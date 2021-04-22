سر نجاح سلطة الطحينة مثل المطاعم في المنزل بأقل التكاليف

هناك فئة كبيرة منا تعشق سلطة الطحينة بجانب أنواع عديدة من الطعام إن لم يكن جميعها وخاصةً اللحوم والدجاج والأكلات المشوية، حيث تقدم مع الطعام المشوي في الكثير من المطاعم، ولكن بعض الأمهات يجدن صعوبة في تحضير سلطة الطحينة في المنزل ويتجهن لشراء الجاهزة، ولماذا نعرض أطفالنا للأطعمة الخارجية في حين يمكن تحضيرها في المنزل، ولهذا نقدم أفضل طريقة لعمل سلطة الطحينة المنزلية.

سر نجاح سلطة الطحينة

مقادير سلطة الطحينة مثل المطاعم، المكونات تكفي عدد 4 أشخاص وهي:

مقدار حسب الرغبة من الملح الخشن والشطة البودرة.

ماء: 2 كوب ونصف كوب.

طحينة: علبة بحجم صغير.

عصير ليمون: عصير ليمونة.

خل طعام أبيض: 3 ملاعق حتى 4 ملاعق.

ثوم: 2 فص بحجم صغير.

نضع في قدر عميق الماء ويوضعا على نار متوسطة ليغلي الماء.

ومن ثم نضع محتويات علبة الطحينة في طبق عميق وعندما يصبح الماء جاهزًا نضيفه إلى الطحينة مع التقليب السريع ولا يتم سكب مقدار الماء كله ولكن المقدار المناسب للحصول على قوام الطحينة المطلوب.

نحضر فصوص الثوم المفرومة ونخلطها مع الطحينة مع وضع الشطة البودرة والملح الخشن ونقلب مرة أخرى.

نبدأ بوضع المقدار المرغوب به من الخل الأبيض ونخلط من جديد حتى تمتزج جميع المكونات ونحصل على سلطة طحينة مثل المطاعم.

لبن زبادي: 2 كوب.

طحينة بيضاء: ¼ كوب.

ثوم مفروم: ملعقة واحدة.

فلفل أسمر: ملعقة واحدة.

كمون ناعم: ½ ملعقة.

شطة ناعمة: ½ ملعقة.

خل طعام: 3 ملاعق.

ماء: مقدار مناسب للعجن.

عصير ليمون: ملعقة كبيرة.

نخلط الطحينة مع الخل والثوم والزبادي في طبق واحد وبشكل جيد.

يوضع الماء بشكل تدريجي مع التقليب لحين الوصول للقوام المرغوب.

ومن ثم تضاف التوابل كلها وتوضع سلطة الطحينة في طبق التقديم.

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