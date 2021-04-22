أسرار هريسة الحليب بطريقة أحترافية ومكونات أقتصادية في المنزل

هريسة الحليب يطلق عليه معظم الناس بهريسة الحليب او بالنمورة، وهي أيضًا تعتبر من أنواع الحلويات الشرقية، يمكن تقديمها في المناسبات والاحتفالات، كما تختلف طريقة تحضيرها من مكان لأخر بطبيعة الثقافة المصنوعة بها،السر في عمل هريسة الحليب بطريقة بسيطة يمكننا أن نحضر هريسة الحليب أو ما يعرف بالنمورة. مكونات وطريقة تحضير هريسة الحليب

عدد كوبين من دقيق السميد. بكينج بودر القليل منه فقط. سكر كوبين زبدة مذابة عبارة عن ربع كوب ماء، جوز هند مبشور كوب واحد، وايضًا لبن الزبادي. حليب ربع كوب. لوز بمقدار ربع كوب. القليل من الليمون. طريقة تحضير هريسة الحليب

نقم بمزج كلًا من الباكينج بودر ودقيق السميد وكوب واحد فقط من السكر بالإضافة الي جوز الهند والزبد.

نقوم بوضع مقدار لبن الزبادي ومقدار الحليب ومن ثم نقوم بمزجهم سويًا بطريقة جيدة.

نقوم بإحضار صينية الفرن التي سنضع بها الخليط وندهنها بالسمن أو الزيت، ثم يعد ذلك نقوم بصب الخليط في الصينية، ونقوم بإضافة اللوز من على الوجه لتزينها.

بعد الانتهاء من رسها في الصينية نقوم بوضعها في الفرن، ثم نتركها لتنضج بشرط أن لا تقل عن 45 دقيقة ال أن تحصل على اللون الذهبي اللامع وبذلك نتأكد من تسويتها ثم نقوم بإخراجها من الفرن.

نأتي بالماء وباقي مدار السكر المتبقي، والليمون نقوم بوضعهم فوق بعض في وعاء على النار ونتركه ليغلي سويًا لخمسة دقائق وألا تقل عن ذلك.

بعد أن نقوم بتجهيز الشربات، وبعد إخراج الهريسة من الفرن نقوم بصب الشربات عليها، ونعود لإدخالها الفرن مرة أخرى أيضًا.

بعد الانتهاء من كل هذا والتأكد من تسويتها نضعها خراجًا حتى تبرد ثم تصبح جاهزة للتقديم وبالهنا. الوسوم

هريسة الحليب يطلق عليه معظم الناس بهريسة الحليب او بالنمورة، وهي أيضًا تعتبر من أنواع الحلويات الشرقية، يمكن تقديمها في المناسبات والاحتفالات، كما تختلف طريقة تحضيرها من مكان لأخر بطبيعة الثقافة المصنوعة بها،السر في عمل هريسة الحليب بطريقة بسيطة يمكننا أن نحضر هريسة الحليب أو ما يعرف بالنمورة. مكونات وطريقة تحضير هريسة الحليب

عدد كوبين من دقيق السميد. بكينج بودر القليل منه فقط. سكر كوبين زبدة مذابة عبارة عن ربع كوب ماء، جوز هند مبشور كوب واحد، وايضًا لبن الزبادي. حليب ربع كوب. لوز بمقدار ربع كوب. القليل من الليمون. طريقة تحضير هريسة الحليب

نقم بمزج كلًا من الباكينج بودر ودقيق السميد وكوب واحد فقط من السكر بالإضافة الي جوز الهند والزبد.

نقوم بوضع مقدار لبن الزبادي ومقدار الحليب ومن ثم نقوم بمزجهم سويًا بطريقة جيدة.

نقوم بإحضار صينية الفرن التي سنضع بها الخليط وندهنها بالسمن أو الزيت، ثم يعد ذلك نقوم بصب الخليط في الصينية، ونقوم بإضافة اللوز من على الوجه لتزينها.

بعد الانتهاء من رسها في الصينية نقوم بوضعها في الفرن، ثم نتركها لتنضج بشرط أن لا تقل عن 45 دقيقة ال أن تحصل على اللون الذهبي اللامع وبذلك نتأكد من تسويتها ثم نقوم بإخراجها من الفرن.

نأتي بالماء وباقي مدار السكر المتبقي، والليمون نقوم بوضعهم فوق بعض في وعاء على النار ونتركه ليغلي سويًا لخمسة دقائق وألا تقل عن ذلك.

بعد أن نقوم بتجهيز الشربات، وبعد إخراج الهريسة من الفرن نقوم بصب الشربات عليها، ونعود لإدخالها الفرن مرة أخرى أيضًا.

بعد الانتهاء من كل هذا والتأكد من تسويتها نضعها خراجًا حتى تبرد ثم تصبح جاهزة للتقديم وبالهنا.

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