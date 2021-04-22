وصفة نجرسكو الدجاج بالوايت صوص الشهية في المنزل بمكونات بسيطة

تتعدد أطباق الباستا وتكثر معها محبيها ومعجبين الباستا حول العالم ومن أشهر أنواع الباستا هي النجرسكو بالوايت صوص ويمكن تحضيرها إما بالدجاج أو بالمشروم أو بالوايت صوص مع الجبنة الموتزاريلا فقط، وكثيرًا ما نطلبها عندما نكون بالمطاعم لمذاقها الشهي واللذيذ، وقد يعتقد أن طريقة تحضيرها صعبة ولا يمكن أن نحضرها في المنزل وعلى العكس من ذلك وصفة النجرسكو من أسهل الوصفات المنزلية. وصفة نجرسكو الدجاج وصفة نجرسكو الدجاج نقدم لكم عبر موقعنا مقادير نجرسكو الدجاج، مناسبة لست أفراد وتتكون من: نصف كيلو جرام مكرونة يفضل قلم.

أربع قطع صدور دجاج فيليه بدون عظم.

كوب كبير جبن موتزاريلا مبشور.

½ كوب جبن شيدر سادة مبشور.

حبة بصل واحدة تقطع أربع قطع.

عشر حبات من المشروم الطازج المقطع.

نصف كوب من الزيتون الأخضر أو الأسود المقطع شرائح.

ورقتا غار أو لورى.

ملعقة فلفل أسود حجمها صغير.

ملعقة ملح حجمها صغير.

ملعقة هيل ناعم حجمها صغير. مقادير صوص البشاميل ربع كوب كبير من الدقيق الأبيض.

كوب كبير كامل حليب سائل.

كوب كبير كامل كريمة طبخ. طريقة تحضير نجرسكو الدجاج أولًا نجهز المكرونة حيث توضع في وعاء عميق به ماء مغلي وملعقة ملح حجمها كبير وملعقة زيت صغيرة وتترك حتى عشر دقائق لتنضج المكرونة.

عندما تصبح جاهزة نقوم بتصفيتها من الماء جيدًا.

ثانيًا نجهز دجاج النجرسكو فنقوم بوضعه في وعاء كبير مع التوابل المجهزة الهيل والملح وورق الغار والفلفل الأسود والبصل ونخلط جيدًا.

وبعد ذلك يوضع الوعاء على النار وعليه مقدار كافي من الماء لسلق الدجاج حوالي 45 دقيقة.

ومن ثم تُصفى قطع الدجاج من المرقة مع الحفاظ على المرقة لاستخدامها لاحقًا.

ثالثًا نجهز صوص البشاميل فنضع مكونات الصوص مع 2 كوب مرق الدجاج ونقلب جيدًا.

ومن ثم يوضع الوعاء على النار مع التقليب حتى يصبح سيمكًا.

ونضع المكرونة والدجاج في صينية الفرن ونصب الصوص عليهما مع وضع الجبن المبشور وتوضع الصينية في الفرن 15 دقيقة. مقادير صوص البشاميلطريقة تحضير نجرسكو الدجاج الوسوم

تتعدد أطباق الباستا وتكثر معها محبيها ومعجبين الباستا حول العالم ومن أشهر أنواع الباستا هي النجرسكو بالوايت صوص ويمكن تحضيرها إما بالدجاج أو بالمشروم أو بالوايت صوص مع الجبنة الموتزاريلا فقط، وكثيرًا ما نطلبها عندما نكون بالمطاعم لمذاقها الشهي واللذيذ، وقد يعتقد أن طريقة تحضيرها صعبة ولا يمكن أن نحضرها في المنزل وعلى العكس من ذلك وصفة النجرسكو من أسهل الوصفات المنزلية. وصفة نجرسكو الدجاج وصفة نجرسكو الدجاج نقدم لكم عبر موقعنا مقادير نجرسكو الدجاج، مناسبة لست أفراد وتتكون من: نصف كيلو جرام مكرونة يفضل قلم.

أربع قطع صدور دجاج فيليه بدون عظم.

كوب كبير جبن موتزاريلا مبشور.

½ كوب جبن شيدر سادة مبشور.

حبة بصل واحدة تقطع أربع قطع.

عشر حبات من المشروم الطازج المقطع.

نصف كوب من الزيتون الأخضر أو الأسود المقطع شرائح.

ورقتا غار أو لورى.

ملعقة فلفل أسود حجمها صغير.

ملعقة ملح حجمها صغير.

ملعقة هيل ناعم حجمها صغير. مقادير صوص البشاميل ربع كوب كبير من الدقيق الأبيض.

كوب كبير كامل حليب سائل.

كوب كبير كامل كريمة طبخ. طريقة تحضير نجرسكو الدجاج أولًا نجهز المكرونة حيث توضع في وعاء عميق به ماء مغلي وملعقة ملح حجمها كبير وملعقة زيت صغيرة وتترك حتى عشر دقائق لتنضج المكرونة.

عندما تصبح جاهزة نقوم بتصفيتها من الماء جيدًا.

ثانيًا نجهز دجاج النجرسكو فنقوم بوضعه في وعاء كبير مع التوابل المجهزة الهيل والملح وورق الغار والفلفل الأسود والبصل ونخلط جيدًا.

وبعد ذلك يوضع الوعاء على النار وعليه مقدار كافي من الماء لسلق الدجاج حوالي 45 دقيقة.

ومن ثم تُصفى قطع الدجاج من المرقة مع الحفاظ على المرقة لاستخدامها لاحقًا.

ثالثًا نجهز صوص البشاميل فنضع مكونات الصوص مع 2 كوب مرق الدجاج ونقلب جيدًا.

ومن ثم يوضع الوعاء على النار مع التقليب حتى يصبح سيمكًا.

ونضع المكرونة والدجاج في صينية الفرن ونصب الصوص عليهما مع وضع الجبن المبشور وتوضع الصينية في الفرن 15 دقيقة. مقادير صوص البشاميلطريقة تحضير نجرسكو الدجاج

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