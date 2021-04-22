البسبوسه التركيه الاصلية الفاخرة طرية مرملة وخفيفة والطعم رهييب واحلى من الجاهزة

طريقة عمل البسبوسه التركيه ، البسبوسه التركيه من الحلويات الشهيرة التي يرغب الكثير منا في معرفة طريقة تحضيرها، وهي من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها في وقت قصير بخطوات سهلة وبسيطة، مع ضمان الحصول على نتيجة مدهشة ومضمونة وطعم لذيذ وشهي، وتختلف البسبوسة التركية بعض الشيء عن البسبوسة المصرية، وذلك نظرًا لاستخدام الدقيق من ضمن مكونات البسبوسة التركية. طريقة عمل البسبوسه التركيه:- طريقة عمل البسبوسه التركيه:- مكونات البسبوسة:- كوبين كبيرين من الدقيق الأبيض.

أربع ملاعق كبيرة من سميد البسبوسة.

ملعقة ونصف من جوز الهند.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

100 جرام من الزبدة.

100 جرام من الزيت.

بيضتين.

أربع ملاعق من السكر المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. مكونات الشربات:- كوبين من السكر.

كوبين من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من عصير الليمون. خطوات تحضير البسبوسة:- نحضر وعاء ونضع به السكر والزبدة ونخفقهم معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط ناعم متجانس يشبه الكريمة.

ثم نقوم بإضافة الزيت والبيض مع الاستمرار في الخفق، ثم نضيف سميد البسبوسة وجوز الهند والفانيليا مع الخلط المستمر.

ثم نقوم بإضافة الدقيق بعد أن ننخله عدة مرات للتخلص من الشوائب الموجودة به، ثم نضيف له البيكنج بودر ونعجن كل المكونات إلى أن نحصل على خليط متماسك.

ثم نحضر صينية مخصصة لعمل البسبوسة وندهنها بالقليل من الزبدة ونضع بها خليط البسبوسة.

وندهنها بالقليل من الزبدة ونضع بها خليط البسبوسة. ثم ندخل الصينية فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 حتى تأخذ لونًا ذهبياً من الأطراف، ثم نشعل الشواية لتأخذ لونًا ذهبياً من الأعلى.

ثم نسكب عليها الشربات بعد خروجها من الفرن مباشرةً، ونزينها بالفستق ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها.

لتحضير الشربات نحضر وعاء عميق ونضع به الماء والسكر ونقلب قليلاً ثم نضع الوعاء على نار عالية حتى يغلي تمامًا.

ثم نخفف النار ونتركه لمدة ربع ساعة على نار هادئة، ثم نقوم بإضافة الليمون والفانيليا ونقلب قليلاً ثم نرفع الوعاء من على النار. مكونات الشربات:-خطوات تحضير البسبوسة:- الوسوم

طريقة عمل البسبوسه التركيه ، البسبوسه التركيه من الحلويات الشهيرة التي يرغب الكثير منا في معرفة طريقة تحضيرها، وهي من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها في وقت قصير بخطوات سهلة وبسيطة، مع ضمان الحصول على نتيجة مدهشة ومضمونة وطعم لذيذ وشهي، وتختلف البسبوسة التركية بعض الشيء عن البسبوسة المصرية، وذلك نظرًا لاستخدام الدقيق من ضمن مكونات البسبوسة التركية. طريقة عمل البسبوسه التركيه:- طريقة عمل البسبوسه التركيه:- مكونات البسبوسة:- كوبين كبيرين من الدقيق الأبيض.

أربع ملاعق كبيرة من سميد البسبوسة.

ملعقة ونصف من جوز الهند.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

100 جرام من الزبدة.

100 جرام من الزيت.

بيضتين.

أربع ملاعق من السكر المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. مكونات الشربات:- كوبين من السكر.

كوبين من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من عصير الليمون. خطوات تحضير البسبوسة:- نحضر وعاء ونضع به السكر والزبدة ونخفقهم معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط ناعم متجانس يشبه الكريمة.

ثم نقوم بإضافة الزيت والبيض مع الاستمرار في الخفق، ثم نضيف سميد البسبوسة وجوز الهند والفانيليا مع الخلط المستمر.

ثم نقوم بإضافة الدقيق بعد أن ننخله عدة مرات للتخلص من الشوائب الموجودة به، ثم نضيف له البيكنج بودر ونعجن كل المكونات إلى أن نحصل على خليط متماسك.

ثم نحضر صينية مخصصة لعمل البسبوسة وندهنها بالقليل من الزبدة ونضع بها خليط البسبوسة.

وندهنها بالقليل من الزبدة ونضع بها خليط البسبوسة. ثم ندخل الصينية فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 حتى تأخذ لونًا ذهبياً من الأطراف، ثم نشعل الشواية لتأخذ لونًا ذهبياً من الأعلى.

ثم نسكب عليها الشربات بعد خروجها من الفرن مباشرةً، ونزينها بالفستق ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها.

لتحضير الشربات نحضر وعاء عميق ونضع به الماء والسكر ونقلب قليلاً ثم نضع الوعاء على نار عالية حتى يغلي تمامًا.

ثم نخفف النار ونتركه لمدة ربع ساعة على نار هادئة، ثم نقوم بإضافة الليمون والفانيليا ونقلب قليلاً ثم نرفع الوعاء من على النار. مكونات الشربات:-خطوات تحضير البسبوسة:-

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