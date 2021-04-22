أسرار تحضير عجينة السمبوسك بأسهل طريقة في المنزل

عجينة السمبوسك من المعجنات التي يكثر استخدامها في شهر رمضان المبارك، حيث أنها تعد من أشهر المقبلات التي يمكن أن تقدم على مائدة الإفطار، كما يمكن أن تقدم أيضا في وجبة السحور وعلى الرغم من أنها متوفرة في الكثير من المحلات جاهزة، إلا أن كثير من النساء تفضل اعدادها بنفسها في المنزل، كما أنها يمكن أن تقدم بأكثر من حشوة.

أسرار تحضير عجينة السمبوسك

من المعجنات التي يمكن تحضيرها في المنزل، كما أنها يمكن تجهيزه مسبقا والاحتفاظ بها في الفريزر جاهزة للاستخدام، وإليكم مكونات عجينة السمبوسك

نصف كيلو دقيق متعدد الأغراض.

كوب إلا ربع من الماء حوالي 250 ملي.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة زيت.

مقدار من الزيت والدقيق للفرد.

نقوم بتجهيز إناء مناسب للعجن.

نضع الدقيق في إناء العجن ونقوم بإضافة الملح والزيت.

ثم نضيف الماء بالتدريج ونعجن يدوي أو باستخدام العجان الكهربي إلا أن تصبح العجينة متماسكة قليلا.

تغطي العجينة وتترك ترتاح لمدة ساعة.

بعد مرور الساعة نقوم بتشكيل العجينة على شكل اسطواني.

ثم تقسم إلى قطع متساوية في الحجم.

على سطح مستوي نرش القليل من الدقيق ونقوم بفرد كل قطعة من العجين باستخدام النشابة على شكل بيضاوي.

كما يراعي أن تكون جميع القطع متساوية في الحجم.

نضع العجين التي قمنا بفرده طبقات وبين كل قطع واخري ندهن زيت وترش بقليل من الدقيق حتى لا تلتصق طبقات عجينة السمبوسك ببعض.

ثم نقوم بفرد جميع الطبقات معا.

أثناء فرد العجين نقوم بوضع صينية مستطيلة على النار لكي تسخن جيدا.

نفرد العجين بشكل مستطيل بسمك متوسط.

ثم توضع على النار ثم تقلب على الجهة الأخرى.

نقوم بفصل طبقات السمبوسك وهي ساخنة.

نقطع طبقات باستخدام سكين إلى قطع طولية مثل شكل شرائح السمبوسك المعروف.

يمكن أن نحتفظ بعجينة السمبوسك في الفريز بهذه الحالة لحين استخدامها أو حشوة مباشرة ثم قليها في الزيت.

طريقة تحضير عجينة السمبوسك