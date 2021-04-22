ايه اللي هيحصل لجسمك لو بدأتي تعملي تمارين قبل النوم

لو لسه فاكرة ان الرياضة قبل النوم ممكن تفسد نومك ، فانتي نحتاجة تعيدي نظر تاني ، لان العلم بيدعم وبينصح بالتمارين المسائية وثبت انها صحية وفعالة زي التمارين الصباحية ، جربي التمرين قبل النوم وهتلاحظي انك هتنامي على طول ، ولان في كتير مننا معندهمش وقت للتمارين الصباحية ، فالرياضة بالليل هتناسبهم ، تعالوا نعرف مع بعض من خلال السطور الجايه على فوايد التمارين بالليل.

فوايد التمارين بالليل:

1- تقدري تعملي تمارين صعبة بالليل:

اوقات بنحس ان جسمنا مليان طاقة كبيرة جدا في وقت متأخر بعد الضهر ، ده بيحصل لان درجة حرارة جسمك بترتفع بين الساعة 2 – 6 مساء ، وده بيخليكي ممكن تبذلي مجهود اكتر خلال الوقت ده.

بالاضافة لو انتي بتحبي الجري ، جربي انك تجري بالليل ، لان في دراسات اثبتت ان الجري في الضلمة او في وقت الليل هيخليكي مركزة اكتر وهتجري بشكل اسرع.

2- هتنامي بشكل افضل:

على خلاف الاعتقاد الشائع ان الرياضة ممكن تسببلك ارق ، الا ان ممارسة الرياضة قبل النوم هتساعدك على تحسين نومك ، والدراسات اثبتت ان الرياضة هتساعدك على النوم بعمق ، بالاضافة ان مافيش دليل علمي يثبت ان الرياضة بتأثر بشكل سلبي على جودة النوم ، ولكن مع ذلك الافضل انك تبعدي عن تمارين HIIT ، لان دي هي اللي ممكن تأثر على نومك.

3- عضلاتك هتتشكل بشكل اسرع:

نسبة التستوستيرون والكورتيزول هي الافضل في فترة بالليل لنمو العضلات ، على الرغم من انها بتكون اعلى الصبح ، الا ان تأثيرات بناء العضلات بتشتغل على اكمل وجه عند غروب الشمس ، الافضل تركزي على الجري مسافات طويلة او التدريبات الطويلة ولكن التمارين الاكتر اعتدالا عشان تحققي اقصى استفادة منها.

4- هتخلصك من التوتر المتراكم:

في بعض الاوقات بيكون صعب النوم بسبب التفكير والقلق والتوتر ، في الحالة دي هتكون تمارين التمدد او اليوجا افضل الاختيارات ليكي ، وواحدة من الدراسات اثبتت ان ممارسة اليوجا قبل النوم هتساعدك على النوم بسرعة ، بالاضافة ان اليوجا معروف انها بتساعد على تقليل التوتر والقلق وابطاء العقل تعميق التنفس ، والتنفس بشكل عميق بشكل خاص بيساعد على دخول اكسجين اكتر في الجسم ، وده هيخليكي تحسي باسترخاء اكتر.

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