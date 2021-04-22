بطريقة ناجحة اعملي عجينة القطايف بحشوة الشوكولاتة ألذ وأحلي من الجاهزة

تعد القطايف من أكثر المأكولات الشهية واللذيذة والأكثر انتشارا و شيوعا خلال شهر رمضان، وهي حلوى خفيفة محشية بالمكسرات، و تناول القطايف في شهر رمضان المبارك من العادات والتقاليد التي لا يمكن الاستغناء عنها، وتعد من أقدم الحلويات ، لذا نحن في هذا المقال نقدم لكم كيفية إعداد عجينة القطايف بالمنزل. طريقة عمل عجينة القطايف طريقة عمل عجينة القطايف المقادير:- كأسين من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من مسحوق الباودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوب ونصف من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

كأس ونصف من المياه الفاترة. طريقه تحضير عجينة القطايف نذيب الخميرة الفورية في كأس المياه الفاتر.

احضري وعاء واخلطي فيه السكر مع الدقيق.

ثم ضيفي الملح والبودر .

ضيفي الماء علي الخليط ويقلب حتي تتجانس المكونات تماما.

تترك لمده ساعه حتي تختمر.

نسخن مقلاة علي النار جيدا على أن تكون من النوع غير اللاصق ويفضل أن تكون من الحديد السميك حتى تتحمل الحرارة العالية.

باستخدام الملعقة صبي مقدار من المزيج .

عند وضع الخليط في الطاسه نلاحظ ظهور فقاقيع داخل القرص، إذن عملية التخمر قد نجحت.

يجب المحافظة على درجة الحرارة بحيث لا تطهى سريعا من اسفل وتظل سائلة من أعلى

كرري هذه الخطوة مع باقي العجين.

نتركها تبرد وتحشى حسب الرغبة. طريقة عمل القطايف بالشوكولاتة طريقه تحضير عجينة القطايفطريقة عمل القطايف بالشوكولاتة المقادير:- ملعقتان كبيرتان كاكاو.

ملعقتان حليب مجفف.

سكر بودرة.

لوز مجروش.

زبده.

شوكولاتة. طريقة التحضير:- نضع الشوكولاته في حمام مائي.

نخفق الزبدة مع السكر البودرة والكاكاو للحصول على مزيج.

نضيف الحليب الى الخليط حتى تتداخل المكونات مع بعضها تماما.

نضع الشوكولاتة على خليط الزبدة حتى تتداخل المكونات جيدا.

نقفل دوائر العجين من طرف واحد بالضغط على أطرافها بالأصابع ثم نحشو القطايف كاملة بهذه الطريقة

ونضع كمية من الشوكولاتة على القطايف من الخارج

نحضر مقلاة ونضع بها كمية من الزيت ونحمي القطايف من الوجهين

نقدم القطايف على طبق ونزينها باللوز المجروش. الوسوم

تعد القطايف من أكثر المأكولات الشهية واللذيذة والأكثر انتشارا و شيوعا خلال شهر رمضان، وهي حلوى خفيفة محشية بالمكسرات، و تناول القطايف في شهر رمضان المبارك من العادات والتقاليد التي لا يمكن الاستغناء عنها، وتعد من أقدم الحلويات ، لذا نحن في هذا المقال نقدم لكم كيفية إعداد عجينة القطايف بالمنزل. طريقة عمل عجينة القطايف طريقة عمل عجينة القطايف المقادير:- كأسين من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من مسحوق الباودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوب ونصف من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

كأس ونصف من المياه الفاترة. طريقه تحضير عجينة القطايف نذيب الخميرة الفورية في كأس المياه الفاتر.

احضري وعاء واخلطي فيه السكر مع الدقيق.

ثم ضيفي الملح والبودر .

ضيفي الماء علي الخليط ويقلب حتي تتجانس المكونات تماما.

تترك لمده ساعه حتي تختمر.

نسخن مقلاة علي النار جيدا على أن تكون من النوع غير اللاصق ويفضل أن تكون من الحديد السميك حتى تتحمل الحرارة العالية.

باستخدام الملعقة صبي مقدار من المزيج .

عند وضع الخليط في الطاسه نلاحظ ظهور فقاقيع داخل القرص، إذن عملية التخمر قد نجحت.

يجب المحافظة على درجة الحرارة بحيث لا تطهى سريعا من اسفل وتظل سائلة من أعلى

كرري هذه الخطوة مع باقي العجين.

نتركها تبرد وتحشى حسب الرغبة. طريقة عمل القطايف بالشوكولاتة طريقه تحضير عجينة القطايفطريقة عمل القطايف بالشوكولاتة المقادير:- ملعقتان كبيرتان كاكاو.

ملعقتان حليب مجفف.

سكر بودرة.

لوز مجروش.

زبده.

شوكولاتة. طريقة التحضير:- نضع الشوكولاته في حمام مائي.

نخفق الزبدة مع السكر البودرة والكاكاو للحصول على مزيج.

نضيف الحليب الى الخليط حتى تتداخل المكونات مع بعضها تماما.

نضع الشوكولاتة على خليط الزبدة حتى تتداخل المكونات جيدا.

نقفل دوائر العجين من طرف واحد بالضغط على أطرافها بالأصابع ثم نحشو القطايف كاملة بهذه الطريقة

ونضع كمية من الشوكولاتة على القطايف من الخارج

نحضر مقلاة ونضع بها كمية من الزيت ونحمي القطايف من الوجهين

نقدم القطايف على طبق ونزينها باللوز المجروش.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة ناجحة اعملي عجينة القطايف بحشوة الشوكولاتة ألذ وأحلي من الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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