيقتين حتى يتحمر من الجهتين بشكل جيد، وبذلك يكون الحواوشي جاهز للتقديم ساخنًا. مكونات حشوة الحواوشي:-خطوات تحضير العجينة:-خطوات تحضير حشوة الحواوشي:- الوسوم

الحواوشى بالطريقة المصرية ، ترغب الكثير من الأمهات في معرفة طريقة عمل الحواوشى في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج أو تناوله في المطاعم، وذلك لضمان الجودة والنظافة للاطمئنان على صحة أولادها، حيث أن الحواوشي له شعبية كبيرة في الكثير من البلدان العربية وخصوصًا في مصر، كما أنه غني بالعناصر الغذائية المهمة لجسم الانسان، والتي تساعد زيادة طاقة الجسم وتغذيته، ويمكن تحضير الحواوشي بعدة طرق مختلفة، وفي هذا المقال سوف نعرض طريقة تحضيره بالطريقة المصرية. طريقة عمل الحواوشى بالطريقة المصرية:- طريقة عمل الحواوشى بالطريقة المصرية:- مقادير العجينة:- خمس أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة سكر ناعم.

ثلث كوب سمنة.

ثلاث ملاعق صغيرة خميرة جافة.

ربع ملعقة كبيرة ملح ناعم.

مياه دافئة. مكونات حشوة الحواوشي:- كيلو إلا ثلث لحمة مفرومة.

ثلاث ثمرات كبيرة من البصل المفروم.

ثمرتين من الفلفل الأخضر الرومي المفروم.

كمية مناسبة من الفلفل الألوان الرومي المفروم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار المفروم.

ملعقة كبيرة سمنة.

نصف ملعقة كبيرة ملح ناعم.

رشة من مطحون الهيل.

نصف ملعقة كبيرة بهارات حواوشي.

رشة فلفل أسمر. خطوات تحضير العجينة:- في البداية نضع الخميرة الجافة في كوب ماء دافئ ونضيف لها السكر ونقلبهم جيدًا، ثم نترك هذا الخليط جانبًا حتى يتفاعل.

ثم نحضر وعاء كبير وعميق ونضع به الدقيق بعد أن ننخله جيدًا، ثم نقوم بإضافة الملح والسمنة وخليط الخميرة والسكر ونخلط جيدًا.

ثم نبدأ في إضافة الماء بشكل تدريجي مع الاستمرار في عجن كل المكونات مع بعضها البعض حوالي ربع ساعة إلى أن نحصل على عجينة لينة ولكن متماسكة.

ثم نقوم بتغطية الوعاء باستخدام كيس من البلاستيك أو فوطة مطبخ نظيفة ونترك العجينة في درجة حرارة المطبخ حتى تختمر جيدًا.

ثم نرش بعض قطرات الزيت على سطح نظيف ونقوم بوضع العجينة ونقطعها على هيئة كرات صغيرة، ثم نغطي هذه الكرات بفوطة مطبخ نظيفة لتختمر مرة أخرى ونستطيع فردها بسهولة. خطوات تحضير حشوة الحواوشي:- نحضر وعاء مناسب ونضع به اللحمة والفلفل الأخضر والفلفل الألوان والفلفل الحار والبصل المفروم ونخلط كل هذه المكونات معًا باليد.

ثم نقوم بإضافة بهارات الحواوشي والهيل والفلفل الأسمر والملح والسمنة ونستمر في الخلط للحصول على خليط متماسك.

لتحضير الحواوشي نقوم بفرد كرة من العجين فوق سطح مدهون بالزيت ونستخدم النشابة للفرد حتى تتشكل طبقة رقيقة على شكل دائري.

نقوم بفرد كرة من العجين فوق سطح مدهون بالزيت ونستخدم النشابة للفرد حتى تتشكل طبقة رقيقة على شكل دائري. ثم نضع كمية من الحشوة فوق العجينة ونفردها برفق، ثم نفرد كرة أخرى من العجين بنفس الطريقة ونضعها على الحشوة ونضغط على جوانب العجين لتفادي خروج الحشوة.

ثم نحضر مقلاة بحجم مناسب وندهنها بالزيت ونضعها على النار بحيث تكون خفيفة، ونضع رغيف الحواوشي ونتركه حوالي دقيقتين حتى يصبح لونه ذهبي.

ونتركه حوالي دقيقتين حتى يصبح لونه ذهبي. ثم نقلبه على الجهة الأخرى ونتركه دقيقتين حتى يتحمر من الجهتين بشكل جيد، وبذلك يكون الحواوشي جاهز للتقديم ساخنًا. مكونات حشوة الحواوشي:-خطوات تحضير العجينة:-خطوات تحضير حشوة الحواوشي:-

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